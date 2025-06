Es braucht alle, um die Demokratie zu verteidigen

Lars Repp über die Verteidigung der Demokratie

Lange haben viele von uns die Demokratie als Staatsform vor allem in westlichen Staaten als selbstverständlich hingenommen. Doch inzwischen erleben wir, wie angreifbar sie geworden ist, nicht nur in Ungarn oder Polen, sondern auch und gerade in den USA und auch bei uns in Deutschland.

Was können wir als Bürgerinnen und Bürger tun, damit die Demokratie geschützt wird, und welche Rolle spielt dabei die Wirtschaft? Das Team von brand eins geht in diesem Fall als Wirtschaftsunternehmen voran und hat zusammen mit der Amadeu Antonio Stiftung die Aktion „Tu was! Demokratie bist du“ ins Leben gerufen. Dabei geht es um Spenden für zivilgesellschaftliche Projekte, die das demokratische Miteinander fördern, insbesondere auch in ländlichen Regionen.

Es braucht alle, es braucht Haltung, aber es braucht auch wirklich von jedem jeden Tag die Verteidigung von Demokratie. Lars Repp Foto: Peter van Heesen Foto: Peter van Heesen

Lars Repp, Vorstand der Amadeu Antonio Stiftung, sagt, es gehe — neben dem Sammeln von Spendengeldern — auch darum, zivilgesellschaftliches Engagement vor Ort sichtbar zu machen. Als Beispiel nennt er das Projekt Treibhaus Döbeln, das die Amadeu Antonio Stiftung gemeinsam mit der brand eins unterstützt. Das sozio-kulturelle Zentrum in der sächsischen Kleinstadt Döbeln, wo die AfD bei der Bundestagswahl einen Stimmenanteil von 45 Prozent erzielt hat, ist Begegnungsstätte und Schutzraum für alle, die Vielfalt und Demokratie leben und sich dafür engagieren möchten.

Grundlegende Diskursverschiebung

Das Problem mit den Strategien der rechtspopulistischen Parteien sei, dass diese schleichend, nicht „mit dem Holzhammer“, darauf abzielten, die Demokratie auszuhöhlen.

Wenn rechtsextreme Parteien in Kommunalparlamenten sitzen, wenn sie Verwaltungsämter einnehmen, dann stellt sich schon die Frage: Hat Demokratie hier nicht schon Risse bekommen? Lars Repp

Umso wichtiger sei es, zu überlegen, was man als Demokratin oder Demokrat selbst tun könne. Oder auch: Was kann ich als Unternehmen beitragen? Über diese Fragen spricht Lars Repp in dieser neuen Folge des „brand eins Podcasts“ mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.

Wie bereits in den vergangenen Wochen gibt es auch am Ende dieser Episode eine Geschichte über die persönliche Veränderung eines „brand eins“-Hörers. Habt auch ihr Lust, eure Geschichte über Veränderungen in eurem Berufsleben zu erzählen? Dann freuen wir uns, wenn ihr uns einfach eine Sprachnachricht an digital@brandeins.de schickt.