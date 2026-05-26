Play
Bild: NürnbergMesse | FahrradGarderobe

Mission Energiewende | FahrradGarderobe

„Wir wollen einfach einen sicheren Ort kreieren“

Zum Fußballspiel ohne viel Gedöns, aufs Konzert mit leichtem Gepäck, easy Anreise zum Messe-Event statt Stunden im Stau. Das ist das, was das Team der sogenannten FahrradGarderobe den Gästen seiner Kundschaft verspricht. Und das ist deshalb interessant und wichtig, weil die Mobilität von Fans großer Sport- und Konzertevents eine der Stellschrauben ist, wenn es darum geht, etwas zu ändern — hin zu mehr Klimaschutz.

Präsentiert von

Eine Kooperation mit Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter LichtBlick.

Sicher parken statt wild anschließen

Wer mit dem Fahrrad zu Konzerten, Festivals oder Fußballspielen fährt, kennt das Problem: Wohin mit dem Rad, ohne Angst vor Diebstahl oder Chaos? Genau an dieser Stelle kommen Michael Kellenbenz und seine Leute ins Spiel: Seit mehr als zwölf Jahren richten sie mobile Fahrradstellplätze ein — eine Pop-Up-Fahrradparklösung, genannt FahrradGarderobe.

Aus einer Wiese oder einem leeren Platz wird innerhalb weniger Stunden ein Fahrradstellplatz — direkt in Stadionnähe oder am Eventgelände. Statt wild an Bauzäunen oder Laternen zu parken, können Besucherinnen und Besucher ihre Räder sicher abstellen. Und unkompliziert:

Das Ganze muss intuitiv und einfach sein. Die Leute wollen unkompliziert ankommen, ihr Fahrrad abstellen und aufs Event gehen – ohne großes Gedöns.

Michael Kellenbenz, Gründer und Betreiber der FahrradGarderobe

Michael Kellenbenz, Gründer und Betreiber der FahrradGarderobeQuelle: privat

Wichtig sei dabei auch die Atmosphäre: Man wolle eine Willkommenskultur kreieren und einen sicheren Ort schaffen, sagt Michael Kellenbenz. „Dazu gehören Licht, ein Zaun um das Ganze herum — aber am wichtigsten ist, dass sich jeder Radfahrende wahrgenommen fühlt.“

Großevents: Nachhaltige Mobilität immer wichtiger

Was klein begann, ist inzwischen ein bundesweit gefragtes Konzept. Beispielsweise beim FC St. Pauli und bei großen Festivals nutzen inzwischen tausende Menschen die FahrradGarderobe. Für Kellenbenz zeigt das: Nachhaltige Mobilität funktioniert vor allem dann, wenn sie praktisch und bequem ist:

Nachhaltigkeit spielerisch zu vermitteln, ist der Schlüssel. So ein Pop-up-Fahrradparkplatz, der plötzlich aus dem Nichts auftaucht, das finden die Menschen einfach cool.

Michael Kellenbenz von der FahrradGarderobe

Es gehe nicht um moralische Appelle, sondern um Komfort. Wer stressfrei und ohne Parkplatzsuche zum Stadion komme, steige eher aufs Fahrrad um. Auch deshalb bleibt das Angebot kostenlos, versichert Kellenbenz. Gerade bei Großveranstaltungen könne das Fahrrad so zu einer echten Alternative zum Auto werden — unkompliziert, flexibel und klimafreundlich.

Welche wichtigen Erkenntnisse Michael Kellenbenz in zwölf Jahren FahrradGarderobe gesammelt hat, das erfahrt ihr in dieser Folge von „Mission Energiewende“ mit detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen