destilliert | Juli 2026: Großes „Spektrum-Podcast“-Jubiläum!

Wissenschaft zum Hören
Seit mehr als sieben Jahren bringt der „Spektrum-Podcast“ aktuelle Forschung verständlich und unterhaltsam auf die Ohren. Jede Woche tauscht sich detektor.fm-Moderator Marc Zimmer mit Redakteurinnen und Redakteuren von Spektrum der Wissenschaft über neueste Forschungsthemen- und entwicklungen aus. Dabei geht es sowohl um moderne Medizin als auch um die Weiten des Kosmos. Mit mehreren hunderttausend regelmäßigen Hörerinnen und Hörern zählt der „Spektrum-Podcast“ heute zu einem der erfolgreichsten Wissenschaftspodcasts Deutschlands.
Die Anfänge des „Spektrum-Podcasts“
Aus einem monatlichen Format wurde schnell ein wöchentliches, mit dem Spektrum der Wissenschaft und detektor.fm heute eine wesentlich größere Zielgruppe erreichen. Wissenschaft auf die Ohren — damit können sehr viele Menschen in Deutschland etwas anfangen, weiß der heutige Chefredakteur des Verlags Daniel Lingenhöhl. Besonders hängengeblieben ist ihm dabei die „Spektrum-Podcast“-Folge „Wie Sport unser Gehirn beflügelt“ mit der Hirnforscherin Anna von Hopffgarten.
Mittlerweile sind durch die gute Zusammenarbeit auch weitere Kooperationen entstanden: Im Podcast „Die großen Fragen der Wissenschaft“ gehen Redakteurin Katharina Menne und der ehemalige Spektrum der Wissenschaft-Chefredakteur Carsten Könneker den größten Rätseln der Wissenschaft auf den Grund. In „Geschichten aus der Mathematik“ erzählen Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft und Mathematiker Demian Nahuel Goos detektor.fm-Moderatorin Rabea Schloz in jeder Folge eine spannende und konfliktreiche Geschichte aus der Mathematik.
Tipps für den Juli
In dieser Ausgabe von „detektor.fm-destilliert“ spricht Christian Bollert mit Daniel Lingenhöhl über den Erfolg des „Spektrum-Podcasts“, Hörtipps des Monats und liefert einen Ausblick auf die 300. „Spektrum-Podcast“-Folge – mit neuem Sound, frischem Cover und besonderen Beiträgen aus der Redaktion sowie der Community.
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