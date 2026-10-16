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Bild: Florian Hildebrand | Foto: Andreas Wiese

brand eins Podcast | Florian Hildebrand

E-Fuels sind die ineffizientesten aller Treibstoffe. Lass sie uns herstellen!

E-Fuels sind teuer, energieintensiv und bislang kaum verfügbar. Warum Florian Hildebrand von Greenlyte trotzdem überzeugt ist, dass synthetisches Kerosin zum wirtschaftlichen Erfolgsmodell werden kann.

Grünes Kerosin, schwarze Zahlen?

E-Fuels gelten für viele als Hoffnungsträger für eine klimafreundlichere Luftfahrt. Doch bislang sind die synthetischen Kraftstoffe teuer, ihre Herstellung verschlingt viel Energie, und produziert werden nur geringe Mengen. Greenlyte, ein Start-up aus Essen, will das ändern. Es will synthetisches Kerosin herstellen, das irgendwann sogar günstiger ist als fossiler Flugzeugtreibstoff. Wie kann das gehen? Für Florian Hildebrand, Mitgründer und Geschäftsführer von Greenlyte, entscheidet sich genau daran die Zukunft der Technologie.

Am Ende funktioniert ein E-Fuel nur, wenn es wirtschaftlich ist.

Florian Hildebrand

Florian HildebrandFoto: Andreas Wiese

 

Greenlyte hat ein Verfahren entwickelt, das CO₂ aus der Umgebungsluft gewinnt und mit Wasserstoff zu synthetischen Kraftstoffen verarbeitet. Der entscheidende Vorteil soll darin liegen, dass die energieintensiven Produktionsschritte dann stattfinden, wenn Strom aus Sonne und Wind besonders günstig ist. 2027 soll im nordrhein-westfälischen Marl eine Anlage in industriellem Maßstab in Betrieb gehen.

Greenlyte: Vom Start-up zur E-Fuel-Industrie

Der Krieg im Nahen Osten und die zeitweise Blockade der Straße von Hormus haben gezeigt, wie abhängig die Luftfahrt von fossilen Energieträgern und geopolitischen Krisen ist. Für Florian Hildebrand ein weiteres Argument, auf alternative Kraftstoffe zu setzen. Doch um diese in großen Mengen und zu konkurrenzfähigen Preisen herzustellen, braucht es vor allem eines: Kapital.

Damit das Thema langfristig am Markt wirklich funktionieren kann, muss ich aus dieser Innovation am Ende ein Infrastrukturprojekt machen.

Florian Hildebrand

Florian Hildebrand spricht in dieser neuen Folge des brand eins Podcasts mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert darüber, wie das gelingen kann und welche Lehren sich aus weniger erfolgreichen E-Fuel-Projekten ziehen lassen. Und warum die Technologie aus Deutschland kommen soll, die großen Produktionsanlagen aber vermutlich anderswo stehen werden.

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