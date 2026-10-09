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Patrick Layer. Foto: Layer GmbH
Bild: Patrick Layer in seinem Büro | Foto: Layer GmbH

brand eins Podcast | Patrick Layer

Was wolltest du mit 18? Weg!

Patrick Layer zieht es hinaus in die Welt, er arbeitet für Calvin Klein und Tommy Hilfiger. Bei einem Heimatbesuch am Bodensee ändert sich alles. Inzwischen führt er gemeinsam mit seinem Bruder das Familienunternehmen Layer Grosshandel.

Vom Bodensee nach New York und in die Niederlande

Patrick Layer wächst mit seinem Bruder David als Sohn der Unternehmerfamilie Layer auf. Das mittelständische Unternehmen Layer Grosshandel GmbH aus Tettnang am Bodensee handelt seit 1987 mit Produkten für Handwerk und Landwirtschaft. Während David früh ins Unternehmen einsteigt, zieht es Patrick hinaus in die Welt. Er arbeitet in China und den USA, unter anderem für Tommy Hilfiger und Calvin Klein. Später ist er in einem Start-up in den Niederlanden beschäftigt. Doch bei einem Weihnachtsbesuch am Bodensee ändert sich alles für ihn. Sein Bruder bittet um Hilfe im Unternehmen — eine Möglichkeit, über die Patrick Layer zuvor noch nie nachgedacht hatte, wie er sagt. Damals war er gerade mit seiner eigenen Familie in den Niederlanden in eine neue Wohnung gezogen.

In der Nacht lag ich wach und konnte an nichts anderes mehr denken.

Patrick Layer, Co-Geschäftsführer der Layer Grosshandel GmbH

Patrick Layer, Co-Geschäftsführer der Layer Grosshandel GmbHFoto: Layer GmbH

Schließlich entscheidet er sich, der Frage seines Bruders David nachzukommen. Patrick Layer steigt ins elterliche Unternehmen ein und übernimmt mit seinem Bruder die Geschäftsführung

Patrick Layer wird Co-Geschäftsführer im Familienbetrieb

Er ist zuständig für die Bereiche Vision, Marketing und IT. Den in vielen Unternehmen schwierigen Übergang von einer Generation zur nächsten hat zu großen Teil schon sein Bruder David geschultert. Nun geht es darum, die Firma brüderlich zu führen — eine Konstellation mit Vorteilen, wie Patrick Layer findet.

Wir können ärgerlich das Telefon auflegen — und fünf Minuten später ist es wieder okay.

Patrick Layer

Wie viele Unternehmen der Baubranche steht auch Layer Grosshandel vor großen Herausforderungen. Die Corona-Zeit beschreibt Patrick Layer als Boomperiode, in der viele Menschen statt Urlaubsreisen notgedrungen eher Haussanierungen durchgeführt haben. Danach ist die Baukonjunktur allerdings eingebrochen. Die Baubranche befindet sich immer noch im Krisenmodus, Layer erwartet eine Erholung erst nach 2030.

Welche Perspektive er auf das mittelständische Familienunternehmen hat, wie er die Zusammenarbeit mit seinem Bruder aufteilt und welchen Herausforderungen sich die Layer Großhandel GmbH stellen muss, darüber spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert in dieser neuen Folge des „brand eins Podcasts“ mit Patrick Layer.

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