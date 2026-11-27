Nein-Sagen und Beziehungen

Seit ein paar Ausgaben spreche ich in diesem Podcast hier über das Nein-Sagen, und ich habe dabei schon einiges gelernt. Zum Beispiel, dass sich ein Nein langfristig sehr positiv auf Beziehungen auswirken kann. Oder dass ein Nein zu einer Sache oft ein Ja zu einer anderen Sache ist. Diesen Aspekten des Nein-Sagens fügen wir in dieser Episode jetzt noch eine weitere hinzu. Ja, ihr hört den brand eins Podcast, und ich bin Christian Bollert. Hallo und herzlich willkommen! Der brand eins Podcast: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei detektor.fm.

Der Anfang und das Ende

Auch ein Nein kann der Anfang einer Beziehung sein, zum Beispiel zum Gast, wie wir in der letzten Episode mit Caroline von Kretschmann gehört haben. Denn das Nein steht ja manchmal auch am Beginn einer Geschichte. Das Nein kann aber auch das Ende einer Geschichte sein, an deren Anfang man vielleicht mal Ja gesagt hat. Ja zu guten Vorhaben, brennenden Ideen, dem Glauben an Gestaltungskraft und an Initiative.

Es kann ein Nein zu etwas sein, was viele Menschen vielleicht erst mal im ersten Moment begrüßen würden, zum Beispiel zum Seiteneinstieg in die Politik. Hierzu sagen ja dankenswerterweise immer mal wieder Menschen Ja, Leute, die sich politisch engagieren, obwohl sie keine Berufspolitiker sind. Das Versprechen: Weitblick und Realismus für den Politikbetrieb. Eine solche Geschichte aus Wuppertal steht bei uns diesmal im Mittelpunkt.

Uwe Schneidewind

Uwe Schneidewind ist Wirtschaftswissenschaftler und hat als Unternehmensberater gearbeitet. An der Universität St. Gallen hat er zu gesellschaftlichem Wandel geforscht, in Wuppertal das Institut für Klima, Umwelt, Energie geleitet und Bücher über gutes Leben, Transformation und gesellschaftlichen Wandel geschrieben. 2020 wird er dank der Nominierung durch CDU und Grüne in Wuppertal Oberbürgermeister. Sein neuestes Buch heißt „Dienstschluss: Herausforderung Kommunalpolitik“. Uwe Schneidewind hat also Nein zu einer weiteren Amtszeit als Oberbürgermeister gesagt. Und sprechen wir doch im brand eins Podcast genau über die Gründe. Und ich sage herzlich willkommen und hallo, Herr Schneidewind. Herzlich willkommen! Freue mich, bei Ihnen zu sein.

Gründe für das Nein

Sie haben im vergangenen Jahr Nein zu einer weiteren Amtszeit als Oberbürgermeister gesagt. Warum? Ja, also ich habe ja fünf Jahre erlebt in einem sehr, sehr intensiven Phasenwechsel. Man muss sich ja immer wieder vergegenwärtigen, in welcher Zeit ich ins Amt gekommen bin. 2020, das war noch diese Aufbruchsstimmung. Fridays for Future war auf den Straßen, der Green New Deal auf der EU Ebene verabschiedet. Und in dieser Stimmung bin ich damals angetreten und hatten eben auch die Wuppertalerinnen und Wuppertal das Gefühl, das ist eine richtig gute Idee, so einen grünen Transformationsprofessor jetzt an die Spitze der Stadt zu wählen.

Und fünf Jahre später befinden wir uns ja in einer völlig anderen Zeit. Und das hat sich natürlich auch in den Gestaltungsmöglichkeiten in einer solchen Stadt ausgewirkt und bemerkbar gemacht. Und die Entscheidung hatte einfach damit zu tun, dass ein extrem polarisierter Wahlkampf zu erwarten gewesen wäre, der, glaube ich, jetzt nicht nur für einen persönlich unangenehm ist, sondern der auch so eine Stadt beschädigt hätte, weil ich einfach Sorge hatte, dass vieles von dem, was in den fünf Jahren passiert ist nur deswegen dann schlecht geredet wird und damit auch eine Stadt schlecht geredet wird, um diesen Oberbürgermeister irgendwie loszuwerden. Und das wollte ich sowohl mir als auch der Stadt ersparen.

Die Herausforderungen

Das heißt, Sie haben diesen, der wird ja immer so gerne so „Wipe Shift“ genannt, quasi voll im Amt erlebt von 20 bis dann zum Ende. Ja, ich bin insofern die fleischgewordene Zeitenwende auf kommunaler Ebene, könnte man sagen. Ja. Und das finde ich ganz spannend. Sie beschreiben das in der brand eins auch ganz gut. Sie haben natürlich auch ein paar Sachen vielleicht unterschätzt oder falsch gemacht, zum Beispiel, ich sage mal, der Umgang mit Corona.

Ja, also ich meine, ich bin ja gewählt worden, weil man das Gefühl hatte, man möchte jetzt jemanden an der Spitze, der solche Transformationsprozesse für Zukunftsaufgaben gut auf den Weg bringt. Und der Amtsantritt lag dann mitten in der Krise. Und da ist mir schon ein erster ganz großer Fehler passiert. Ich komme aus so einem etwas moderneren, aufgeklärteren Managementverständnis. Ich hatte einen Stadtdirektor an der Seite, extrem erfahrener Mann. Wenn der auftrat, strahlte da so ein tiefen natürlicher Autorität aus. Also ein Krisenmanager, wie du dir den kaum besser vorstellen kannst.

Und für mich dann klar war, ja gut, das Krisenmanagement und Corona, das soll er auf jeden Fall weitermachen. Hatte sich da vorher auch sehr bewährt. Und ich konzentriere mich jetzt darauf, diese Transformationsaufgaben, für die ich ja glaubte, gewählt worden zu sein, vorzubereiten, damit, wenn Corona dann vorbei ist, man loslegen kann. Und das war natürlich fatal, weil die Bürgerinnen und Bürger hatten einen neuen Oberbürgermeister gewählt und fragten sich dann sehr schnell, ja wo ist denn der eigentlich? Wir sehen immer nur den Stadtdirektor, weil eben gerade Krise war.

Wahrnehmung und Vertrauen

Und das hat gleich in der Anfangsphase, weil es dann auch durch eine kluge Kampagne der Opposition noch verstärkt wurde, dazu geführt, dass so ein Bild entstand: Ja, haben wir jetzt wirklich hier so einen weltfremden Professor gewählt? Was macht der denn eigentlich den ganzen Tag? Und es hieß dann der Claim, der dann auch öffentlich kolportiert wurde. Und ich dann später merken musste, so was holst du nur ganz ganz schwer wieder zurück.

Das heißt, Sie hätten da aus Ihrer Sicht präsidial auftreten müssen. Ja, sozusagen Gummistiefel an, deutlich machen, jetzt ist Krise. Und das habe ich absolut verstanden. Und da, auch wenn wir einen Transformationswahlkampf geführt haben und ich dafür gewählt wurde, vermittle ich eben den Menschen in der Stadt: Ich bin immer dort, wo eure aktuellen Sorgen sind. Und dieses Vertrauen, auch dieser Kümmermoment, den habe ich in seiner Bedeutung unterschätzt, weil ich mich gegen einen Amtsinhaber durchgesetzt habe, der eigentlich der Inbegriff des ganz nahbaren, überall präsenten Oberbürgermeisters war.

Und ich dachte, na gut, wenn jemand will mich wählen, dann wollen die eben auch nochmal einen anderen Impuls, einen strategischeren. Das war vielleicht durchaus auch so, aber auf dieses Kümmermoment will man nie verzichten. Und das in dieser Klarheit dann auch zu spüren, das war so ein ganz wichtiges Learning.

Sichtbarkeit und Vertrauen

Ja, es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich auch spannend finde, den ich menschlich auch total nachvollziehen kann, dass Sie sich bei Fotos eher an den Rand gestellt haben oder gar nicht so in die Mitte gedrängt. Und auch das sagen Sie im Nachhinein war eigentlich falsch. Ja, also auch das, wenn man so aus einem modernen Managementverständnis kommt, im Genau. Weiß, ganz viele Leistungen der Stadt sind Teamleistungen. Das sind einzelne Akteure, die Dinge vorantreiben.

Und ich mich als Führungskraft immer so als Ermöglicher verstanden habe, Räume zu öffnen, in denen sich Personen entfalten können. Und für mich dann klar ist, wenn es darum geht, wer fährt dann auch die Sichtbarkeit dafür ein, dann müssen die Leute nach vorne, die es wirklich sozusagen auf den Weg gebracht haben. Im Kommunalen und gerade jetzt in so einer Phase des Umbruchs gibt es aber eine gewaltige Sehnsucht nach der einen Person an der Spitze, sozusagen die die Illusion nähert, dass es da zumindest einer noch im Griff hat.

