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Symbolbild: shutterstock/Graphic and Photo Stocker
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Wirtschaft. Arbeit. Jetzt! | Recruiting

Wer passt ins Unternehmen?

Für den Erfolg eines Unternehmens ist ein Faktor besonders zentral: qualifizierte Mitarbeitende. Ihre Gewinnung und Auswahl ist Aufgabe des Recruitings. Wie gelingt es Unternehmen, die passenden Menschen für sich zu gewinnen?

Präsentiert von

Eine Kooperation mit Clockodo, die cloudbasierte Lösung für Arbeits- und Projektzeiterfassung.

Recruiting

In vielen Bereichen suchen Unternehmen händeringend nach Fachkräften, weil Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt nicht immer zusammenpassen. Unter diesen Umständen gewinnt Recruiting als Prozess der Personalbeschaffung besonders an Relevanz. Im Zentrum steht dabei die Frage: Wie finden Arbeitnehmende und Arbeitgebende zusammen?

In der elften Folge von „Wirtschaft. Arbeit. Jetzt!“ spricht Host Claudius Nießen mit Kiki Radicke, Head of People and Culture bei Adacor, über den Recruiting-Prozess, Herausforderungen und Kriterien, die ausschlaggebend für eine Einstellung sind.

KI im Personalwesen

Wie in vielen anderen Bereichen nimmt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz auch in HR-Abteilungen zu. Im Recruiting-Prozess kann KI zum Beispiel Bewerbungsverfahren vereinfachen, indem Bewerbende sich schneller bewerben oder Arbeitgeber Bewerbungen nach festgelegten Kriterien vorsortieren lassen können. Gleichzeitig müssen die mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz verbundenen Risiken, etwa beim Datenschutz oder durch algorithmische Verzerrungen, beachtet werden. So lässt sich insgesamt festhalten,  dass menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar für das Recruiting bleibt.

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