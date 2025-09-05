Play
Foto: detektor.fm
Foto: detektor.fm

destilliert | September 2025: Neuer Podcast „Die großen Fragen der Wissenschaft“

Wärst du gerne ein Tiefseeschwamm?

Ein neues Podcast-Baby von detektor.fm und Spektrum der Wissenschaft: Im September ist der neue Science-Podcast „Die großen Fragen der Wissenschaft“ gestartet.

Neuer Podcast „Die großen Fragen der Wissenschaft“

Es ist so weit: Das dritte gemeinsame Podcastprojekt von detektor.fm und Spektrum der Wissenschaft ist da. Nach dem „Spektrum-Podcast“ und „Geschichten aus der Mathematik“ ist im September der neue Science-Podcast „Die großen Fragen der Wissenschaft“ gestartet.

Der Name ist Programm: Im Podcast gehen die beiden Hosts Katharina Menne und Carsten Könneker all den Fragen nach, die die Forschung schon seit Jahrhunderten umtreiben: Was ist eigentlich Zeit? Woher kommt das Leben? Wie ist das Universum entstanden? „Die großen Fragen der Wissenschaft“ nimmt sich Zeit für einen Deep Dive. In jeder Folge sind namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Gast, die von den neuesten Erkenntnissen ihres Fachgebiets erzählen. Sie verraten auch, wo die Wissenschaft an ihre Grenzen kommt — und was sie antreibt, immer noch genauer hinschauen zu wollen.

Von der Tiefsee bis ans Ende des Universums

In dieser Episode unseres Hauspodcasts „detektor.fm destilliert“ sind die beiden Hosts von „Die großen Fragen der Wissenschaft“ zu Gast, Katharina Menne und Carsten Könneker. Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert erzählen sie, warum große Fragen manchmal auch längere Antworten brauchen.

(00:00:00) Intro
(00:00:43) Die großen Fragen der Wissenschaft
(00:01:16) Motivation, diese Fragen zu bearbeiten?
(00:01:57) Thema und Gäste
(00:04:00) Wie entstand die Idee für den Podcast?
(00:06:56) Highlight der ersten Produktion?
(00:16:50) Podcastempfehlungen

