destilliert | Juli 2026: Großes „Spektrum-Podcast“-Jubiläum!

Wissenschaft zum Hören

Seit mehr als sieben Jahren bringt der „Spektrum-Podcast“ aktuelle Forschung verständlich und unterhaltsam auf die Ohren. Jede Woche tauscht sich detektor.fm-Moderator Marc Zimmer mit Redakteurinnen und Redakteuren von Spektrum der Wissenschaft über neueste Forschungsthemen- und entwicklungen aus. Dabei geht es sowohl um moderne Medizin als auch um die Weiten des Kosmos. Mit mehreren hunderttausend regelmäßigen Hörerinnen und Hörern zählt der „Spektrum-Podcast“ heute zu einem der erfolgreichsten Wissenschaftspodcasts Deutschlands.

Wir hatten keine Erfahrung mit Podcasts. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt, wie man so etwas einspricht. Mit euch als Partner hat das aber wunderbar funktioniert. Daniel Lingenhöhl, Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft

Die Anfänge des „Spektrum-Podcasts“

Aus einem monatlichen Format wurde schnell ein wöchentliches, mit dem Spektrum der Wissenschaft und detektor.fm heute eine wesentlich größere Zielgruppe erreichen. Wissenschaft auf die Ohren — damit können sehr viele Menschen in Deutschland etwas anfangen, weiß der heutige Chefredakteur des Verlags Daniel Lingenhöhl. Besonders hängengeblieben ist ihm dabei die „Spektrum-Podcast“-Folge „Wie Sport unser Gehirn beflügelt“ mit der Hirnforscherin Anna von Hopffgarten.

Mit einem Heft in der Hand lässt sich nicht so gut Wäsche zusammenlegen. Daniel Lingenhöhl

Mittlerweile sind durch die gute Zusammenarbeit auch weitere Kooperationen entstanden: Im Podcast „Die großen Fragen der Wissenschaft“ gehen Redakteurin Katharina Menne und der ehemalige Spektrum der Wissenschaft-Chefredakteur Carsten Könneker den größten Rätseln der Wissenschaft auf den Grund. In „Geschichten aus der Mathematik“ erzählen Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft und Mathematiker Demian Nahuel Goos detektor.fm-Moderatorin Rabea Schloz in jeder Folge eine spannende und konfliktreiche Geschichte aus der Mathematik.

Tipps für den Juli

In dieser Ausgabe von „detektor.fm-destilliert“ spricht Christian Bollert mit Daniel Lingenhöhl über den Erfolg des „Spektrum-Podcasts“, Hörtipps des Monats und liefert einen Ausblick auf die 300. „Spektrum-Podcast“-Folge – mit neuem Sound, frischem Cover und besonderen Beiträgen aus der Redaktion sowie der Community.

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