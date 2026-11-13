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Bild: Marlene Engelhorn | Foto: Ellior Sopper

brand eins Podcast | Marlene Engelhorn

Überreiche werden ihre Machtposition verlieren

13.11.2026

Reichtum ist oft schlicht Glück bei der Geburt. Marlene Engelhorn, Millionenerbin aus Österreich, fordert eine aus ihrer Sicht gerechtere Besteuerung großer Vermögen. Sie sieht mittlerweile Anzeichen für einen gesellschaftlichen Wandel beim Thema Reichtum.

Millionen geerbt? Besteuert mich!

25 Millionen Euro. Einfach so. Weil sie den richtigen Nachnamen trägt. Für viele wäre das der Jackpot, für Marlene Engelhorn vor allem ein Gerechtigkeitsproblem. Die Österreicherin und Nachfahrin eines BASF-Gründers hat Millionen geerbt – und will nicht akzeptieren, dass die Geburt darüber entscheidet, wer reich ist und wer nicht.

Ich habe gesagt: Besteuert mich. Die waren so: Nö. Ich dachte mir: Was?!

Marlene Engelhorn

Marlene EngelhornFoto: Ellior Sopper

Weil die Politik ihrer Forderung nicht nachkam, nahm Engelhorn die Umverteilung selbst in die Hand: Sie stellte 25 Millionen Euro einem Bürgerrat zur Verfügung. 50 zufällig ausgewählte Menschen entschieden, wohin das Geld fließen sollte. Für Engelhorn ist das auch eine Frage der Demokratie. Denn unter anderem zeige der Bürgerrat, dass demokratische Mitbestimmung funktionieren kann, wenn sie ernst genommen und ausreichend finanziert wird.

Erben begünstigt Machtdynamiken

Für Marlene Engelhorn ist klar: Ungleichheit ist kein Naturgesetz, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen. Sie fordert eine gerechte Besteuerung von Erbschaften und großen Vermögen. Damit Geld zurück in die Gesellschaft fließt, statt sich bei einigen wenigen anzuhäufen.

Außerdem sieht sie Anzeichen für einen gesellschaftlichen Wandel beim Thema Reichtum. Aus ihrer Perspektive wehren sich immer mehr Menschen gegen bestehende Ungleichheiten und fordern politische Veränderungen ein.

Die Überreichen müssen sich darauf gefasst
machen, dass es über kurz oder lang dazu kommen wird, dass sie ihre Machtposition verlieren.

Marlene Engelhorn

Warum ihr der Wahlerfolg der Linken in Berlin Hoffnung macht und welche
Rolle soziale Ungleichheit aus ihrer Sicht für den Erfolg der AfD spielt,
darüber spricht Marlene Engelhorn mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert in der aktuellen Folge des brand eins Podcasts.

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