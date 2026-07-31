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Bild: Johanna Degen | Foto: Hanna Lenz

brand eins Podcast | Johanna Degen (Best-of)

Tinder-Erschöpfung

Die spannendsten und beliebtesten Folgen aus zehn Jahren brand eins Podcast: 2023 ist die Sozialpsychologin und Paartherapeutin Johanna Degen im Podcast zu Gast. Sie forscht zu Tinder und anderen Online-Dating-Apps und wie diese unser Dating-Verhalten verändern.

Die spannendsten und beliebtesten Folgen

In den kommenden Wochen liefern wir euch die spannendsten und beliebtesten Folgen anlässlich von zehn Jahren brand eins Podcast. Zu einer der beliebtesten Episoden gehört die Folge mit Johanna Degen. Sie ist promovierte Sozialpsychologin und forscht an der Europa-Universität Flensburg zu den Themen Liebe, Beziehungen und Sexualität und insbesondere zu den Auswirkungen von Dating-Apps wie Tinder. 

Tinder ist scheiße, alle hassen Tinder. Das heißt aber nicht, dass man nicht online ist.

Johanna Degen im Januar 2023

Johanna Degen im Januar 2023Foto: Hana Lenz

So bringt Johanna Degen das auf den Punkt. Denn obwohl sich eine gewisse Erschöpfung vom vielen „Swipen“ nach rechts und links, von den unendlichen Möglichkeiten, einen Partner oder eine Partnerin zu finden, eingestellt habe, werde die App als „alternativlos“ empfunden. Weil keiner mehr Zeit und Emotionen investieren wolle, oder sich die öffentlichen Räume immer mehr schließen, so erklärt sie. 

Tinder-Erschöpfung

Diese „Erschöpfung“ oder „Fatigue“ beim Online-Daten ist auch 2026 immer noch ein Thema. Einige Leute sprechen sogar bei von einem Dating-Burn-Out. Demnach empfinden rund ein Siebtel der Nutzerinnen und Nutzer bei der Partnersuche mit Apps starken Stress, Enttäuschung und Erschöpfung. Sie verlieren den Glauben daran, überhaupt erfolgreich daten zu können. Das Gespräch zwischen Johanna Degen und detektor.fm-Moderator Christian Bollert ist daher immer noch von großer Relevanz und umso spannender noch einmal zu hören. 

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