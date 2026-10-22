Play
Foto: Shutterstock/Me Dia
Foto: Shutterstock/Me Dia

DAZWISCHEN | Warum der Osten nicht erbt

Warum so broke, Sachsen-Anhalt?

Menschen in Sachsen-Anhalt haben deutlich weniger Vermögen als Menschen in westdeutschen Bundesländern. Das wirkt tief in die Gesellschaft hinein. Eine Folge über Ursachen, Auswirkungen und mögliche Lösungen.

Hier für den Newsletter anmelden!

95 Prozent der Vermögen werden im Westen vererbt

Obwohl die Lohnlücke zwischen Ost und West in den letzten Jahren kleiner geworden ist, bleibt ein zentraler Unterschied enorm: das Vermögen. Ob Wohneigentum, Erbschaften oder Unternehmensanteile — Vermögen bleibt in Deutschland Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung extrem ungleich verteilt.

Das Problem ist natürlich, dass ungleiche Startbedingungen langfristig wahnsinnig hartnäckig sind. In der Soziologie nennt man das den Matthäus-Effekt, das heißt: Wer hat, dem wird gegeben.

Clara Löffler, Ludwig-Maximilians-Universität München

Clara Löffler, Ludwig-Maximilians-Universität München Foto: Isi Stellatraub

Im Schnitt liegt eine Erbschaft im Westen bei rund 92.000 Euro, im Osten dagegen nur bei etwa 52.000 Euro. Erbschaften kommen im Westen außerdem deutlich häufiger vor. Bei Schenkungen fällt der Unterschied noch drastischer aus. Etwa 95 Prozent des vererbten und verschenkten steuerpflichtigen Vermögens in ganz Deutschland entfallen laut Statischem Bundesamt auf Westdeutschland.

Vermögensungleichheit: Ursachen, Folgen und Wirkung

Doch woran liegt das? Welche Rolle spielen die Privatisierungswelle der 1990er-Jahre und die Entscheidungen der Treuhand? Wie wirkt sich das aus? Und wieso lohnt es sich, darüber zu sprechen? Die Antwort liegt auf der Hand, denn Vermögensungleichheit hat enormen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Einfluss.

Ganz wichtig ist aber auch, darüber nachzudenken, welche Folgen Vermögensungleichheit für die Demokratie hat. Hier ist nicht allein die tatsächliche Situation der Menschen entscheidend, sondern auch, wie diese Situation wahrgenommen und gedeutet wird.

Clara Löffler

In dieser Folge von „DAZWISCHEN“ sprechen Marie und Leonard über die weitreichenden Folgen der Vermögensungleichheit und warum Menschen ohne Vermögen meist härter von Krisen getroffen werden. Zusammen mit den Expertinnen Charlotte Bartels (Uni Leipzig) und Clara Löffler (LMU München) beleuchten sie die Ursachen, fragen nach den Auswirkungen für unsere Demokratie und diskutieren politische Lösungsansätze wie die neue Frühstartrente.

Der DAZWISCHEN-Podcast

Wir liefern mit „DAZWISCHEN“ im Jahr der Landtagswahl und darüber hinaus ein ausgewogenes, kritisches und differenziertes Bild von Sachsen-Anhalt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Engagiert ihr euch und möchtet uns davon erzählen? Schreibt uns eine Mail an dazwischen@detektor.fm oder schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp an die Nummer 0175 6807345. In unserem WhatsApp-Kanal bekommt ihr zusätzliche Infos. Außerdem empfehlen wir euch den DAZWISCHEN-Newsletter. Hier bekommt ihr jede Woche Hintergrundinformationen, Fotos und Veranstaltungstipps direkt zum Thema.

Der Podcast „DAZWISCHEN“ entsteht im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Media Forward Fund gGmbH. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der BEBE Medien GmbH.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen