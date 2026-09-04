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Bild: Leiten aktuell gemeinsam die brand eins Chefredaktion: Gabriele Fischer und Christian Rickens | Foto: Christian Perl

brand eins Podcast | Gabriele Fischer und Christian Rickens über die brand eins Chefredaktion

„Wenn der Nachfolger es gut macht, muss er Sachen anders entscheiden.“

Wie gelingt ein guter Führungswechsel? Gabriele Fischer und Christian Rickens sprechen übers Loslassen, Übernehmen — und darüber, warum die nächste Generation Unternehmen anders führen muss.

Die Gründerin geht …

Gabriele Fischer hat brand eins 1999 mitgegründet und das Magazin über mehr als ein Vierteljahrhundert entscheidend geprägt. Nun steht ein Führungswechsel an: Zum Jahresende gibt sie die Chefredaktion ab, Christian Rickens übernimmt ab Januar 2027 allein. Ein klassischer Stabwechsel ist das trotzdem nicht. Denn Rickens kennt brand eins bereits aus der Gründungsphase — und soll zugleich dafür sorgen, dass sich das Magazin weiterentwickelt.

Wie viel Nähe ist bei einer solchen Übergabe hilfreich? Wann wird Erfahrung zur Belastung? Und wie gelingt es einer Gründerin, Entscheidungen auszuhalten, die sie selbst anders getroffen hätte? Gabriele Fischer hat dazu eine ziemlich klare Haltung: Wer einen guten Nachfolger auswählt, muss damit rechnen, dass dieser seinen eigenen Weg geht. Und irgendwann muss man Platz machen.

Wenn es gut läuft, bist du nach vier Monaten überflüssig. Das Gefühl muss man nicht austoben. Dann geht man raus.

Gabriele Fischer

Gabriele FischerFoto: Christian Perl

Was bleibt — und was soll sich ändern?

Christian Rickens übernimmt mit brand eins ein Haus mit ausgeprägter Identität und einer begeisterten Community. Am journalistischen Kern will er wenig ändern:

Wir waren schon konstuktiver Journalismus, als das Wort noch nicht erfunden war.

Christian Rickens

Christian RickensFoto: Christian Perls

brand eins soll aber zukünftig digital noch sichtbarer werden, stärker über die eigene Community hinaus wirken und Leserinnen und Leser besser miteinander vernetzen.

Und der eigene Führungswechsel verweist auf ein viel größeres Thema: Gabriele Fischer sieht eine neue Generation gut ausgebildeter, selbstbewusster Unternehmerinnen und Unternehmer heranwachsen, die ein Erbe nicht einfach fortführen, sondern neu konfigurieren wollen — und müssen. Denn Klimawandel, KI, geopolitische Veränderungen und ein veränderter Arbeitsmarkt stellen sie vor andere Aufgaben als die Generation ihrer Eltern.

In der neuen Episode des „brand eins Podcasts“ sprechen Gabriele Fischer und Christian Rickens mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert über Loslassen und Übernehmen — und darüber, wie viel Veränderung es braucht, um ein Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen.

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