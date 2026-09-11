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Birgit Felden. Foto: Tanja Evers
Bild: Birgit Felden | Foto: Tanja Evers

brand eins Podcast | Birgit Felden

Das Beste und das Schlechteste an Familienunternehmen: die Familie

Wenn Unternehmensführungen übergeben werden, kann es brenzlig werden — oder gut. Birgit Felden weiß, worauf es ankommt.

Hunderttausende Unternehmensnachfolgen

Unternehmen können deutlich älter als Menschen werden. Doch das bedeutet auch: Die Führung muss zwangsläufig wechseln. Dieser Prozess ist kompliziert, denn hier müssen Menschen mit viel Erfahrung den Platz für andere freimachen, die vor allem Ideen mitbringen. In Deutschland steht dieser Führungsübergang allein bis 2030 für hunderttausende Unternehmen an. Er ist so vielschichtig, dass es dafür sogar Professuren gibt. Birgit Felden hat die Professur für Mittelstand und Unternehmensnachfolge an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin inne und ist in dieser Ausgabe des „brand eins Podcasts“ zu Gast.

Es gibt so einen schönen Spruch: Neue Besen kehren gut, aber die alten wissen, wo der Dreck sitzt.

Birgit Felden

Birgit FeldenFoto: Tanja Evers

Birgit Felden über Übergaben

In Filmen und Literatur gibt es ein Übergabeklischee: Der Firmenpatriarch übergibt sein Lebenswerk an den Nachwuchs — widerwillig und als Kontrollfreak, der immer wieder dazwischenfunkt. Laut Birgit Felden gibt es solche Übergaben, sie werden aber seltener. Dass das Thema komplex und manchmal auch konfliktbehaftet ist, entspricht aber der Realität. Denn Unternehmensführung selbst ist ein komplexes Handwerk. Wer sich mit dem Resultat jahrzehntelanger Arbeit identifiziert, ist zwangsläufig skeptisch, wenn der Einfluss schwindet. Doch Unternehmensübergaben bergen immer auch Chancen, wenn eingefahrene Prozesse und Produkte sich mit neuen Ideen messen müssen. Ein übernommenes Unternehmen bringt außerdem beträchtliche Substanz mit — im Unterschied zu Neugründungen, die ausdauernd und mit viel Engagement aufgebaut werden müssen.

Wenn ich behutsam vorgehe, indem ich Bewährtes bewahre und nicht alles sofort ändern möchte, dann kann ich auf einen gewachsenen Organismus zugreifen. Das reduziert aus meiner Sicht das Risiko des Scheiterns erheblich.

Birgit Felden

In der neuen Episode des „brand eins Podcasts“ spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert mit Birgit Felden darüber, welche Übergabeszenarien es gibt, welche Gefahren und Chancen darin liegen und wer ein Unternehmen übernehmen sollte — und wer besser nicht.

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