Und darum ist dieser Drang des Oberbürgermeisters, immer in der Mitte zu stehen, überall wo was passiert sichtbar zu sein und die Illusion sozusagen zu nähren, der vorne hat alles im Griff, durchaus auch eine Antwort auf ein ganz wichtiges psychologisches Bedürfnis, das bei vielen Menschen besteht. Und auch das habe ich völlig unterschätzt.

Vision und Ziele

Sie haben die Stimmung Ende der 10er Jahre ja ganz gut beschrieben. Da gab es Fridays for Future. Sie sind gewählt worden. Sie haben sich mit Nachhaltigkeit und Klima beschäftigt. Was war denn so Ihre Vision? Die klimagerechte Stadt oder was war so Ihr Ziel? Ja, also wir waren ja in so einer Phase, wo man das Gefühl hatte, das was 30 Jahre vorbereitet war, die sowohl die Transformation im Hinblick auf Klimaschutz aber eben auch klimagerechte und angepasste Städte, die ja in der Regel wenn man sich diese Visionen anschaut, verbunden sind auch mit einer anderen Form der Lebensqualität.

Das jetzt auf den Weg zu bringen und das selbst in einer Stadt wie Wuppertal, die ja gar nicht klassisch grün affin war, die viele dieser ökologischen Probleme hatte. Und die Vision war einfach, wenn man so etwas in Wuppertal auf den Weg bringt, dann ist das ein ganz wichtiges Zeichen in die Republik, dass es wirklich überall geht. Und das war eben gekoppelt, Sie haben das ja angedeutet, ja mit einem schwarz-grünen Bündnis.

Und damals, als die Wahl anstand, war ja das feste Vertrauen, wir laufen auf eine schwarz-grüne Republik zu. Also Armin Laschet hatte noch nicht seinen Flutlächler losgelassen. Die Prognosen waren stabil auf schwarz-grün auf Bundesebene. Selbst Herr Söder war noch mit den Grünen ganz gut. Ja, umarmt ihn noch. Auf Landesebene da ist es dann ja auch so gekommen, war schwarz-grün angesagt.

Politische Realität

Und die Vision war, das wird auch in gewisser Weise so eine schwarz grüne Modellstadt, die dann dadurch, dass sie so eine Symbolfunktion hat, auf eine starke Unterstützung der Landes- und Bundesregierung rechnen kann. Und man damit eben neben diesem konkreten Veränderungsprozess auch nochmal hätte deutlich machen können, welches Potenzial von schwarz-grün auf den unterschiedlichen Ebenen steckt. Und das ging dann natürlich erheblich schief. Wir haben nach der Wahl zwar die Oberbürgermeisterwahl gewonnen, aber schwarz-grün hatte keine Mehrheit im Rat. Dann ging die Bundestagswahl ganz anders aus. Und dann war viel dieses Elans natürlich auch von Anfang an weg.

Uwe Schneidewind, ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, im brand eins Podcast. Und wir sprechen in dieser Episode auch noch über Macht und Sachpolitik. Herr Schneidewind, ich glaube, zwischen den Zeilen hat man es hier und da schon rausgehört. Es war nicht so einfach, dann im Amt anzukommen. Sie sprechen auch vom Stahlbad der Realität.

Kulturschock

Ja, also das, was für jetzt jemand, der als Wissenschaftler vorher gearbeitet hat, sagen wir mal so ein besonderer Kulturschock ist, auch wenn einem das durchaus jetzt mental klar war, dass es auf einen zukommt. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn du es dann an eigener Leibe spürst, dass inhaltliche und sachliche Argumente, die dich ja als Wissenschaftler antreiben und die ja auch ein wichtiger Teil deiner Identität sind, im politischen Geschäft eben rein instrumentelle Funktion haben.

Weil es auch im Lokalen oft im Wesentlichen darum geht, sozusagen Machtsphären abzuklären, sicherzustellen, dass die eigene Partei sozusagen in Position bleibt, sich für die nächste Wahl gut positioniert, dass Einzelne der Vertreterinnen und Vertreter in so einem Rat auch ihre Position erhalten und man dann auf inhaltliche Argumente zurückgreift. Eine Demokratie läuft ja über inhaltliche Argumente, aber man über ein breites Spektrum verfügt, auch gute inhaltliche Argumente sozusagen zu verwässern, zu relativieren, ins Gegenteil zu verkehren und man auf Inhaltliches immer dann zurückgreift, wenn es ihm hilft, eine eigene Machtposition abzusichern.

