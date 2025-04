Klimawandel abwarten wird teuer

Bernd Hansjürgens über den Wert der Natur

Welchen Wert hat eigentlich die Natur? Diese Frage klingt so schwierig wie vergeblich zu beantworten, denn Natur ist kein klar abgegrenzter Raum. Sie umgibt uns, je nach Definition leben wir in ihr, mindestens mit ihr und zweifelsfrei beeinflussen wir sie massiv. Man könnte auch fragen, warum ein solcher Wert von Interesse wäre. Angesichts dessen, dass wir ohne die Natur nicht überleben können, lässt sich die Frage vielleicht auch konkret und knapp mit der Aussage beantworten, dass die Natur von unschätzbarem Wert für uns ist. Trotzdem versuchen Forscherinnen und Forscher, den Wert der Natur zu ermitteln. Einer von ihnen ist Bernd Hansjürgens vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Hansjürgens ist nicht etwa Biodiversitätsforscher oder Ökologe. Er ist Ökonom und beschäftigt sich wahrscheinlich auch aus diesem Grund mit dem Wert der Natur.

Die Idee hinter dem Versuch der Berechnung: Wenn sich bestimmten konkreten Teilen, Bereichen, Funktionen oder Gebieten der Natur ein Wert zuordnen lässt, dann lässt sich auch berechnen, welcher Wert beim Verlust dieses Teils der Natur verloren ginge. Dieser Verlust kann als Argument dienen — nicht für jene Menschen, die sowieso vom Wert der Natur überzeugt sind, sondern für jene, die ihn eher gering- oder unterschätzen. Sehr konkret wird der Bedarf nach solchen Bewertungen zum Beispiel bei der Diskussion um Klimawandel und Klimawandelfolgen.

Einen Wertermittlungsversuch gibt es zum Beispiel in Form des TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Ein anderer ist das Ökosozialprodukt.

Im Grunde ist es eine Bereinigung oder Ergänzung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen um bestimmte Aspekte des Naturkapitals und der Naturleistungen. Bernd Hansjürgens

Auch Bienen leisten Arbeit

Die Leistungen der Natur können in verschiedene Bereiche unterschieden werden. Da sind zum einen die Produktionsleistungen, mit deren Produkten sich Menschen ernähren. Die Natur verrichtet Regulierungsleistungen, zum Beispiel in Grünschneisen im Stadtklima, wo Straßenbäume große Auswirkungen auf zum Beispiel sommerliche Temperaturen haben. Zudem gibt es kulturelle Leistungen der Natur, wenn sie etwa in Parks und Gartenanlagen zur Erholung und Begegnung von Menschen beiträgt. Insgesamt spricht man von Ökosystemleistungen, konkreter kann man beispielsweise sagen:

Bestäubung ist eine Leistung, die die Bienen für die Menschen erbringen. Bernd Hansjürgens

Über die Messung von Wert und Leistung der Natur, die verschiedenen Ansätze dazu und die Relevanz dieser Messungen sprechen Bernd Hansjürgens und detektor.fm-Moderator Christian Bollert in dieser neuen Folge des brand eins Podcasts.

