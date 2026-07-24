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Regina Birner. Foto: Universität Hohenheim / Jan Winkler
Bild: Regina Birner. | Foto: Universität Hohenheim/Jan Winkler

brand eins Podcast | Regina Birner (Best-of)

Sind Lebensmittel zu billig? (Best-of)

Die spannendsten und beliebtesten Folgen aus zehn Jahren „brand eins Podcast“: 2022 ist Agrarwissenschaftlerin Regina Birner im Podcast zu Gast und spricht über Lebensmittelpreise.

Die spannendsten und beliebtesten Folgen

In den kommenden Wochen liefern wir euch die spannendsten und beliebtesten Folgen anlässlich von zehn Jahren „brand eins Podcast“. Zu einer der beliebtesten Episoden gehört die Folge mit Regina Birner.

Die Agrarwissenschaftlerin beschäftigt sich mit nachhaltiger landwirtschaftlicher Entwicklung und ist im Juni 2022 im „brand eins Podcast“ zu Gast.

Regina Birner über Landwirtschaft und Lebensmittelpreise

Regina Birner ist Dozentin an der Universität Hohenheim und leitet dort den Lehrstuhl für sozialen und institutionellen Wandel in der landwirtschaftlichen Entwicklung. Zum Zeitpunkt des Interviews war sie außerdem Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Landwirtschaftsministeriums der Bundesregierung.

Man muss sich klar machen: Die Preise für die Nahrungsmittel bedingen die Einkommen der Landwirtinnen und Landwirte.

Regina Birner im Juni 2022

Regina Birner im Juni 2022Foto: Universität Hohenheim/Jan Winkler

2022 haben die Verbraucherpreise einen deutlichen Sprung gemacht — sie sind gegenüber dem Vorjahr um über elf Prozent teurer geworden. Grund dafür sind gestiegene Produktions- und Energiekosten, Arbeitskräftemangel und vor allem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine gewesen. In diesem Kontext überraschte Regina Birners Statement in der brand eins, dass ihrer Ansicht nach Lebensmittel in Deutschland immer noch zu billig seien.

Inflation, Treibstoffpreise, geringes Wachstum

Die Rahmenbedingungen der Preisbildung haben sich seit 2022 nicht bedeutend verbessert. Zusätzlich zum Krieg in der Ukraine und der stagnierenden deutschen Wirtschaft sind durch den Krieg zwischen den USA, Israel und Iran die Treibstoffpreise deutlich unter Druck. Die damit einhergehende Preiserhöhung bei den Lebensmitteln dürfte allerdings nicht jenen zugutekommen, die Regina Birner im Gespräch von 2022 mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert im Kopf hatte.

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