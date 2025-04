Nachhaltigkeit Faser für Faser

Mehr als 15 Jahre ist es her, dass Antje von Dewitz die Geschäftsführung des Outdoor-Textil Unternehmen VAUDE übernommen hat. Und ziemlich genau seitdem versucht sie, das Unternehmen immer nachhaltiger zu gestalten. Das zu tun, bedeutet, viele Umstrukturierungen vorzunehmen, die sowohl ökologische als auch soziale Standards mit einschließen. In der Textilbranche betrifft das unter anderem die Produktions- und Arbeitsbedingungen, die Materialien der Textilien, und der Ressourcenverbrauch. Auch für VAUDE war das eine Herausforderung:



Gerade diese ganze Umstellung der gesamten Lieferkette, mit den Materialien, mit den Produktionsstätten war ein wahnsinniger Kraftakt, der uns am Anfang fast in die Knie gezwungen hätte, weil das fast so unmöglich zu erreichen schien. Antje von Dewitz, Geschäftsführerin VAUDE Foto: VAUDE | Moritz Attenberger

Grünes Kerngeschäft



Der Großteil der Aspekte, die VAUDE in puncto Nachhaltigkeit umsetzt, ist freiwillig. Gerade deshalb sei es auch wichtig, dass “sichtbar” ist, was sie tun. Mit der Nachhaltigkeitsstrategie hat VAUDE Erfolg — so gab es z.B. den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 in der Kategorie “Wertschöpfungskette” und als Unternehmen in der Branche „Textilien”.

Der Großteil der Jacken, Hosen und Rucksäcke wird in Asien produziert — der Grund: fehlende Produktionsstätten in Deutschland und Europa. Deshalb, so Antje von Dewitz, sorgen sie und ihr Team für gute Arbeitsbedingungen, vor Ort kontrolliere das die Organisation Fair Wear.

Eine Frage der Haltung, nicht der Vorgaben

Wenn es um Nachhaltigkeit geht, sieht Antje von Dewitz die Unternehmen selbst in der Verantwortung aktiv zu werden. Und sich über die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Schäden bewusst zu werden, die sie verursachen. Gleichzeitig seien klare gesetzliche Richtlinien wichtig, damit Unternehmen nicht die Augen verschließen können:

Ich muss doch als Unternehmen in der Lage sein, Lösungen zu schaffen. Dafür muss ich aber die Probleme kennen. Antje von Dewitz

Damit ein Umdenken stattfindet und Unternehmen verantwortlich und nachhaltig wirtschaften müssen, braucht es laut Antje von Dewitz klare Rahmenbedingungen.

Was das heißt, wenn Nachhaltigkeit zur Firmenstrategie wird und wie Antje von Dewitz auf die Entwicklung in der Branche blickt – das hat detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew in der neuen Folge von „Mission Energiewende“ mit der VAUDE-Geschäftsführerin besprochen.