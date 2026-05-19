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Bild: KornT | Shutterstock

Wirtschaft. Arbeit. Jetzt! | Generationenmanagement

Wie die Zusammenarbeit gelingt

Verschiedene Generationen bringen individuelle Prägungen, Erfahrungen und vor allem Erwartungen an ihre Arbeit mit. In Unternehmen kollidieren die unterschiedlichen Vorstellungen besonders in altersgemischten Teams. Wie gelingt die Zusammenarbeit zwischen den Generationen?

Präsentiert von

Eine Kooperation mit Clockodo, die cloudbasierte Lösung für Arbeits- und Projektzeiterfassung.

Generationenmanagement

Altersdiverse Teams bieten für Unternehmen viele Potenziale, die jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschöpft werden. Denn die Unterschiedlichkeit der Generationen sorgt im Alltag gleichzeitig für mehr Meinungsverschiedenheiten. Daraus entsteht die Aufgabe, die Zusammenarbeit durch Generationenmanagement gezielt zu gestalten.

In der neunten Folge von „Wirtschaft. Arbeit. Jetzt!“ spricht Host Claudius Nießen mit Prof. Martin Klaffke von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin über Generationenunterschiede und die Bedeutung des Generationenmanagements. Dabei stellt sich heraus, dass es die betrieblichen Rahmenbedingungen sind, die es ermöglichen, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und Produktivität in altersgemischten Teams zu erhalten.

Unterschiede verwalten

Generationenmanagement ist Teil des Diversity Managements und gewinnt besonders in Unternehmen mit vielen altersgemischten Teams an Bedeutung. Mit dem Wandel der Anforderungen an Arbeitgeber, der unter anderem durch den Berufseintritt der Generation Z geprägt ist, verändern sich die Erwartungen an Zusammenarbeit und Führung deutlich. Hier kommt dem Generationenmanagement eine zentrale Rolle zu, das organisationsabhängig individuell gestaltet werden sollte. Mögliche Maßnahmen sind zum Beispiel Mentoring-Programme, Job-Tandems und gezielte Veranstaltungen.

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