Aber eben über diese vielfältigen Mechanismen verfügt, das auch entsprechend abzusprechen, wenn es der Machtposition nicht dient. Und das ist schon für einen Wissenschaftler oder für jeden, der daran glaubt, dass Demokratie schon so ein Stück das Ringen um das bessere Argument ist und dass es am Ende, wie Habermas das da schön sagt, so einen zwanglosen Zwang des besseren Argumentes auch im politischen Streit gibt, ist das schon ein erheblicher Kulturschock, wenn man das so intensiv am eigenen Halbe erleben muss.

Ernüchterung

Klingt schon ehrlicherweise auch ernüchternd. Ja, also ich meine, man muss einfach daraus die Lehre ziehen, dass inhaltliche Argumente an sich keine genuine Kraft haben. Aber du kannst natürlich für inhaltliche Argumente schleißen schlagen, auch im politischen wenn du es gut machst, politisch flankierst. Also das gehört dann zum Handwerkszeug mit dazu. Und das ist eben etwas, wo ich dann eben gespürt habe, wie wichtig Vertrauenskapital, langfristige Beziehungen sind.

Also es gibt für dieses Machtgewebe eben einzelne Mechanismen, von denen ich viel zu wenige in dieses Amt eingebracht habe. Und dann steht nur das gute inhaltliche Argument dann doch sehr schnell nackt da und hat kaum eine Chance im politischen Betrieb, sich durchzusetzen. Ja, aber so ein bisschen erschreckend finde ich es schon. Also man kennt das ja auch so ein bisschen aus Vereinsarbeit oder eben dann aus dem Lokalparlament oder so, dass es dann eben doch oft genau um diese Fragen geht: Gibst du mir das, gebe ich dir das. Und dann können wir vielleicht in Zukunft das zusammen machen und so.

Tauschmechanismen in der Politik

Ja, das ist eben so ein dieser Tauschmechanismus. Also auch gerade, weil wir ja hier im Schwerpunkt Nein sind, sich da ja auch schon in früheren Interviews über diese unendliche Kraft des Neins berichtet. Also mich eben fasziniert hat, dass nur mit einer gut ausgebildeten Fähigkeit der Blockade, also des Nein-Sagens, man in der Politik einen Mechanismus in der Hand hat, um Ressourcen und Einfluss zu mehren.

Weil wer klug blockieren kann, der bringt ihn dazu, sozusagen einen Preis dafür zu zahlen, an dem Nein vorbeizukommen. Und ich habe dann immer so pointiert formuliert: Menschen wie ich, die mit so einem gewissen idealistischen Spin in die Politik gegangen sind, die sind die beliebtesten Opfer, weil die wollen natürlich wirklich was. Und deswegen ist der Preis weil ihnen das Inhaltliche wichtig ist, dann oft sehr, sehr hoch.

Das heißt, die geben am meisten. Die müssen am meisten geben, weil ein ausgebuffter Politikprofi, der erkennt sehr schnell: Oh, wenn ich jetzt mit der Idee unbedingt durch will, das wird teuer. Und dann heißt es eben: Ach, Karl-Heinz, ich habe das einfach mal nur so vorgeschlagen. Mir ist das gar nicht so wichtig, lass mal bestecken. Weil man sofort spürt, okay, ich habe gar kein Interesse, so einen großen Preis zu zahlen, sondern ich versuche dann lieber etwas anderes.

Einfluss durch Nein-Kompetenz

Aber wer wirklich inhaltlich motiviert ist und unbedingt damit durch will, für den wird es teuer. Und mit den darüber erworbenen Ressourcen, das sind ja dann manchmal im Tauschgeschäft Posten, die man vergeben kann, die man dann an Menschen gibt, die einen dann auch künftig sehr, sehr loyal unterstützen. Kannst du also mit einer Nein-Kompetenz doch erhebliche Einflusssphären im politischen Raum aufbauen. Und das ist natürlich wirklich ein besonderes Feld der Politik, weil du nur mit Nein-Sage-Kompetenz in wenigen anderen Bereichen so erfolgreich werden kannst wie in der Politik.

