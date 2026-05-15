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Judith Muster und Susanne Risch. Foto: Willing-Holtz Fotografie und Michael Hudler
Bild: Judith Muster und Susanne Risch. Foto: Willing-Holtz Fotografie und Michael Hudler

brand eins Podcast | Judith Muster und Susanne Risch

Wie kommt die Organisation zur Transformation?

Transformation ist in Organisationen tägliche Herausforderung. Judith Muster und Susanne Risch wollen mit plan eins dabei unterstützen.

Transformation im Alltag

Transformation beschreibt einen Prozess der Veränderung. Doch das Wort bildet in unserem Alltag fast schon eine Konstante: Unser Leben wird nahezu permanent durch Veränderungen geprägt. Sei es die Energiewende, die fundamentalen Umwälzungen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz, der Klimawandel oder die sich schnell und grundlegend verändernden weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Zusammenhänge. Transformation ist in vielen Lebensbereichen zu beobachten und damit selbstverständlich auch ein Teil der Arbeitswelt. Für Konzerne sind die Gestaltung der Transformation sowie die Fähigkeit, auf neue Herausforderungen zu reagieren und eigene Strukturen anzupassen, wichtig. Auch, um unter neuen Bedingungen zu bestehen. Judith Muster und Susanne Risch möchten diese Firmen mit plan eins dabei unterstützen.

Im Moment sind alle Transformationsvorhaben, die man sich auch nur vorstellen kann, gleichzeitig da in dieser Welt.

Judith Muster

Judith MusterFoto: brand eins - Work Awesome

Judith Muster bringt dabei eine soziologische Perspektive ein. Sie ist Partnerin bei Metaplan, berät Organisationen und forscht und publiziert zu postbürokratischen Organisationsmodellen, datengestütztem Entscheiden und zu Führung und Innovation. Susanne Risch ist im Vorstand der brand eins Medien AG und Teil der Chefredaktion. Sie verantwortet in der brand eins Medien AG den Bereich „Corporate Services“.

plan eins will Transformation unterstützen

Mit plan eins wollen Muster und Risch ihre Stärken nutzen und Organisationen durch ihre soziologische und journalistische Expertise dabei unterstützen, Transformationsprozesse effektiv zu gestalten. Das beinhaltet sowohl eine möglichst präzise Analyse als auch die passende Kommunikation ins Unternehmen.

Wir versuchen, Leute mitzunehmen. Wir versuchen, Geschichten zu erzählen des Gelingens. Wir wollen das Unfertige sichtbar machen.

Susanne Risch

Susanne RischFoto: Michael Hudler

Über die ständige Herausforderung der Transformation und wie sie gelingen kann, sprechen Judith Muster und Susanne Risch mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert in dieser neuen Folge des brand eins Podcasts.

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