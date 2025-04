Zukunftsfähig durch Nachhaltigkeit

Immer mehr Unternehmen stehen unter Druck, wenn es darum geht, nachhaltiger zu wirtschaften — sei es durch gesetzliche Vorgaben oder aus eigenem Antrieb. Die Entwicklung einer belastbaren Nachhaltigkeitsstrategie ist oft komplex, deshalb nehmen viele die Arbeit von Nachhaltigkeitsberaterinnen und -beratern in Anspruch. Diese entwickeln passgenaue Strategien und ein methodisches Vorgehen und begleiten die Unternehmen z. B. beim Erstellen von Nachhaltigkeitsberichten. Auch wenn sie aufwändig sind — an diesen Prozessen kommen Unternehmen heutzutage nicht vorbei, erklärt Dr. Norbert Taubken, der seit mehr als 20 Jahren Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit berät:

Meistens fallen die Unternehmen dann erstmal hinten über, weil sie merken, dass es viel mehr Arbeit in den Details ist, als sie ursprünglich gedacht haben und dass es auch mehr Zeit braucht, als sie eigentlich eingeplant haben. Dr. Norbert Taubken, Nachhaltigkeitsberater & Leiter Scholz and Friends Reputation Foto: Ina Lebedjew

Nachhaltigkeit, ergänzt Taubken, sei nicht nur eine Frage der Haltung, sondern auch ein entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.

Bewusstsein & Haltung

Beraterinnen und Berater blicken nicht nur ins Unternehmen selbst, sondern auch auf globale Lieferketten, Produktionsprozesse, Ressourcennutzung und auch auf die Seite der Konsumentinnen und Konsumenten. Damit das funktionieren kann, müsse das Unternehmen wirklich offen für Veränderung sein und für sich selbst eine klare Haltung formulieren. Norbert Taubken berät auch zu der Frage, wie eine Produktmarke glaubwürdig als nachhaltig wahrgenommen werden kann. Dabei gehe es nicht um Logos oder das Verpackungsdesign, sondern darum, ob Nachhaltigkeitsversprechen nachvollziehbar und belegbar sind.

Wir sorgen für das Fundament an dieser Stelle und das ist für Unternehmen letztendlich ganz wichtig, damit sie eben gerade nicht in die Greenwashing-Falle reinlaufen. Dr. Norbert Taubken

Über seine Arbeit, die verschiedenen Ebenen von Nachhaltigkeit in Unternehmen und über gesellschaftliche Debatten hat detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew mit Dr. Norbert Taubken von Scholz & Friends Reputation gesprochen. Diese Folge von Mission Energiewende wurde auf dem Bildungsevent „YouMeCon kompakt“ aufgenommen — 20 junge Leute haben nicht nur live zugehört, sondern im Rahmen eines Workshops auch bei der redaktionellen Vorbereitung der Podcastfolge unterstützt.