Rückzug aus der Politik

Ich wollte gerade fragen: Hilft Ihnen denn die Nein-Kompetenz jetzt mittlerweile in Ihrem neuen Leben? Nein, also ich meine, ich habe mich ja gerade aus dieser Sphäre zurückgezogen, weil ich jemand bin, der viel zu viel Spaß an konstruktiver Gestaltung hat und mich jetzt wieder in Felder begebe, wo ich im Wesentlichen mit anderen konstruktiven Kräften sehen kann, dass man dann auch Durchsetzungspower entwickelt.

Also mich hat diese Welt der kraftvollen Nein-Sager, das hat auch mental was mit einem gemacht, weil man sich einfach gemerkt hat, das ist eigentlich nicht meine Sphäre. Da fühle ich mich auch emotional nicht wohl, das kostet mich viel zu viel Kraft. Ich habe viel mehr Lust, mit anderen die auch konstruktive Energie entwickeln, dann gemeinsam Dinge nach vorne zu bringen.

Naivität in der Politik

In der brand eins, ich sage mal, erzählen Sie oder vielleicht sogar gestehen Sie, dass Sie auch so ein bisschen vielleicht ein naives Bild auch von Politikerinnen und Politikern hatten. Und es gibt ja auch diesen häufigen Vorwurf, dass Berufspolitiker nicht viel Ahnung von den Realitäten haben und dass man Menschen wie Sie jetzt zum Beispiel braucht, die aus der Praxis kommen, die eine Idee haben, die was mitbringen aus dem echten Leben und so.

Aber eben, ich sage mal, diese Nein-Sage-Kompetenz haben Sie gerade schon genannt, aber vielleicht auch die Erfahrung in der Verwaltung und im politischen Betrieb scheint ja dann auch doch ganz wichtig zu sein. War das auch was für Sie, wo Sie gemerkt haben: Ah, da fehlt mir was? Ja, absolut, weil ich meine, ich war ja gleich doppelt radikaler Quereinsteiger, weil ich weder vorher in der Kommunalverwaltung gearbeitet hatte. Und das ist ja ein Brief in Wuppertal mit fast 5000 Menschen.

Ich zwar größere Verwaltung geführt habe, aber in so einer großen Organisation ist es extrem wichtig, dass die Menschen, sagen wir mal, den Mensch an der Spitze lesen können. Und das ist erheblich erleichtert, wenn jemand vorher schon eine ganze Zeit vielleicht stellvertretender Bürgermeister, Dezernent war. Und ich war natürlich ein Fremdgeher Körper für die Politik.

Vertrauen und Identität

Also auch dort, wo es dann viel natürlich in diesen Aushandlungsprozessen um Vertrauen geht, auch dort hatten die Akteure ja bisher kaum Erfahrung mit mir. Und das ist schon ein Learning gewesen, wenn du in beiden Systemen fremd bist und so eine wichtige Aufgabe übernimmst, das ist extrem herausfordernd. Und wenn man dann auch noch jemand ist, der erst zehn Jahre vorher in die Stadt gezogen war, dann wird es noch mal schwieriger, weil auch für die Menschen ist die Tatsache, dass jemand in ihrer Stadt aufgewachsen ist, ja ganz, ganz viele dann auch Verbindungspunkte mit anderen hat.

Oft gemeinsame Orte, gemeinsame Erlebnisse aus der Jugend. Auch das ist ein wichtiger Vertrauensfaktor, der bei mir auch wegfiel. Und deswegen ist mein Beispiel glaube ich keines, aus dem man ablesen kann: Bloß keine Seiteneinsteiger, das geht ohnehin schief. Sondern ich ihn dafür sensibilisieren wollte, auch mit dem Buch: Es ist voraussetzungsvoll. Schaut, ob ihr zumindest so ein Mindestset an Vertrauens- und Brückenfaktoren mitbringt. Dann kann Seiteneinstieg durchaus auch gelingen.

Herausforderungen des Quereinstiegs

Das was ich mich da getraut habe, das war wirklich vermutlich ein Stück zu viel und damit auch ein Stück zu naiv, um es mal ganz hart zuzuspitzen. Sie waren der zugezogene Klimaprofessor, der irgendwie da jetzt die Stadt verändern will. Genau, am Ende war das genau das Bild, das sich bei vielen in den Kopf eingefressen hatte. Auch gerade, weil diese entscheidende Phase des ersten Jahres, wo dann die Breite der Menschen dich auch als Mensch kennenlernen in vielen Begegnungen, die ist ihm durch Corona weggefallen.

