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Bild: Dina Reit | SK LASER GmbH

brand eins Podcast | Dina Reit

„Wir sind uns näher gekommen bei der Übernahme“

Übernehmen ohne Plan: Dina Reit erzählt, warum der Einstieg ins Familienunternehmen sie zunächst komplett überfordert hat — und wie sie Schritt für Schritt zur Unternehmerin und zum Gesicht von SK LASER geworden ist.

Übernehmen ohne Plan

Ein Unternehmen vom eigenen Vater zu übernehmen, klingt erst einmal nach einem ziemlich klaren Weg. Bei Dina Reit war es das nicht. 2019 steigt sie mit 27 Jahren bei SK LASER ein, dem Maschinenbauunternehmen ihres Vaters. Der Plan für die Einarbeitung ist denkbar einfach: Sie sitzt mit im Büro und schaut zu, erzählt sie.

Wir haben einen Tisch ins Büro gestellt und ich sollte nur zuhören und so quasi Erfahrung aufbauen. Das hat natürlich nicht funktioniert.

Dina Reit, geschäftsführende Gesellschafterin der SK Laser GmbH

Dina Reit, geschäftsführende Gesellschafterin der SK Laser GmbHFoto: SK LASER GmbH

Schon nach zwei Monaten ist Dina Reit, wie sie selbst sagt, „emotional komplett runtergerockt“. Der Jobeinstieg, der Maschinenbau und vor allem ihr eigener Anspruch, schnell alles verstehen und können zu müssen, bringen sie an den Punkt, an dem sie ihrem Vater sagt: Entweder sie verändern radikal etwas — oder sie steigt wieder aus.

Der Tisch verschwindet, Dina Reit arbeitet stattdessen in Buchhaltung, Vertrieb, Produktion und Konstruktion mit. Vater und Tochter holen sich außerdem eine externe Beraterin, strukturieren die Übergabe und legen fest, wann Verantwortung, Anteile und schließlich auch das Chefbüro wechseln. Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit bringt Dina Reit heute auch als Botschafterin der neu gegründeten brand eins Community ÜBERNEHMERTUM ein, in der sich Nachfolgerinnen, Nachfolger und eine neue Generation von Mittelstandsführungskräften vertraulich austauschen.

Vom Zutrauen zum Selbstvertrauen

Die Übergabe bei SK LASER dauert fast sechs Jahre. Erst Ende 2025 zieht sich Dina Reits Vater vollständig aus dem Unternehmen zurück. Dazwischen liegen viele kleine Momente, in denen aus der Tochter immer mehr die Unternehmerin wird: eigene Personalentscheidungen, schwierige Projekte, Kunden, die irgendwann gezielt zu ihr kommen — und die Erfahrung, dass Krisen nicht mehr sofort riesig wirken.

Ich glaube grundsätzlich, dass diese Nachfolge für die Persönlichkeitsentwicklung wie so ein Katalysator ist.

Dina Reit

In dieser neuen Folge des „brand eins Podcasts“ spricht Dina Reit mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert darüber, was sie an der Selbstständigkeit gereizt hat und wie sich Führung verändert, wenn aus Verantwortung irgendwann echtes Ownership wird. Und sie erzählt, was sie heute anders macht als ihr Vater — und wie sie durch LinkedIn schon früh zum Gesicht von SK Laser geworden ist.

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