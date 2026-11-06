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Christian Bollert und Tim Janßen im Gespräch. Foto: Cradle to Cradle NGO
Christian Bollert und Tim Janßen im Gespräch. Foto: Cradle to Cradle NGO

brand eins Podcast | Tim Janßen

Wie retten wir unseren Arsch?

Die Elektronikbranche steht bisher nicht für Kreislaufwirtschaft. Tim Janßen von der Cradle to Cradle NGO ist trotzdem zuversichtlich.

Kreislaufwirtschaft in der Elektronikbranche

Die Elektronikbranche ist bisher nicht für Kreislaufwirtschaft bekannt. Der Markt für elektronische Produkte ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gewachsen, ihre Verflechtung in unseren Alltag hat dabei deutlich zugenommen. Smartphone, Airfryer, Drohne und Smartwatch sind zu fast selbstverständlichen Gadgets geworden. Haushalt, Kommunikation und Mobilität sind ohne elektronische Helfer für viele Menschen kaum noch denkbar. Deren technische Entwicklung schreitet mit beeindruckender Geschwindigkeit voran. Bisher liegt dabei noch kein deutlicher Schwerpunkt auf der Wiederverwendbarkeit der enthaltenen Rohstoffe. Die Cradle to Cradle Electronics Initiative will das ändern. Dahinter stehen die Bertelsmann Stiftung, die Röchling-Stiftung und Cradle to Cradle NGO.

Es geht bei diesem Projekt und dieser drei Jahre laufenden Initiative darum, Erkenntnisse zu sammeln, die viel weitergehen als all das, was wir sonst so gewohnt sind.

Tim Janßen, Geschäftsführer der Cradle to Cradle NGO

Tim Janßen, Geschäftsführer der Cradle to Cradle NGOFoto: Cradle to Cradle NGO

Tim Janßen ist zuversichtlich, weil die Antworten zeitlos sind

Tim Janßen ist Mitgründer und Geschäftsführer der Cradle to Cradle NGO und seit 14 Jahren in Sachen zirkuläres Wirtschaften unterwegs. Kurz gesagt geht es dabei um die Wiederverwendung aller in einem Produkt verwendeten Rohstoffe. Im Idealfall entsteht dabei kein Müll. Ein Produkt wird nach seiner Lebenszeit in seine Einzelteile zerlegt, die dann als Grundstoffe für neue Produkte zur Verfügung stehen. Als Lobbyist für diesen Ansatz spricht Janßen von brennender Geduld, die er sich als Kernkompetenz antrainiert hat. Denn das Ziel der Kreislaufwirtschaft ist noch längst nicht erreicht.

Mit der Cradle to Cradle Electronics Initiative sieht er das Thema aber auf einem guten Weg, auch wenn Nachhaltigkeitsthemen in den letzten Jahren in der öffentlichen Diskussion etwas in den Hintergrund getreten sind. Entwicklungen wie der europäische Critical Raw Materials Act weisen in seinen Augen in eine klare Richtung, zumal das Thema angesichts deutlich gestiegener Rohstoffpreise und zunehmender Konflikte um Rohstoffe und ihre Gewinnung im grundlegenden Interesse vieler Unternehmen liegt. Auch die Politik habe verstanden, dass sorgsamer Umgang mit Rohstoffen der Sicherung unseres Wohlstands dient.

Das Thema der Rohstoffe und der Lieferketten, der nationalen Sicherheit, der Abhängigkeiten und so weiter: Das steht auf der Agenda ganz vorn.

Tim Janßen, Geschäftsführer der Cradle to Cradle NGO

Wie Cradle to Cradle implementiert werden kann und warum immer mehr Unternehmen aus Eigeninteresse darauf setzen, an wen er sich mit seiner Arbeit wendet und warum sie in seinen Augen quasi überparteilich ist, darüber hat detektor.fm-Moderator Christian Bollert in dieser Ausgabe des „brand eins Podcasts“ mit Tim Janßen auf der IFA Berlin 2026 gesprochen.

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