Weil das ist die Phase, die ist dann ganz zentral, dass die Leute merken: Ach, mit dem Herrn Professor kann man ja doch ganz gut reden. Und ich aus der eigenen Erfahrung weiß und das auch in Wuppertal gespürt habe, der dann die Chance hatte, mich mal persönlich zu erleben, der kriegt dann doch ein sehr viel differenzierteres Bild.

Öffentliche Wahrnehmung

Aber in der zugespitzten öffentlichen Wahrnehmung war es genau das Bild, das dann da war: Der Professor, der hier mit uns in seinem Reallabor seine Experimente machen will, das ist doch jetzt nicht ein Oberbürgermeister, wie wir uns ihn vorstellen. Das hatte sich schon bei vielen eingebrannt. Und das hat es dann extrem schwer gemacht, natürlich Menschen auch auf Veränderungsprozesse mitzunehmen, ganz unabhängig auch vom veränderten Zeitgeist.

Vertrauen und Identität in der Politik

Jetzt haben Sie gerade dieses Zugezogen angesprochen, aber wenn ich da so ein bisschen drüber nachdenke, ist es ja schon so: Also detektor.fm sitzt in Leipzig, unser Oberbürgermeister, der kommt nicht aus Leipzig, der kommt aus Siegen. In Berlin waren, glaube ich, alle Kandidatinnen und Kandidaten zugezogen. Da gab es nicht einen einzigen, der aus Berlin irgendwie kam. Das ist wahrscheinlich nur eine Facette dieses Sets, was Sie gerade beschrieben haben, die man auch mitbringen muss.

Weil offensichtlich geht es ja auch, wenn man zugezogen ist. Ja, es ist einfach ein Stück voraussetzungsvoller. Und auch dort kann man Identität und Vertrauen aufbauen. Und gerade jetzt einen Oberbürgermeister wie Burkhard Jung in Leipzig ist das ja ganz herausragend gelungen. Ich glaube, da ist es natürlich ohnehin so, durch diese stark West-Ost-Bewegung in die neuen Bundesländer nach der Wende haben wir das ja auf der Ebene der Ministerpräsidenten auch gehabt, dass da, glaube ich, nochmal so andere Aspekte eine Zusatzrolle gespielt haben.

Aber du musst eben sehr, sehr viel mehr arbeiten, dieses Vertrauen auf wirklich zu gewinnen. Es ist viel leichter, wenn du Menschen in der Stadt hast, die dich aus der Schulzeit, aus den Sportvereinen kennen und dann sagen können: Ja klar, der Schneidewind, manchmal, wenn der redet, klingt das ein bisschen komplexer, aber eigentlich ist er ein total netter Typ. Ich habe mit dem fünf Jahre zusammen Fußball gespielt oder hatte eine richtig gute Zeit, während wir gemeinsam in der Schule waren.

Vertrauen aufbauen

Und das baut dann, wenn die Menschen dich bisher nicht kennen, natürlich nochmal auf eine ganz andere Weise Vertrauen auf. Aber klar, das erklärt nicht alles. Aber es wäre für mich eine große Hilfe gewesen, gerade in so einem Staat, der in die Corona-Phase fiel und wo es für mich leichter gewesen wäre, wenn da viele Botschafterinnen und Botschafter in der Stadt hätten etwas über mich erzählen können aus eigener Anschauung und mich dadurch ein Stück lebendiger und nahbarer hätten machen können.

Sehnsucht nach Stabilität

Uwe Schneidewind, ehemaliger Oberbürgermeister von Wuppertal, im Gespräch beim Podcast Radio detektor FM. Und wir sind gleich wieder da. Herr Schneidewind, Sie sprechen auch über eine Sehnsucht nach Stabilität und Ordnung. Das ist vorhin beim Thema Fotos auch schon mal so ein bisschen angeklungen. Und das habe auch mit dem Aufstieg von Autokraten zu tun. Warum?

Ja, es ist eher so, dass in einer Welt, in der die gewaltigen Veränderungsprozesse die Menschen oft sehr stark überfordern, dann einzelne Personen, von denen du den Eindruck hast, die haben das weiter im Griff, zu einer wichtigen Projektionsfläche werden. Weil dieses Gefühl der Ohnmacht und dieses Überranntwerden löst dann eben automatisch eine psychologische Sehnsucht aus nach Inseln, wo das Leben weiter im Griff ist.

