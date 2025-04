Die Treefluencerin

Daniela Antoni: Jeder Baum zählt

Nicht nur die Wälder in Deutschland stehen durch den Klimawandel vor großen Herausforderungen, auch die Bäume in unseren Städten: Stürme, Trockenheit und Konkurrenz um die Fläche bei Bauvorhaben setzen ihnen zu. Dabei sind sie unentbehrlich: Sie produzieren Sauerstoff, kühlen die Temperaturen in der Stadt im Sommer herunter und sind ein Wohnraum für Vögel und Insekten. Es gibt also gute Gründe, Stadtbäume zu schützen.

Eine, die sich seit 15 Jahren für Stadtbäume einsetzt, ist Daniela Antoni. Sie ist Sachverständige für Stadtbäume und sorgt für deren Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum. Sie bescheinigt den Menschen in der Stadt eine „plant blindness“:

Wir nehmen Stadtbäume tatsächlich gar nicht mehr wahr. Daniela Antoni Foto: Baumkontrolle im Netz

Um ihnen mehr Sichtbarkeit zu geben, postet Daniela Antoni das, was sie in ihrem Alltag als Baumkontrolleurin zu sehen bekommt, auf Instagram, Linkedin und drei eigenen Webseiten und spricht darüber in ihrem Podcast „Unser Stadtbaum“.

Unsachgemäßer Baumschnitt

Das ist der größte Hoax, den wir überhaupt haben: ‚Bäume müssen geschnitten werden‘ – so ein Quatsch! Daniela Antoni

Eigentlich reiche es aus, den Baum zu kontrollieren, meint Daniela Antoni weiter. Beschneide man einen Baum zu stark, riskiere man seinen frühzeitigen Tod. Denn in die Schnittflächen dringen Mikroorganismen wie Pilze ein und machen ihn krank. Der Systemfehler dahinter sei, dass es an Expertise fehle und bei öffentlichen Maßnahmen zur Baumkontrolle häufig das billigste Angebot den Zuschlag erhalte.

Wie man als Laie erkennen kann, wer beim Baumschnitt Ahnung hat, und wie Stadtbäume insgesamt besser geschützt werden können, darüber sprechen Daniela Antoni und detektor.fm-Moderator Christian Bollert in dieser neuen Folge des brand eins Podcasts.

