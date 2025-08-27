Die großen Fragen der Wissenschaft | Trailer

Die größten Rätsel der Wissenschaft

Es gibt Fragen, die sich wahrscheinlich die meisten schon mal gestellt haben und die gleichzeitig zu den größten Rätseln der Wissenschaft gehören: Was ist Zeit? Woher kommt das Leben? Oder auch: Wie ist das Universum entstanden?

Im neuen Podcast „Die großen Fragen der Wissenschaft“ gehen die Hosts Katharina Menne und Carsten Könneker von Spektrum der Wissenschaft genau diesen Fragen auf den Grund. In jeder Episode sprechen sie mit renommierten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Sie beleuchten die neuesten Erkenntnisse aus der Quantenphysik, erforschen die Tiefen der Neurowissenschaft und tauchen in die Geheimnisse der Kosmologie ein. Dabei geht es nicht nur um Fakten, sondern auch um die Menschen hinter den Entdeckungen. Katharina Menne und Carsten Könneker fragen, wie die Forschenden zu ihren bahnbrechenden Ideen kommen, welche Hindernisse sie überwinden müssen und was ihre Leidenschaft für die Wissenschaft antreibt.

Katharina Menne ist Wissenschaftsjournalistin und Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft, Carsten Könneker ist Redaktionsleiter für Psychologie und Social Sciences bei Spektrum der Wissenschaft.

Ab dem 4. September 2025

In der ersten Folge geht es um die Frage, was in der Tiefsee lauert – auch eine der großen Fragen der Wissenschaft, wissen wir doch nach mehr als 150 Jahren Tiefseeforschung über den Grund unserer Meere weniger als über die Rückseite des Mondes. So gibt es Schätzungen, dass bis zu 90 Prozent der in der Tiefsee lebenden Arten noch unentdeckt sind. Im Podcast zu Gast ist die seit Jahren weltweit führende Expertin für Meeresbiologie Antje Boetius.

„Die großen Fragen der Wissenschaft“ ist ein detektor.fm-Podcast in Kooperation mit Spektrum der Wissenschaft. Jeden ersten Donnerstag im Monat erscheint eine neue Folge bei detektor.fm und überall, wo es Podcasts gibt.