In der aktuellen Ausgabe des brand eins Magazins und ja, auch hier in unserem gemeinsamen Podcast geht es in diesem Monat um das Nein, laut Untertitel: das stärkste Wort der Welt.

Und in der vergangenen Woche habe ich mit Marlene Engelhorn über ihr mindestens teilweise Nein zu ihrem Millionenerbe gesprochen. Heute geht es um eine Frau, die zunächst ebenfalls zu einem Erbe Nein gesagt hat und sich dann doch dafür entschieden hat. Wieso ein Nein auch ein Zeichen von Verantwortung und Zugewandtheit sein kann, darüber sprechen wir in dieser Episode.

Ich bin Christian Bollert und nein, der Titel unseres Podcasts hat sich nicht verändert. Hier ist der Beweis: Der Kunde ist König oder Königin. Das ist eine dieser Regeln, die in der Dienstleistungsbranche fast schon eine Plattitüde sind. Es gibt wohl wenige Bereiche, wo diese Regel trotzdem so ernst genommen wird wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Denn hier sollen Wünsche möglichst erfüllt werden, bevor sie überhaupt ausgesprochen werden. Davon träumen sonst eigentlich nur Suchmaschinen.

Aber was passiert, wenn ein Wunsch zu weit geht? Ist ein Nein dann schlechter Service oder vielleicht sogar ein Zeichen besonderer Qualität? Caroline von Kretschmann führt den Europäischen Hof Heidelberg, ein Fünf-Sterne-Hotel in vierter Familiengeneration. Sie ist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin und hat lange in einer Unternehmensberatung gearbeitet.

Auf den ersten Blick wirkt sie mit Businessanzug und markanter schwarzer Brille wie die personifizierte Seriosität. Wer sich allerdings ihre Instagram Reels anschaut, erlebt vielleicht auch eine ganz andere Seite: überraschend, selbstironisch und sehr witzig. Das Nein hat für sie insbesondere beim Service eine besondere Qualität, denn aus ihrer Sicht kann ein gutes Nein mehr wert sein als ein Ja.

Warum sie das so sieht und wie man freundlich, aber bestimmt Grenzen zieht, darüber spreche ich mit ihr persönlich und sage: Hallo und herzlich willkommen im brand eins Podcast.

Gespräch mit Caroline von Kretschmann

Frau von Kretschmann. Hallo, lieber Herr Bollert. Ich freue mich sehr, im brand eins Podcast heute mit Ihnen über dieses spannende Thema sprechen zu dürfen. In der brand eins selbst habe ich von Ihnen gelesen, dass sich die Qualität einer Dienstleistung nicht nur darin zeigt, wie ein Unternehmen Ja sagt, sondern vor allem darin, wie es Nein sagt. Warum?

Ja, das ist wahrscheinlich noch viel mehr Ausdruck eines Unternehmens und seiner Unternehmenskultur, wie es Nein sagt, als wie es Ja sagt. Und Sie haben es angedeutet: Wir in der Fünf-Sterne-Hotellerie haben ja immer noch den Nimbus: Ein Nein gibt’s nicht, der Kunde ist König, geht nicht, gibt’s nicht. Und natürlich müssen auch wir Nein sagen.

Und ich glaube, dass es überhaupt die anspruchsvollste Form der Kundenorientierung ist, nämlich eine maximale Zugewandtheit innerhalb von klaren Grenzen zu schaffen. Und da muss man natürlich auch mal Nein sagen. Und das schafft dann auch tatsächlich, wie Sie gesagt haben, manchmal auch erst Vertrauen und Orientierung und Verlässlichkeit in den Dienstleister.

Aber wie sieht denn so ein gutes Nein dann aus? Also ich würde sagen, ein schlechtes Nein erkennt man daran, dass die Beziehung dann endet. Ein gutes Nein, da geht’s eigentlich erst richtig los. Und ein gutes Nein sagt nicht erst mal: Das geht nicht oder das dürfen Sie nicht oder Schluss, das machen wir nicht, sondern ein gutes Nein beginnt erst mal damit, dass man zuhört und versteht, was das Gegenüber überhaupt will.

Und das macht schon ganz viel aus. Also wenn das Gegenüber merkt, da ist jemand, der hört zu, der will mich verstehen, der will meinen Wunsch verstehen und der will noch viel mehr das Bedürfnis dahinter verstehen. Und dann hören wir uns das immer an und sind dann eben in einer sehr starken Zugewandtheit und sagen dann eben nicht einfach: Das funktioniert nicht, sondern wir sagen: Wir verstehen, dass Sie das gerne möchten.

Also beispielsweise, ich habe das auch in dem Artikel gesagt: Wenn wir jemanden haben, der abends um zwölf Uhr nachts nochmal ein Fünfgangmenü will, weil er in der Welt noch ist, fünf Sterne, alles geht, ein Nein gibt es nicht, aber unsere Kolleginnen und Kollegen in der Küche sind schon gar nicht mehr da, dann können wir das gar nicht leisten, auch nicht in der Qualität, die wir eigentlich bieten wollen.

Dann sagen wir nicht: Wir können jetzt nichts mehr für Sie tun, weil wir verstehen, der Gast hat Hunger. Das ist das eigentliche Bedürfnis, was dahinter ist, und er möchte etwas Gutes zu essen. Und dann bieten wir ihm meistens dann an, zwei Alternativen, nachdem wir gesagt haben: Wissen Sie was, wir können Ihnen jetzt ein Fünfgangmenü in der Qualität nicht bieten, weil unsere Kollegen aus der Küche sind nicht mehr da.

Aber was wir Ihnen alternativ anbieten können, ist… und dann bieten wir meistens zwei Alternativen an, damit der Gast auch nochmal die Wahlmöglichkeit hat. Also zum Beispiel: Wir könnten Ihnen jetzt noch eine leckere Käseplatte machen oder wir können Ihnen eine Suppe warmachen. Und dann kann der Gast danach entscheiden, was er gerne hätte.

Und das macht einen Riesenunterschied, weil er kriegt nicht ein pauschales Nein und geht dann natürlich in Widerstand, zu Recht, sondern er fühlt sich verstanden. Er bekommt erklärt, warum es nicht geht, was dann meistens auch wieder ein Verständnis auslöst, und dann kann er wählen und am Ende kriegt er den Wunsch doch erfüllt. Nicht so, wie er es wollte, aber er kriegt etwas zu essen und ist damit meistens zufrieden.

Service-Exzellenz und Recovery-Fähigkeiten

Würden Sie so weit gehen und sagen, dass dieses Nein dann sozusagen fast schon der bessere Service ist als ihm, ich sag jetzt mal, so halb gar doch irgendwas zu kochen? Ja, das nennt sich tatsächlich, es gibt ja auch einen eigenen Fachbegriff dafür, nämlich Recovery-Fähigkeiten. Auch, dass wenn etwas passiert, was den Gast erst mal irritiert, wo er unzufrieden ist, wenn man damit gut umgeht, dass man dann noch viel mehr Gästezufriedenheit schafft, als wenn man den Wunsch erfüllt hätte.

Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man mit Wünschen, die man nicht erfüllen kann, gut umgeht und den Gast dann zufrieden stellt, hat man noch eine höhere Service-Exzellenz. Und es ist tatsächlich paradoxerweise so, dass wenn Dinge falsch laufen, man noch viel mehr beweisen kann, dass man ein guter und herausragender Dienstleister ist, als wenn Dinge einfach funktionieren.

Schulungen und Lernen im Service

Lernen denn Ihre Beschäftigten das Nein sagen aktiv? Also gibt es da irgendwie Workshops oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wir bereiten unsere Kolleginnen und Kollegen schon auf solche Situationen vor. Also es gibt klassisches Beschwerdemanagement oder auch Gäste-Kommunikationsmanagement. Dazu gibt es Schulungen.

Aber am meisten lernt man tatsächlich am konkreten Beispiel. Und bei uns im Europäischen Hof in Heidelberg gibt es ja jeden Tag mindestens zehn solche Situationen, in denen man flexibel reagieren muss und wirkliche Service-Exzellenz beweisen muss. Und das kann man, wie gesagt, meistens dann beweisen, wenn es nicht so gut läuft.

Und da begleiten wir unsere Kolleginnen und Kollegen dabei, dass wir entweder dabei sind, wenn diese Situationen auftreten, oder auch, dass ich beispielsweise dann auf E-Mails oder Briefe von Gästen reagiere und meine Kolleginnen und Kollegen mit in CC nehme. Oder wir auch im Nachgang, wenn so eine Situation stattgefunden hat, ein Feedback machen und gucken, was ist da passiert? Was können wir daraus lernen fürs nächste Mal? Wie können wir es besser machen?

Persönliche Entwicklung und Führungsaufgaben

Sie selbst haben sich mal als harmoniebedürftig beschrieben und auch gesagt, dass Sie erst mal lernen mussten, Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen. Wie haben Sie das denn geschafft? Ja, das stimmt. Ich habe das hart lernen müssen. Ich habe es am stärksten gelernt. Ich bin ja seit 2010 jetzt hier im Europäischen Hof in Heidelberg und seit 2012, Ende 2012, in der Geschäftsführung.

Und ich habe es gelernt, indem ich erst mal mich für andere abgegrenzt habe. Also es fällt mir immer noch bei mir selber schwer, Nein zu sagen. Ich bin tatsächlich eher jemand, der immer zuerst mal Ja sagt und guckt, wie wir es hinkriegen. Aber wenn Sie Verantwortung für Kolleginnen und Kollegen haben und auch für andere Gäste haben, dann müssen Sie das machen aus Ihrer Führungsrolle heraus.

Und so habe ich das gelernt. Und ich habe immer mehr auch gelernt, dass ein Nein eben extrem wichtig ist. Es ist ja eine Führungsaufgabe. Also letztendlich ist Führung ja Grenzmanagement. Und entscheiden bedeutet ja immer zu sagen: Gehen wir jetzt rechts oder links? Nehmen wir Alternative A oder B?

Und in dem Sinne gibt es ja den schönen Ausdruck: Decision as a Service. Es ist von mir aus eine echte Führungsaufgabe und eine Forderung, dass ich Nein sagen muss. Und durch dieses Müssen habe ich auch gemerkt, ich muss es lernen.

Und ich bin da auch reingegangen und ich habe eben festgestellt, dass ein Nein eben alles andere als ein Beziehungsabbruch sein muss, sondern genau das Gegenteil. Und dass es in einer Organisation hochgradig wichtig ist, Nein zu sagen, weil ein nicht gesetztes Nein verschwindet ja nicht.

Also das taucht später immer wieder auf, entweder als Überlastung bei den Kolleginnen und Kollegen, als Qualitätsverlust beim Gast, als Konflikt oder als Frustration. Und das heißt, ein nicht gesetztes Nein hat immer auch einen Preis. Und ich muss in der Führung eben immer entscheiden, wann ist es wichtig, ein Nein zu setzen und wann ist es auch wichtig, das Ja wieder zu setzen.

Und dadurch habe ich es gelernt in einer Dienstleistungsrolle für Dritte. Und ich habe es mühsam gelernt. Also es fällt mir immer noch nicht leicht, aber je stärker ich feststelle, dass es eben hochgradig funktional ist, weil es eben so wichtig ist in einer Organisation, desto besser kann ich es auch.

Prinzip der dienenden Führung

Die Geschäftsführerin der Gesellschaft des Europäischen Hofs Heidelberg, Caroline von Kretschmann, im brand eins Podcast. Und wir sprechen noch weiter darüber, was guten Service ausmacht, wo seine Grenzen liegen und wie viel Widerspruch eigentlich ein Serviceunternehmen verträgt und eben genau diese Frage auch, was das für Führung bedeutet.

Frau von Kretschmann, Sie orientieren sich an dem Prinzip der dienenden Führung. Führung war gerade schon ein Thema und wir haben es auch im Podcast hier immer mal wieder schon diskutiert, dieses Prinzip der dienenden Führung. Sie haben gesagt, Sie haben es ein bisschen weiterentwickelt. Inwiefern?

Wir haben es in dem Sinne weiterentwickelt, dass wir es kombinieren mit unserer empathischen und werteorientierten Führung. Also wir haben eine sehr spezielle Unternehmenskultur hier im Haus und wir haben und Sie sprachen es am Anfang auch an, wir sind ja in einem Fünf-Sterne-Hotel und normalerweise gilt da: Der Kunde ist König.

Und wir haben das geändert. Wir haben gesagt, an erster Stelle stehen bei uns die Kolleginnen und Kollegen, die wir bewusst nicht Mitarbeitende nennen, um auch hier zu signalisieren, dass wir auf Augenhöhe mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Team arbeiten. Die stehen an erster Stelle, noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen. Und übrigens weit noch vor der Unternehmerfamilie.

Und das haben manche als radikal empfunden, dass wir wirklich in einem Luxushotel den Gast nicht an erste Stelle stellen. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass das Gästeerlebnis nie besser sein kann als das Erlebnis derjenigen, die dieses Erlebnis schaffen. Und das gilt übrigens branchenübergreifend, glaube ich.

Also auch das Kundenerlebnis kann nie besser sein als das Erlebnis derjenigen, die in den Betrieben arbeiten. Und das haben unsere Gäste sehr schnell auch so wahrgenommen und wir kriegen das auch wieder gespiegelt.

Und was uns noch ausmacht, ist, dass wir als Führungskräfte, also ich sag jetzt mal, fängt ganz oben an mit meiner Mutter und mir, die wir in der Geschäftsführung den Betrieb leiten, aber auch mit den Bereichsleitern und Bereichsleiterinnen in den Abteilungsleitern und Leiterinnen, dass wir als Vorbilder agieren, dass wir uns wirklich für nichts zu schade sind, dass wir uns als Teil des Teams verstehen und dass wir eben unsere Rolle verstehen, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen ihr ganzes Potenzial entfalten können.

Und wenn wir das geschafft haben, dann funktioniert auch alles andere. Und das ist etwas, was uns ausmacht und was auch sich widerspiegelt mit unserer Unternehmensvision, nämlich das herzlichste Fünf-Sterne-Hotel Deutschlands zu sein und mit unserer Unternehmensmission: Warum steht hier jeden Morgen jeder auf und versucht mit Hingabe seine Leistung zu bringen? Nämlich unsere Mission ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente erleben.

Und das beginnt, und damit schließt sich der Kreis zum Service Leadership, eben mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Diese besondere Rolle der Kolleginnen und Kollegen, ich finde, ist ja in der Anekdote schon deutlich geworden, wie Sie vorhin gebracht haben mit dem Gast, der um Mitternacht gerne noch ein Fünf-Sterne-Menü haben würde und Sie sagen: Nee, geht gar nicht, weil die Kolleginnen und Kollegen sind gar nicht da.

Kommunikation mit den Gästen

Kommunizieren Sie das auch so offen den Gästen? Also wissen die das auch, dass die sozusagen an zweiter Stelle stehen, um es mal so flapsig zu sagen? Ja, wir kommunizieren das ganz transparent und die meisten verstehen das auch, und sie spüren es auch.

Und die Gäste, die sagen: Nee, nee, ich bin hier aber König und ich bezahle hier viel Geld und deswegen stehe ich an erster Stelle, denen erkläre ich das auch und meistens überzeuge ich sie auch davon, was der Nutzen auch für sie ist.

Und ganz wichtig ist, wir machen das nicht transaktional. Also wir sind nicht nett zu unseren Kolleginnen und Kollegen, damit die nett sind zu den Gästen, damit wir mehr Umsatz machen, sondern es ist uns wirklich ein Herzensanliegen. Und die Gäste spüren das auch und auch unsere Kolleginnen und Kollegen spüren das, weil wir grenzen dann schon ab, wenn beispielsweise unsere Kollegen in der Überlastung laufen würden, beispielsweise, weil in der Küche zwei Kollegen krank geworden sind mit Grippe.

Dann schließen wir beispielsweise die Reservierungsportale, weil wir sagen: An erster Stelle stehen die Kollegen. Also wir verzichten bewusst auf Umsatz. Oder wir erteilen, wenn es sein muss, auch Gästen ein Hausverbot, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen beispielsweise rassistisch beleidigt werden.

Das ist auch etwas, was unsere Kollegen wissen müssen, dass wir eben hinter ihnen stehen. Also wir sind kritikfähig, unsere Gäste dürfen anspruchsvoll sein, die dürfen sich auch über etwas ärgern, die dürfen sich beschweren, aber wir lassen beispielsweise nicht zu, dass unser Team beleidigt und abgewertet wird.

Unternehmenskultur und Vision

Wie Sie das so beschreiben, die Unternehmenskultur, auch die Vision und Mission und so, das klingt so, als ob Sie das auch alles sehr strukturiert mal erarbeitet haben. Ja, tatsächlich, das haben wir 2012 erarbeitet, nachdem eine Kollegin mich in einem Abteilungsleitermeeting fragte: Wo wollen wir 2025 sein?

Und da hatte ich nicht sofort eine Antwort drauf, was natürlich sehr peinlich ist für eine ehemalige Strategie- und Organisationsberaterin. Und dann haben wir unsere Vision und Mission entwickelt und unsere Unternehmenskultur. Aber das was wir da gemacht haben, das muss sich langsam aufbauen.

Also ich sage immer: Kulturarbeit, also Arbeit an der Unternehmenskultur, ist ein wirklicher Marathon. Das ist kein Sprint. Und gefühlt hat sich das jetzt ungefähr in zehn Jahren wirklich so aufgebaut, dass es in die vollständige DNA unseres Unternehmens eingegangen ist und dass auch wirklich jeder unserer 165 Kolleginnen und Kollegen das lebt.

Und zwar vom Spüler über die Zimmerdame über den Empfang über die Kollegen im Spa. Jeder ist hier Teil dieses gemeinsamen Traums und deswegen muss es auch jeder leben. Und Unternehmenskultur, das habe ich kürzlich auch in einem LinkedIn-Post geschrieben, zeigt sich ja nicht dann, wenn andere zuschauen, sondern dann, wenn niemand zuschaut.

Und deswegen ist es so wunderbar, dass unser Team diesen gemeinsamen Traum eben lebt und wirklich verinnerlicht hat. Und deswegen ist eine Formalisierung davon extrem wichtig. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man sich eine Vision kreiert, die man auch wirklich formell aufschreibt und dann auch entsprechend häufig kommuniziert. Denn ohne Ziel stimmt jede Richtung.

Und auch das Warum ist enorm wichtig, weil heutzutage Menschen eben, zumindest unsere Wahrnehmung, immer weniger über Statussymbole Gehaltserhöhungen, Beförderungen motiviert werden, wirklich Höchstleistungen zu erbringen, sondern wenn sie einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und wenn sie einem gemeinsamen Traum folgen und wenn sie selber gesehen, gewertschätzt und gefördert werden.

Und diese Rahmenbedingungen versuchen wir eben zu schaffen.

Ja und Nein im Service

Bleiben wir auch noch mal beim Ja und beim Nein. Sie sagen auch, Ihre Gäste können für mehr Geld mehr Leistung kaufen, aber kein zusätzliches Ja. Genau. Also ist es ganz klar, wenn jemand eine höhere Zimmerkategorie sich aussucht oder eine besondere Serviceleistung in der Gastronomie, dass er die bekommt.

Aber wir machen keinen Unterschied, ob jemand eine Executive Suite gebucht hat oder ein Einzelzimmerstandard in Bezug auf unsere Zugewandtheit, Herzlichkeit, auf den Service und auch in Bezug auf Nein sagen beispielsweise.

Also man kann sich bei uns mit einer höheren Rechnung kein Ja erkaufen. Und das ist ganz wichtig, dass wir eben zu unseren Werten stehen und auch integer diese Werte umsetzen, egal wer zu uns in unser Haus kommt.

Wir behandeln jeden gleich, ob er mit dem Bentley vorfährt oder mit dem Fahrrad, ob er der Scheich von Persien ist oder ein Popstar oder der Postbote oder der Taxifahrer, der in unser Haus reinkommt. Und das ist ganz wichtig. Das ist einer unserer Grundwerte, dass wir freundlich, herzlich, zugewandt jedem und allem gegenüber sind.

Entscheidungen und Möglichkeiten

Dann zoomen wir mal ein bisschen raus. So ein Nein kann ja manchmal auch die Voraussetzung dafür sein, irgendwas anderes gut funktionieren zu lassen. Also gibt es ein Nein von Ihnen als Unternehmerin, um beispielsweise was anderes möglich zu machen? Ja, die ganze Zeit.

Letztendlich ist ja ein Nein eine Entscheidung, dass man eine bestimmte Option nicht wählt. Und das heißt, man eröffnet den Raum für etwas anderes. Und häufig ermöglichen wir dadurch ganz andere Lösungswege. Beispielsweise jetzt mal ganz einfach, dass wir zu einem Gast Nein sagen, der eine bestimmte Veranstaltung will in einem Raum mit bestimmten Rahmenbedingungen, einem Ablauf, von dem wir aus Erfahrung wissen, dass es nicht funktionieren kann.

Da ist der Gast vielleicht erst mal enttäuscht. Aber durch dieses Nein dokumentieren wir, dass wir wirklich professionelles Know-how haben, was wir einbringen können, Erfahrung haben und dass wir ihm eine andere Option ermöglichen, die vielleicht sogar viel besser ist als die die er sich ursprünglich vorgestellt hat.

Also das heißt, wenn wir immer nur mitgehen würden mit dem Gast, würde der vielleicht sogar ein bisschen verunsichert werden, weil er denkt: Die machen ja alles, was ich sage und ich bin doch eigentlich gar nicht der Profi. Das heißt, es entstehen immer neue Räume durch ein Nein.

Und die Frage ist, wie füllen wir die? Und das ist eben diese Art von Zugewandtheit, von Achtsamkeit innerhalb klarer Grenzen, die wir jeden Tag leisten müssen.

Rückblick auf persönliche Entscheidungen

Caroline von Kretschmann, Chefin des familiengeführten Fünf-Sterne-Hotels Europäischer Hof Heidelberg, beim Podcast Radio detektor.fm. Und wir sind gleich wieder da.

Frau von Kretschmann, ich habe es am Anfang vom Podcast schon mal kurz angedeutet und Sie haben es auch zwischen den Zahlen immer mal erwähnt, als Ihre Eltern Sie vor vielen Jahren mal gefragt haben, ob Sie eines Tages mal das Familienhotel übernehmen möchten. Da haben Sie auch erst mal Nein gesagt. Heute führen Sie es in vierter Generation.

Wie schauen Sie denn heute auf das Nein Ihres früheren Ichs? Ja, also damals war es so, dass sogar meine Eltern, meine Lebensgefährtin und mich beide gefragt haben, ob wir es gemeinsam übernehmen wollten. Wir hatten damals aber beide unser eigenes Business, auch ich in der Unternehmensberatung, sie mit ihrer eigenen Coaching-Beratung.

Und wir hatten unser Leben in Berlin, unser Freundeskreis, und wir haben damals uns sehr bedankt für die Ehre, dass uns das angetragen wurde. Aber wir haben damals nach langem Abwägen Nein gesagt, was auch nicht ganz einfach war. Und meine Eltern haben das aber super aufgenommen, weil sie gesagt haben: Hauptsache, ihr seid glücklich, wir werden es anders finden.

Und ich habe dann innerlich gemerkt, dass ich mich nicht wohlfühle. Also mein Hauptgrund war, ich wollte nicht die vierte Generation sein, die das Hotel in die Insolvenz führt, weil wir können jedes Jahr scheitern. Es ist eine Mammutaufgabe, dieses Haus zu führen in Heidelberg.

Und zugleich habe ich gemerkt, ich fühle mich sehr verbunden. Es ist unglaublich, was Familienunternehmen auch die Nachfolger dann doch für einen Sog ausüben. Und es waren nicht meine Eltern, sondern es war das Haus und das Team.

Und ich kann das Nein von damals sehr gut verstehen. Und es hat mir auch ermöglicht, noch mal ganz frei zu entscheiden, ob ich das will oder nicht und ob ich mir auch zutraue. Und jetzt bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich dann auch mit Unterstützung meiner Lebensgefährtin, die auch gesagt hat: Schau es dir doch noch mal an, es gemacht habe.

Weil als ich dann hierher kam, habe ich sofort gemerkt, ich habe mich in dieses Haus verliebt. Ich habe mich in die Branche verliebt. Ich habe mich in das Team verliebt. Und ich spüre jetzt, dass ich hier wirklich an meinem Kraftplatz bin.

Also es ist jeden Morgen und es ist nicht einfach, dieses Haus zu führen. Und wir haben immer Ups und Downs, natürlich, und es ist anspruchsvoll. Aber ich freue mich trotzdem jeden Morgen, in dieses Haus reinzugehen, das Team zu sehen und mit diesem Team eben unsere Mission zu leben.

Und deswegen schaue ich rückblickend sehr dankbar darauf, dass ich dann doch Ja gesagt habe und diese Aufgabe angenommen habe.

Das heißt, das Haus hat aus dem Nein eigentlich ein Ja gemacht. Das Haus, das Team, die ganze Konstellation, ja. Also für mich ist dieses Haus auch wie ein Familienmitglied. Und ja, man kann schon sagen, es ist schon auch eine Liebesbeziehung, die dann entstanden ist.

Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, finde ich. Ja, das ist, glaube ich, da spreche ich auch für viele Familienunternehmer und Unternehmerinnen. Also es ist etwas sehr Besonderes, in einem Familienbetrieb zu arbeiten.

Und wenn Nachfolge gelingt und wir führen es ja noch in dritter und vierter Generation und das auch dann so Freude macht, dann ist das sehr schön und in Teilen auch wirklich sehr berührend.

Ist das auch das, wo Sie jetzt, ich sage mal so in der Rückschau sagen, das überrascht Sie am meisten? Weil am Ende haben Sie ja dann doch nochmal das Nein, hatte ja offensichtlich so einen Prozess auch in Gang gesetzt, dass Sie ja dann doch am Ende Ja gesagt haben.

Ist diese Liebe zum Haus, ich nehme die jetzt mal so auf, und auch zu den Kolleginnen und Kollegen, ist das so das Überraschendste oder ist da doch noch mehr passiert, so in der Rückschau, wo Sie sagen: Ja, krass, hätte ich nie gedacht, dass das alles passiert und dass ich da so anders darauf schaue?

Also ich hätte nie geglaubt, was sich daraus alles entwickelt, muss ich wirklich sagen. Wir haben ja auch unheimliche Krisen erlebt. Also ich hatte ja auch dann die Corona-Krise in meiner Führung.

Also meine Urgroßeltern hatten ja schon Krisen, die sie durchstanden haben mit dem ersten und zweiten Weltkrieg. Meine Eltern hatten Golfkriege, platzende Dotcom-Blase, 9/11 und sowas. Und das sind alles Krisen, die ein Hotel in unserer Kategorie massiv betreffen, weil sofort die Auslastung sinkt und wir haben ja eine enorme Personalkostenquote von 53 Prozent.

Das heißt, ein Großteil der Kosten sind eigentlich fixe Kosten, egal ob jemand kommt oder nicht. Und durch Corona gab es noch mal eine enorme Entwicklung, weil ich tatsächlich kurz davor war, zu scheitern mit dem Unternehmen.

Und paradoxerweise hat diese Corona-Pandemie bei mir etwas ausgelöst, dass ich scheitern dürfte, ohne dass es an meinem Missmanagement gelegen hätte. Das hat unfassbar viel Energie freigesetzt. Und wir sind aus Corona tatsächlich stärker hervorgegangen, als wir reingegangen sind.

Und das ist das Thema Antifragilität, also überkompensatorisches Wachstum durch Krisen.

. Und diese Erfahrung hat mich unglaublich gestärkt, noch mal in meiner Position hier im Betrieb, auch in meinem Glauben daran, dieses Unternehmen führen zu können und auch in die Zukunft zu führen.

Also, das war enorm. Daran habe ich natürlich nie gedacht, dass so etwas passiert. Und so sind ganz viele Dinge dazugekommen, dass ich wirklich noch mal in Felder vordringen konnte, von denen ich mir nie gedacht hätte, dass ich da reinkomme.

Und auch, Sie haben es am Anfang angesprochen, wir haben ja während der Corona-Zeit auch angefangen, Social Media sehr aktiv zu werden. Und da haben wir noch mal eine ganz andere Form gefunden, wie wir unsere Unternehmenskultur und unsere Werte nach außen tragen.

Und das mit sehr viel Humor, aber trotzdem auch immer wieder fundierten Beiträgen. Und da haben wir so unseren ganz eigenen Weg gefunden. Und das fand ich rückblickend sehr besonders, dass jede Generation bei uns im Unternehmen ihr eigenes Feld hatte.

Generationen im Unternehmen

Und das war genau dann zu der jüngeren Zeit richtig. Also meine Urgroßeltern, eben während des Ersten und Zweiten Weltkriegs, haben aus Alt neu gemacht und haben das Haus etabliert.

Meine Eltern haben insbesondere auch um Krisen herum das Haus sehr stark diversifiziert und im Markt etabliert. Also immer alles mit Fremdkapital. Und ich bin sozusagen in einem Feld der Digitalisierung, von New Work und ganz anderen Herausforderungen eher in eine andere Sichtbarkeit noch mal gekommen mit dem Haus.

Und jeder hat so sein Feld beackert. Und das fand ich rückblickend sehr, sehr spannend. Oder finde ich auch sehr spannend. Das finde ich auch sehr, sehr spannend.

Beispiele für das Rauskommen aus der Krise

Tatsächlich würde mich interessieren, ob Sie noch ein konkretes Beispiel haben für dieses Rauskommen, stärker Rauskommen aus dieser Corona-Zeit, aus dieser Krise. Können Sie das irgendwie plastisch machen?

Wir haben beispielsweise während der Corona-Zeit angefangen, eben sehr stark zu kommunizieren. Wir waren sehr aktiv auf Social Media oder auch in der Presse, in den Medien. Da haben wir unseren Namen sehr stark in den Markt reingebracht, was wir vorher nicht waren.

Dadurch haben wir natürlich profitiert, dass sehr viele Gäste zu uns gekommen sind danach. Wir haben aber auch unsere Verbindung zu unseren Kolleginnen und Kollegen noch mal gestärkt.

Also beispielsweise, als der erste Lockdown kam, haben wir gleich am dritten Tag eine Beschäftigungsgarantie für unsere Kolleginnen und Kollegen ausgesprochen, die 165 mit den 35 Auszubildenden. Und das war sehr besonders, weil wir hatten noch ungefähr anderthalb Monate Liquidität auf dem Konto.

Also es war existenziell. Aber wir haben gesagt: Wir nehmen lieber einen Kredit privat auf, bevor wir einen von unseren Kolleginnen und Kollegen entlassen. Das war enorm, was dann für Feedback auch kam von den Eltern.

Da standen Väter vor mir im Büro und haben mit Tränen in den Augen gesagt, dass sie meine Tochter in der Probezeit übernommen haben. Das ist sowas von besonders.

Und die beispielsweise ist innerhalb von kürzester Zeit dann zu einer unserer größten Säulen in der Küche geworden. Also, wir starteten nach der Corona-Pandemie mit einem super motivierten, unglaublich loyalen Team, weil die gesagt haben: Ihr wart da für uns, als es in der Krise für uns schwierig war.

Habt psychologische Sicherheit geschaffen und jetzt starten wir mit euch auch noch mal motivierter nach Corona.

Unternehmenskultur und Zusammenarbeit

Und viele unserer Marktbegleiter, die wir bewusst nicht Wettbewerber nennen, die anderen Hotels hier in Heidelberg. Also, wir haben eine extrem kooperative Unternehmenskultur.

Also, wir teilen auch alle unsere Informationen. Wir wollen, dass es eben auch anderen gut geht. Aber die haben am zweiten Tag des Lockdowns einige davon 30 Prozent ihrer Leute entlassen.

Und die starteten beispielsweise nach Corona mit der Hälfte ihres Teams und haben immer noch nicht die Stellen wieder voll besetzt. Also, das heißt, wir haben sowohl den Kontakt zu unseren Gästen durch Corona intensiviert und verstärkt, als auch noch mal die Bindung zu unseren Kolleginnen und Kollegen intensiviert, weil die gemerkt haben: Auch in Krisen stehen die zu uns.

Also, durch jede Krise oder durch wertvolle Dinge zu fokussieren, Dinge zu machen, also in eine Selbstwirksamkeit zu kommen, nicht in der Opferrolle zu verharren, sondern zu gucken, was können wir jetzt konkret tun, damit wir aus dieser Situation wieder rauskommen.

Und das hat auch was verändert, noch mal im Mindset unseres gesamten Teams. Also, dass wir wirklich gucken, was können wir tun, damit es uns besser geht.

Vertrauen und Hoffnung

Und gleichzeitig gibt es durch diese vielen überstandenen Krisen so etwas wie ein Vertrauen darin, dass man es schon schaffen wird. Und das wirkt dann im besten Fall ein bisschen wie eine Self-fulfilling Prophecy.

Aber das macht natürlich was, wenn man diesen Glauben und diese Hoffnung noch hat. Das ist ja entscheidend für die eigene Wirksamkeit.

Caroline von Kretschmann im brand eins Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke. Von Herzen gerne. Vielen Dank für Ihr Interesse.

In der aktuellen brand eins gibt es ab Seite 66 ein ausführliches Gespräch von Nils Heck mit Caroline von Kretschmann. Und den Link zum digitalen Magazin findet ihr in den zusätzlichen Informationen des Podcasts, den sogenannten Show Notes.

Das analoge Heft gibt es natürlich weiterhin im gut sortierten Zeitschriftenregal, zum Beispiel im Supermarkt, im Drogeriemarkt oder auch am Bahnhof oder Flughafen.

Und wenn euch unsere Podcasts gefallen, dann folgt dem brand eins Podcast doch gern in eurer Lieblings-Podcast-App. Ihr seid da auch nicht allein, denn das machen dankenswerterweise ja Zehntausende Leute in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz und natürlich auch in Heidelberg.

Wir freuen uns auch, wenn ihr weiter sagt, dass es uns gibt. Digital geht das zum Beispiel mit 5 Sternen bei Apple Podcasts. Mit dieser Aktion helft ihr dabei, dass auch wir künftig gut gesehen werden und unsere Arbeit weitermachen können.

Für die nächste Folge des brand eins Podcasts bin ich dann mit Uwe Schneidewind verabredet. Er ist als Forscher und Wissenschaftler in die Politik gewechselt und gescheitert. Wieso, weshalb, warum erfahrt ihr dann nächsten Freitag.

Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann hier im Podcast wiederhören. In diesem Sinne, gern bis dahin.

Der brand eins Podcast: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei detektor.fm. Der brand eins Podcast wird produziert vom Podcastradio detektor.fm. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom brand eins Magazin. Moderation: Christian Bollert.