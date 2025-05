Selbstständigenstrategie statt Damoklesschwert

Selbstständige mit Problemen und Hoffnung

Arbeitszeiten, Mindestlohn, mobiles Arbeiten, Jobvermittlung: Wenn politisch über Arbeit diskutiert wird, geht es dabei oft um Angestellte oder Menschen, die es werden sollen. Weniger im Fokus sind Selbstständige in Deutschland, dabei stehen sie vor mehreren Problemen: Das Thema Scheinselbstständigkeit hat sich in den vergangenen Jahren deutlich zugespitzt, damit verbunden sind große Unsicherheiten sowohl für Auftragnehmer als auch Auftraggeber. Sie laufen Gefahr, dass Scheinselbstständigkeit rückwirkend festgestellt wird, die Bemessungskriterien werden oft als unklar beschrieben. Folglich herrscht große Unsicherheit, der Spiegel schreibt in einem Artikel von einem Flächenbrand.

Auch um die Altersvorsorgepflicht von Selbstständigen gibt es Diskussionen, laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstständigenverbände (BAGSV) befürchten viele Solo- und Kleinunternehmer unfair berechnete Beiträge und damit zusammenhängende Überforderung. Der Lobbyverband setzt seine Hoffnung auf die neue Koalition in Deutschland und die beiden neu ernannten Ministerinnen in den Ressorts Arbeit und Wirtschaft.

Selbstständige können selber nicht richtig abschätzen, ob sie jetzt scheinselbstständig sind oder alles richtig machen — und Auftraggeber genauso wenig. Jörn Freynick Pfeiffer

Jörn Freynick hofft auf Selbstständigenstrategie

Jörn Freynick ist Generalsekretär der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstständigenverbände und erhofft sich von der neuen Bundesregierung eine Selbstständigenstrategie, damit die aus seiner Sicht drängenden Probleme der Selbstständigen in Deutschland gelöst werden. Mit der Arbeit des mittlerweile ehemaligen Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unter Minister Hubertus Heil ist er nicht zufrieden, mit einem Personalwechsel könne neue Bewegung ins Ministerium kommen. Jörn Freynick ist außerdem Leiter Politik beim Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland e. V. (VGSD).

Die Auftragslage für Selbstständige könnte deutlich besser und größer sein, wenn die Rechtssicherheit da wäre und wenn wir nicht alles so dramatisch verkomplizieren würden, wie wir das im Moment tun. Jörn Freynick

Über die Probleme von Selbstständigen in Deutschland und eine mögliche Selbstständigenstrategie sprechen Jörn Freynick und detektor.fm-Moderator Christian Bollert in dieser neuen Folge des brand eins Podcasts.

