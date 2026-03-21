Play
Bild: Lebensmittel in einer Kiste | Shutterstock/Victoriia Shaparenko

Zurück zum Thema | Tafeln in Deutschland

Das Robin-Hood-Prinzip

Was für die einen zu viel ist, wird an die verteilt, die es brauchen: Seit 33 Jahren gibt es den gemeinnützigen Verein Tafel in Deutschland. Er kämpft gegen Lebensmittelverschwendung und hilft denen, die von Armut betroffen sind.

Tafeln in Deutschland

Jedes Jahr werden in Deutschland Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. Und das, obwohl viele der Lebensmittel noch essbar gewesen wären. Und weil Essen ja auch kostet, landen so hochgerechnet auch mehrere Milliarden Euro pro Jahr im Müll.

Die wahrscheinlich bekannteste Initiative gegen Lebensmittelverschwendung ist die Tafel, die Lebensmittelspenden sammelt und an Bedürftige weiter verteilt. Zu den Spendern gehören etwa große Supermarktketten, die Lebensmittel bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum fast erreicht ist, häufig schon aussortieren müssen. Aber auch Obst- oder Gemüse mit Schönheitsfehlern würde sonst im Müll landen.

Hohe Nachfrage

2025 haben 1,5 Millionen Menschen das Angebot der Tafeln in Deutschland genutzt. Aktuell gibt es mehr als 970 Einrichtungen mit dem Namen Tafel. Dabei reicht die Geschichte der Tafeln noch gar nicht so lange zurück. 1993 wurde die erste Tafel in Berlin gegründet. Sabine Werth ist eine der Mitgründerinnen der Berliner Tafel und heute ihre Vorsitzende.

In Zurück zum Thema spricht Sabine Werth mit detektor.fm Moderator Christian Bollert über ein sehr ambivalentes Erfolgskonzept und das Spannungsfeld zwischen Ehrenamt, Wirtschaft und Sozialpolitik. 

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen