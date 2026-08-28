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Bild: Claudia Robbe | Foto: privat

brand eins Podcast | Claudia Robbe über Ausbeutung und Menschenhandel in Nagelstudios

Nagelstudios: Zwischen Ausbeutung und Menschenhandel

Gepflegte Nägel als kleiner Alltagsluxus — dahinter stecken leider manchmal Ausbeutung und Menschenhandel. Die Sozialpädagogin Claudia Robbe erzählt, warum Betroffene kaum Hilfe annehmen und was ein neues Gesetz daran ändern könnte.

Nagelstudios: Schönheit kostet

Perfekt lackierte Nägel, gepflegte Hände, ein bisschen Luxus im Alltag — und das oft schon für 25 oder 30 Euro. Nagelstudios gehören längst zum Bild vieler Innenstädte und Einkaufszentren. Doch hinter günstigen Preisen und glänzenden Oberflächen können auch Arbeitsbedingungen stehen, die Kundinnen und Kunden kaum sehen.

Claudia Robbe kennt diese andere Seite. Die Sozialpädagogin arbeitet seit rund 20 Jahren im Fraueninformationszentrum FiZ in Stuttgart und berät Menschen, die von Arbeitsausbeutung und Menschenhandel betroffen sind. Sie begegnet ihnen in ganz unterschiedlichen Branchen: in der Gastronomie und Landwirtschaft, in Wäschereien, in der Sexarbeit — und zunehmend auch in Nagelstudios.

Dabei ist Schleusung nicht automatisch Menschenhandel: Manche Menschen bezahlen bewusst dafür, nach Europa gebracht zu werden. Von Menschenhandel spricht Claudia Robbe dort, wo Täuschung, Ausbeutung und Abhängigkeit hinzukommen – etwa wenn ein anderer Job versprochen wird, Papiere einbehalten werden oder der Aufenthaltsstatus genutzt wird, um Menschen unter Druck zu setzen. In ihrer täglichen Arbeit erfährt die Sozialpädagogin, wie eng Ausbeutung, Abhängigkeit und soziale Bindungen miteinander verknüpft sein können. Gerade bei vietnamesischen Betroffenen spiele die Gemeinschaft eine wichtige Rolle. 

Sie kommen aus einer ganz anderen Kultur, aus einer Gemeinschaft. In Vietnam ist es so: Alleine zählt der Mensch nichts. Man ist in einer Familie, in einer Großfamilie. Das Dorf ist die Familie.

Claudia Robbe

Claudia RobbeFoto: privat

Das bedeutet: Auch wenn sie ausgebeutet werden, schicken sie immer noch Geld nach Hause, um Kinder oder Eltern zu versorgen. Und das ist vermutlich ausschlaggebend dafür, dass sie in die Strukturen zurückgehen, aus denen sie kommen. 

Arbeiten, wenn jemand ruft

Wer von außen auf ein Nagelstudio schaut, sieht davon meist wenig. Hinter den Kulissen können lange Arbeitszeiten, Abhängigkeiten und ständige Verfügbarkeit den Alltag bestimmen. 

Freie Tage gibt’s eigentlich nicht. Und das Schlimme ist oft diese 24/7‑Abrufbarkeit der Personen, dass sie halt bereit sein müssen, wenn’s entweder einen Kunden gibt im Nagelstudio oder in der Sexarbeit.

Claudia Robbe

 

Wie Menschen in solche Strukturen geraten, warum der Ausstieg so schwierig ist und weshalb selbst Hilfe nicht automatisch Sicherheit bedeutet, darüber spricht Claudia Robbe in dieser neuen Folge des „brand eins Podcast“ mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.

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