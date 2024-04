Flopcast | Janine May

Von der Sales Managerin zur Gründerin

Janine May schwankt schon bei ihrer ersten Berufswahl zwischen Hotelfachfrau und Erzieherin. Sie entscheidet sich am Ende für die Ausbildung in der Hotellerie, auch weil sie damit schon Geld verdienen kann. Nach der Ausbildung und Stationen als Sales Managerin in verschiedenen Hotelketten kommt der erste Moment, der sie zum beruflichen Umdenken bewegt: Nach einem Disput mit einem Vorgesetzten entscheidet sich May, die Hotel- und Veranstaltungsvermittlung BlueChair zu gründen.

Der Ton war so unschön, dass ich gesagt habe: So muss ich nicht mit mir reden lassen. Ich habe damals noch in Leipzig gewohnt und in Dresden gearbeitet. Und während man über die Autobahn düst, hat man eine ganze Menge Zeit, zu überlegen. Da kam die Idee mit der Selbstständigkeit. Janine May Foto: privat

Der Start in die Selbstständigkeit läuft gut. Doch dann springt ein Großkunde ab und die Rücklagen werden kleiner. Und nicht nur finanziell hakt es bei BlueChair — Janine May merkt, dass sie für diese Aufgabe nicht mehr brennt.

Janine May liebt Multitasking

Schon früher wollte May im Ausland arbeiten, jetzt scheint der richtige Zeitpunkt gekommen. Sie bewirbt sich als Kinderanimateurin auf einer Ferieninsel, ist schon wenige Wochen später auf Rhodos und wickelt noch in der Mittagspause ihr altes Unternehmen ab. Der Kommentar einer Mutter, sie solle doch eine Arbeit im sozialen Bereich machen, ist der zweite Moment, der sie zum beruflichen Umdenken bewegt. May macht eine Ausbildung zur Erzieherin und arbeitet nun in einer integrativen Kita.

Das Arbeiten in der Sonne hat mir sehr viel Spaß gemacht und gut getan. Und auch wie dankbar Kinder einfach sind, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Janine May

Weil sie ein Multitasking-Fan ist, gründet May nebenbei noch may:kitatools und verkauft dort selbsterstellte Hilfsmittel für Erzieherinnen und Erzieher. Was sie aus ihrer Arbeit als Sales Managerin für ihren Job in der Kita mitgenommen hat und was sie aus dem Scheitern von BlueChair gelernt hat, erzählt Janine May im „Flopcast“-Interview mit detektor.fm-Moderatorin Anja Bolle.