destilliert | Juli 2025: Jessica Hughes über „Ach, Mensch!“

Wie ChatGPT die Forschung verändert

Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Alltags. Sie steckt in Smart-Home-Systemen und in den personalisierten Empfehlungen von Spotify und Netflix, in Medizinprodukten und Navigations-Apps. In der Wissenschaft wird natürlich schon lange zu KI geforscht, auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Doch auch hier war die Veröffentlichung von ChatGPT nochmal ein Meilenstein. Seitdem forschen viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur über, sondern auch mit KI.

In der neuen Staffel „Ach, Mensch!“ dreht sich alles um die Frage, wie Maschinen unser Leben verändern. Host Jessica Hughes hat Gäste eingeladen, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema beschäftigen — und KI oft selbst in ihrer Forschung einsetzen.

Es gibt in jedem Interview Momente, in denen ich total perplex bin — das hört man dann wahrscheinlich auch. Jessica Hughes

Das Schöne am Podcast: Es geht bei „Ach, Mensch!“ nicht nur um Wissenschaft und Forschung. Es geht auch um die Menschen dahinter, um ihre Neugier und ihre Motivation.

Was fühlt die Maschine?

In der aktuellen Staffel spricht Jessica Hughes zum Beispiel mit Levin Brinkmann. Er forscht am Center for Humans and Machines des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung dazu, wie Mensch und Maschine voneinander lernen. Im Podcast sprechen die beiden nicht nur über Technik, sondern auch über Gefühle: Sollten Maschinen Emotionen haben — und wenn ja, welche? Was unterscheidet eigentlich echte und künstliche Gefühle? Und wie gut können uns Maschinen emotional täuschen?

Was im Juli ansteht

In dieser Ausgabe von „detektor.fm destilliert“ spricht Christian Bollert mit detektor.fm-Moderatorin Jessica Hughes über die neue Staffel „Ach, Mensch!“, bei der KI im Vordergrund steht. Außerdem dürft ihr euch im Juli auf Podcasts zum Thema Tourismus freuen. Im „brand eins Podcast“ wird es um skurrile Gerichtsverfahren gehen, die mit Urlaubsreisen zu tun haben: Was passiert zum Beispiel, wenn man dagegen klagt, dass der Eiffelturm zu klein ist? Im Klimapodcast „Mission Energiewende“ sprechen wir über Overtourism und die Folgen von zu großen Menschenmassen an beliebten Urlaubsorten. Es wird also — passend zur Urlaubssaison — sehr sommerlich.

(00:00:35) Was schätzt du an diesem Podcast?

(00:04:35) Welche Überraschungsmomente gab es?

(00:06:46) Unterschiede Wissenschaftswelt und Musikwelt?

(00:09:36) Veröffentlichungszyklus

(00:11:05) Aussicht für Juli

(00:14:42) Podcast oder Buchempfehlungen?