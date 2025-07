Heute Wurst, morgen Gesetze

Aus der Wurstküche in den Bundestag

Abgeordnete des Deutschen Bundestags sind im Schnitt fast 50 Jahre alt, zwei Drittel sind männlich, und gerade einmal 2,7 Prozent sind Handwerkerinnen und Handwerker. Nora Seitz ist da in jeder Hinsicht eine Ausnahme. Mit 41 hat die Fleischermeisterin für die CDU den Sprung in den Deutschen Bundestag geschafft. Ab jetzt wechselt sie zwischen Sitzungswoche in Berlin und Wahlkreiswoche in Chemnitz. Dann steht sie immer noch in der Wurstküche der Familienfleischerei Thiele, die ihr Urgroßvater vor knapp 100 Jahren gegründet hat. Eine gute Abwechslung, findet Seitz. In den ersten Wochen, als viele Kolleginnen und Kollegen in Organisationsarbeit untergegangen sind, hat sie sich öfter mal gedacht: Okay, erstmal eine Runde Knacker oder einen Wiegebraten, und dann gehe ich das Projekt nochmal von vorn an.

Es gibt ja diesen berühmten Spruch, dass man bei zwei Dingen nicht wissen will, wie sie gemacht werden: bei Wurst und bei Gesetzen. Ich werde beides herausfinden. Nora Seitz Foto: Tobias Koch

Für Nora Seitz ist die Fleischerei auch Wahlkampfbüro — ein Ort, an dem sie mit den Chemnitzerinnen und Chemnitzern ins Gespräch kommt. Seitz hat sich vorgenommen, in der Legislatur jedem mindestens einmal über den Weg zu laufen oder die Hand zu schütteln. Erfahren, was im Wahlkreis los ist, was die Menschen beschäftigt.

Machen statt Meckern

Nora Seitz hatte schon vorher mit der Politik zusammengearbeitet. Seit 2016 ist sie Vizepräsidentin des Deutschen Fleischerverbands, seit 2020 Landesinnungsmeisterin des sächsischen Fleischerinnungsverband. Bei der Bundestagswahl 2021 hat sie es schon einmal mit einer Kandidatur versucht und ist „grandios gescheitert“, wie Seitz im brand eins Magazin sagt. Dieses Mal hat sie sich Unterstützung geholt. Das Berliner Start-up Join Politics fördert Menschen, die für ein Mandat kandidieren oder ein politisches Projekt voranbringen möchten, mit Trainings und Workshops von erfahrenen Fellows. Für Nora Seitz war es wichtig, in Berlin ein Netzwerk zu haben, eine Community — gerade als Frau in einer eher männerlastigen Partei wie der CDU. Und sie sagt: Join Politics hat ihr dabei geholfen, Politik auch außerhalb der CDU zu denken. In Zeiten einer erstarkten AfD will Seitz Verbündete für parteiübergreifende Initiativen finden.

Hier in Sachsen kannst du einen blauen Besenstiel auf den Marktplatz stellen und die Leute wählen AfD. Nora Seitz

Wie geht Wahlkampf gegen Alexander Gauland? Wie wichtig ist Networking in der Politik? Und was macht mehr Spaß: Würste oder Gesetze? Über all das spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert in dieser Folge des „brand eins Podcasts“ mit der Fleischermeisterin und Bundestagsabgeordneten Nora Seitz.