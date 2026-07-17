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Foto: Steffi Rossdeutscher
Bild: Michael Seemann | Foto: Steffi Rossdeutscher

brand eins Podcast | Michael Seemann (Best-of)

„Die Krypto-Blase platzt innerhalb eines Jahres“

Die spannendsten und beliebtesten Folgen aus zehn Jahren brand eins Podcast: 2021 ist der Kultur- und Medienwissenschaftler Michael Seemann im Podcast zu Gast. Er kritisiert Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie — und er hält die hohen Bewertungen für eine Spekulationsblase.

Die spannendsten und beliebtesten Folgen

In den kommenden Wochen liefern wir euch die spannendsten und beliebtesten Folgen anlässlich von zehn Jahren brand eins Podcast. Zu einer der beliebtesten Episoden gehört die Folge mit Michael Seemann.

Der Kultur- und Medienwissenschaftler gehört zu den profiliertesten Kritikern von Kryptowährungen. Im August 2021 spricht er im brand eins Podcast über die Blockchain, die er für die langsamste Datenbank der Welt hält, und über Bitcoin als Zahlungsmittel und Spekulationsobjekt.

Michael Seemann über Kryptowährungen

Michael Seemann ist als Autor und Dozent aktiv. Er beschäftigt sich mit Konzentrationsprozessen im Netz und promovierte zu der Macht der Plattformen. Kryptowährungen seien ein reines Spekulationsobjekt, das keinen wirtschaftlichen Nutzen habe, sagt er.

Die Hardcore-Verfechter von Kryptowährungen sind Leute, die sich mit beidem nicht auskennen: weder mit Ökonomie noch mit Technik.

Michael Seemann im August 2021

Michael Seemann im August 2021 Foto: Steffi Rossdeutscher

Die damals hohen Bewertungen hält er für eine Spekulationsblase, die innerhalb eines Jahres platzen werde. Der Handel mit Kryptowährungen entspricht, so Seemann, einer einfachen Umverteilung von Kapital zwischen den Anlegenden. Das sei ein Nullsummenspiel — und eigentlich sogar ein Negativ-Summenspiel, wenn man den hohen Stromverbrauch bedenkt, der beim Mining, also dem Herstellen von zum Beispiel Bitcoins, entsteht. Außerdem habe sich das Versprechen von Transparenz und Dezentralität nicht eingelöst. Zudem sei Bitcoin das Zahlungsmittel der Erpresser und Geldwäscher.

Bewegte Krypto-Geschichte

In den vergangenen fünf Jahren ist in der Krypto-Welt viel passiert: Betrugsskandale und zahlungsunfähige Krypto-Riesen einerseits, andererseits auch zahlreiche Bitcoin-ETFs und ein US-Präsident, der Krypto als Milliarden-Chance sieht. Michael Seemanns Argumente und Standpunkte von 2021 im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert sind aber auch heute noch hörenswert.

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