Und das ist, glaube ich, etwas, was Autokraten bedienen, insbesondere wenn sich das dann verbindet mit dem Versprechen: „Und wir sorgen dafür, dass es wieder so gut wird, wie es früher mal war.“ Also damit eine Zeit gemeint ist, in der Menschen den Eindruck hatten, da hatten wir die Dinge noch unter Kontrolle. Und das erleben wir natürlich jetzt mit autokratischen Tendenzen in ganz vielen Demokratien.

Lehren aus der Niederlage

Und es ist aber auch im Kleinen eben so eine Sehnsucht, die dann auch im demokratischen Spektrum durch eine gute Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister im besten Falle dann in einer guten Weise bedient wird. Das Vertrauen zu schaffen, das ist zwar hier alles schwierig, die Stadt verändert sich, da kommen ganz viele Herausforderungen auf uns zu. Aber ich stehe dafür da, dass das auch zu packen ist.

Und dieser Reflex, diese Sehnsucht, die kann natürlich sehr, sehr schnell dann auch autokratisch ausgenutzt werden. Was ich spannend finde, ist, dass Sie sagen, dass ich, sage mal, auch auf Seiten der Wissenschaft da eine gewisse Naivität vorgeherrscht hat, was vor allen Dingen so Veränderungen und Veränderungsprozesse angeht eben in der Politik, in der Gesellschaft.

Und dass Sie aus dieser Niederlage, sage ich jetzt mal, da auch was gelernt haben. Ja, also wenn ich mir überlege, wir haben Ende der Zehner ja auch am Wuppertal Institut so ein Buch zur großen Transformation geschrieben. Das hatte ja so diesen Gestus: Hey, diese großen Veränderungen sind möglich, wir müssen es nur richtig machen. Jetzt lasst endlich mal anpacken. Das war ja auch ein Stück die Stimmung da nach dieser Fridays for Future-Phase.

Und wir dann ja auch gerade unter der Ampelkoalition gemerkt haben, wenn man mit so einem Gestus da herangeht und das nicht ausreichend gut einbettet, dass das dann zum gewaltigen Bumerang werden kann.

Also die ganze Debatte um das Heizungsgesetz, wo dann ja durchaus auch populistisch nochmal verstärkt die Unsicherheiten, die Ängste, die mit solchen Veränderungen verbunden werden, werden auch politisch genutzt.

Aber ich glaube, bei vielen von uns in dieser Klima- und Nachhaltigkeitsdebatte ist das auch massivst unterschätzt worden. Und dieser Hype dann in der Fridays for Future-Phase hat uns, glaube ich, dann nochmal so ein Stück übereuphorisiert. Man wird eben sehr viel demütiger und merkt, wie komplex solche Veränderungsprozesse sind, gerade wenn man selber dann mal im Maschinenraum war.

Und das ist, glaube ich, auch ein Nachdenken, das derzeit diese gesamte wissenschaftliche Debatte über gute Klimastrategien und Transformationspolitik sehr intensiv beeinflusst: die Erfahrung der letzten Jahre. Das heißt, Sie sind da auch demütiger geworden und gucken nicht mehr so darauf, so nach dem Motto: „Die müssten das einfach mal so machen, wie wir das hier seit Jahren in der Wissenschaft sagen.“

Reflexion über die Transformation

Absolut. Also so ein Buch zur großen Transformation, wie ich es vor acht Jahren geschrieben habe, würde ich mich nicht trauen, nochmal zu schreiben, weil es einem jetzt in gewisser Weise auch ein Stück naiv erscheint. So dieser Gestus: „Ich erkläre euch mal die Welt und zeige, wie es geht, und dann müssen wir nur loslegen.“ Das ist um einiges komplexer.

Und da habe ich ja aus diesen fünf Jahren doch nochmal nicht nur Demut, sondern auch viele sehr, sehr konkrete Einsichten in Mechanismen bekommen, die man sehr gut verstehen muss, wenn man wirklich Gesellschaften in solchen Transformationsphasen in einer guten Weise begleiten möchte.

Was bleibt denn aus Ihrer Perspektive, wenn wir jetzt mal zurückschauen auf diese fünf Jahre? Also es ist jetzt in Wuppertal uns schon gelungen, weil man ja auch sehr viele Indirekte das machen musste. Haben wir einige Schlüsselprojekte auf den Weg gebracht, die, ich glaube, auch in die Stadt sehr nachhaltig wirken werden.

