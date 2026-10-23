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Bild: Philipp Klöckner | Foto: Hubert Boesl

brand eins Podcast | Philipp Klöckner

Ist KI gefährlich oder die Menschen, die sie nutzen?

Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasend schnell, mit großen Chancen und noch größeren Gefahren. Philipp Klöckner über den Stand der Entwicklung.

KI zwischen Geschwindigkeit und Gefahr

Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich rasant. KI-Firmen investieren enorm hohe Beträge, um in der globalen Konkurrenz mithalten zu können. Die damit erzielten Vorsprünge sind allerdings nie besonders groß, weswegen Geschwindigkeit und Aufwand immer weiter steigen. Die aktuellen KI-Modelle arbeiten inzwischen selbst an ihren Nachfolgern, die Technologie verbessert sich somit ständig selbst. So atemberaubend wie diese Entwicklung sind die Gefahrenszenarien, die diskutiert werden — oft sogar von den KI-Firmen oder einzelnen Angestellten selbst. Die Grenzen zwischen verfilmten Dystopien und realen Gefahren scheinen dabei zu verschwimmen. Wie man diesen Gefahren effektiv begegnen könnte, darüber wird viel und eindringlich diskutiert. Dazu gehört auch die Frage: Wer haftet am Ende?

Ich befürchte, dass KI als Technologie so ein bisschen wie Atomkraft wird. Das heißt, eigentlich kann niemand ein Atomkraftwerk betreiben, ohne dass der Staat die letzte Haftung übernimmt.

Philipp Klöckner

Philipp KlöcknerFoto: Hubert Boesl

Philipp Klöckner über Gefahren und Chancen

Philipp Klöckner vom Tech-Podcast „Doppelgänger Tech Talk“ beschäftigt sich seit Jahren eingehend mit der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und fügt im Gespräch der Gefahr der verselbstständigten KI zwei weitere Szenarien hinzu: Zum einen sieht er Menschen als großes Risiko, die KI für destruktive und terroristische Zwecke nutzen; zum anderen aber auch eine KI, die Menschen unter Druck setzt und somit gerade in Verbindung mit Menschen großes Gefahrenpotenzial entfaltet:

Was die KI zum Beispiel machen könnte, ist einfach den Pförtner bestechen, um ins Fort Knox zu kommen. Also kompromittierende Daten über einen Wissenschaftler finden oder Menschen mit geklauten Bitcoins bestechen.

Philipp Klöckner

Nichtsdestoweniger sind die Potenziale von KI enorm. Die Disruption, die mit ihrer Einführung in klassischen Arbeitsbereichen einhergeht, stellt traditionelle Industrien und Unternehmen vor große Herausforderungen. Wie können zum Beispiel mittelständische Unternehmen damit umgehen und welchen Pfad sollten sie verfolgen, um klassische Geschäftsmodelle der neuen Technologie anzupassen? Was bedeutet KI für Podcasts, wie sind die beschriebenen Risiken einzudämmen und wie groß ist die Gefahr einer KI-Blase?

Darüber spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert in dieser Ausgabe des „brand eins Podcasts“ mit Philipp Klöckner.

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