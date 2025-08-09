Wie ist es, in einer radsportverrückten Familie aufzuwachsen, Rick Zabel?

Deutschlands bekannteste Radrennsport-Familie

Der Name „Zabel“ ist eng verbunden mit dem Radrennsport. In drei Generationen der Familie gibt es sehr bekannte professionelle Radsportler: Detlef Zabel, Erik Zabel und Rick Zabel. Letzterer hat erst im letzten Jahr mit Anfang 30 seine aktive Rennsportkarriere beendet. Nach der Sportschule in Erfurt ist Rick Zabel 2012 Profi geworden, bis 2024 ist er bei verschiedenen Teams gefahren und währenddessen mehrmals bei der Tour de France und Giro d’Italia angetreten.

Was kommt nach dem Profisport?

Präsent ist Rick Zabel weiterhin als Content-Creator. Im YouTube-Format „Rick needs a Job“ taucht er seit Anfang 2025 jede Woche in einen neuen Beruf ein und veröffentlicht dazu Videos. Mit Jan Ullrich hat er Anfang Mai 2025 den Podcast „Ulle und Rick“ gestartet. Die beiden Ex-Profis sprechen darin mit aktiven Sportlerinnen und Sportlern über das aktuelle Renngeschehen und Anekdoten aus ihrer eigenen aktiven Zeit.

Bei detektor.fm erzählt Rick Zabel, wer ihn am Anfang der Karriere besonders unterstützt hat und wieso er den Weg zum Radprofi eingeschlagen hat — das alles hört ihr in dieser Folge von „Zurück zum Thema“.