Insbesondere wenn der Bundesgartenschau statt 2031. Und dieses große Bundesgartenschau-Projekt haben wir ganz viele der Themen hineingepackt und sind damit sehr viel Positives auch geladen. Also insofern glaube ich, wenn man so in fünf, zehn Jahren zurückschaut, wird man schon sehen, dass trotz der schwierigen Randbedingungen einiges auf den Weg gebracht wurde.

Der Weg zur Veränderung

Und darum habe ich eben auch dieses Buch geschrieben. Ich glaube, was schon bleibt, ist nochmal ein differenzierterer Blick auf die Voraussetzungen, die notwendig sind, um Veränderungsprozesse gerade in den Kommunen vor Ort zu gestalten. Eben auch die Bedingungen, die man sozusagen mitbringen muss, wenn man als Seiteneinsteiger vielleicht erfolgreich sein möchte.

Also das war für mich eben einfach ein hohes Bedürfnis. Also ich sage, wenn ich dann nach fünf Jahren rausgehe, bin ich zumindest so eine Art Projektbericht schuldig, der dann für andere so eine Art Kompass sein kann, wie das dann noch effektiver und besser gelingen kann.

Also insofern, ich miss das nicht. Das waren fünf intensive und auch in vieler Hinsicht sehr befriedigende Jahre. Und wenn der eine oder andere, und ich merke das ja auch in der Resonanz auf das Buch, noch einen guten Impuls mitnimmt aus den Learnings, die ich dann am eigenen Leibe gemacht habe, für sein eigenes Handeln, dann hat das durchaus seinen Wert gehabt.

Zuversicht trotz Herausforderungen

Ja, und ich finde, wenn man Ihnen so zuhört, dann hört man ja auch raus, Sie sagen: „Naja, diese Nein-Kompetenz zum Beispiel, die ich da beobachtet habe, die will ich trotzdem mir nicht persönlich irgendwie annehmen, sondern ich will da trotzdem weitermachen.“ Und Sie klingen auch gar nicht verbittert.

Man könnte ja jetzt auch total verbittert sein und sagen: „Das ist alles Mist, das funktioniert alles nicht.“ Sie klingen weiterhin zuversichtlich. Ja, ich meine, das ist eben, sagen wir mal, das Privileg für den Wissenschaftler. Selbst im Scheitern hast du immer noch den Eindruck: „Wow, das ist jetzt zwar ziemlich schief gegangen, aber ich habe total viel gelernt.“

Und ich will gerne verstehen, was da schief gegangen ist. Also man zieht natürlich eine gewisse Befriedigung aus einer Erkenntnis, die man dann auch teilen kann. Und das macht es einem sicher leichter, als für jemanden, für den das immer das größte Ziel war, immer unbedingt Oberbürgermeister zu werden, der alles reingelegt hat.

Und dann läuft das Projekt ganz anders, als man sich das erhofft hat. Das ist natürlich dann sehr viel frustrierender. Und außerdem merke ich, das ist ja immer so eine Persönlichkeitsfrage. Auch in mir braucht eine sehr tiefe positive Energie.

Und da sind dann solche Erfahrungen ja einfach dann auch Dinge, die einen nochmal ein Stück reifen lassen, aber Gott sei Dank nicht den grundsätzlichen positiven Charakter beschädigen.

Abschluss und Dank

Uwe Schneider, ehemaliger Oberbürgermeister in Wuppertal, im brand eins Podcast. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke. Ganz lieben Dank, hat Spaß gemacht.

Und das Buch mit dem Titel „Dienstschluss: Herausforderung Kommunalpolitik“ verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge dieses Podcasts hier gefallen hat, dann erzählt das doch gern weiter. Denn in eurem Freundeskreis gibt es bestimmt Menschen, die sich dafür interessieren.

Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann gebt unserem Podcast nicht nur eine Empfehlung, sondern auch eine gute Bewertung auf der Plattform eures Vertrauens. Denn das hilft uns bereits sehr, mehr als ihr euch vielleicht so vorstellen könnt.

Die nächste Episode dieses Podcasts hier erscheint dann am kommenden Freitag, wie gewohnt. Ich danke für euer Interesse und gern bis nächste Woche.

Der brand eins Podcast: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei detektor.fm. Der brand eins Podcast wird produziert vom Podcastradio detektor.fm. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer, in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom brand eins Magazin. Moderation: Christian Bollert.