Altersdiabetes und seine Entwicklung

Typ 2 Diabetes galt bisher eher als Alterskrankheit. Deshalb wird es umgangssprachlich auch Altersdiabetes genannt. Allerdings tritt Typ 2 Diabetes immer häufiger auch im Kinder- und Jugendalter auf. Das gleiche gilt für Adipositas, bisher auch eher als Alterskrankheit angesehen, doch immer mehr Kinder und Jugendliche leiden an Übergewicht. In dieser Folge sprechen wir darüber, was die Ursachen für diese Entwicklung sind und wie wir dem entgegenwirken können. Mein Name ist Wilhelm Mikulajczyk. Wie gut, dass ihr zuhört! Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei detektor.fm. In Kooperation mit dem HIMAC, einem Institut von Helmholtz München, in Kooperation mit der Universitätsmedizin Leipzig.

Risiken von Übergewicht

Wer Übergewicht hat, der hat ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck, Gelenkverschleiß und Typ 2 Diabetes. Laut UNICEF sind rund 25 Prozent der 5- bis 19-Jährigen in Deutschland von Übergewicht betroffen. Der Anteil der Kinder mit Adipositas liegt bei etwa 8 bis 9 Prozent. Prof. Dr. Antje Körner leitet die Forschungsgruppe für Stoffwechselerkrankungen im Kindesalter am HIMAC, dem Helmholtz Institut für Metabolismus, Adipositas und Gefäßforschung, einem Institut von Helmholtz München in Kooperation mit der Universitätsmedizin Leipzig. Dort forscht sie unter anderem zu den Ursachen und Mechanismen der Adipositas im Kindesalter.

Interview mit Prof. Dr. Antje Körner

Frau Prof. Dr. Körner, herzlich willkommen im Forschungsquartett! Ja, herzlich willkommen! Vielen Dank für die Einladung. Frau Prof. Dr. Körner, Studien zeigen, dass die Entwicklung einer dauerhaften Adipositas oft schon sehr früh beginnt. Warum ist denn gerade die Phase zwischen dem zweiten und sechsten Lebensjahr die wichtigste Zeit für die Gewichtsentwicklung?

Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass es die wichtigste Zeit ist für die Gewichtsentwicklung. Aber so etwas wie die wichtigste Zeit, also eine wichtigste Zeit, gibt es sicherlich nicht. Was wir gefunden haben, ist, dass das Alter zwischen drei und sechs Jahren das Alter ist, wo der höchste Gewichtszuwachs erfolgt oder erfolgte bei den Jugendlichen, die an Adipositas leiden. Und es ist sehr wichtig herauszufinden, wann da so ein kritisches Zeitfenster für die Entwicklung von Adipositas ist.

Da haben Sie völlig recht. Und das haben wir in einer großen Studie an über 50.000 Kindern basierend auf den CRESS-Daten herausgefunden. Das ist natürlich jetzt das Alter, wo man dann die Folgen der Ursachen sieht, nämlich dass sich die Adipositas entwickelt. Aber es ist natürlich davon auszugehen, dass die vielleicht Ereignisse schon vorher liegen. Und weil Sie auch sagten, das wichtigste Fenster, und ich gesagt habe, etwas wie das wichtigste gibt es nicht, es ist natürlich auch davor und danach auch noch wichtige und sensible Zeitfenster.

Also das heißt nicht, dass alle Jugendlichen, die Adipositas im Alter zwischen drei und sechs Jahren entwickelt haben. Aber umgekehrt, wenn man sie im Alter von drei bis sechs Jahren entwickelt, dann bleibt sie in der Regel auch bestehen. Das ist die zweite wichtigste Erkenntnis.

Hypertrophie und Entzündung im Fettgewebe

Das Übergewicht klingt für viele erstmal nach zu viel Fett beziehungsweise zu vielen Fettzellen. Das stimmt jetzt so nicht. Ihre Forschung zeigt nämlich, dass sich das Fettgewebe bei betroffenen Kindern bereits früh biologisch verändert. Können Sie mir kurz erklären, was es mit der Hypertrophie, also der Vergrößerung der Fettzellen und der Entzündung im Fettgewebe auf sich hat?

Also ich sage ganz gern, Fettgewebe an sich ist nichts Schlimmes, nichts Schlechtes. Wir alle haben Fettgewebe, wir brauchen das auch, um Energie zu speichern. Es hat verschiedene andere Funktionen. Jetzt ist es bei Übergewicht und Adipositas natürlich so, dass da mehr Fettgewebe da ist, als sein sollte. Der erste Teil Ihrer Frage zielt ja so ein bisschen darauf hin, woher das kommt.

Prinzipiell ist es so, wenn ein Gewebe wächst, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie es das tun kann. Entweder ich habe mehr Zellen im Gewebe, also in dem Fall mehr Fettzellen, wobei es noch viele, viele andere Zellen im Fettgewebe gibt. Oder die Zellen, die drin sind, und das sind jetzt hier insbesondere die Fettzellen, sind größer. Und mehr Fettzellen nennt man Hyperplasie und größere Fettzellen nennt man Hypertrophie.

Früher dachte man immer, dass die Anzahl der Fettzellen von klein auf angelegt ist und sich dann nicht mehr ändert. Heute weiß man, dass das nicht mehr so ist, sondern dass es zeitlebens nicht nur eine Regeneration im Fettgewebe gibt, sondern dass sich auch neue Fettzellen bilden können. Wenn sich neue Fettzellen bilden, ist das eigentlich gar nicht schlimm. Im Gegenteil, es ist sogar ziemlich günstig, weil dann habe ich gesunde, metabolisch, also stoffwechselaktive Zellen, die Fett speichern und wieder Fett freilassen.

Das Problem entsteht mit der Hypertrophie, das heißt, wenn die Fettzellen zu groß sind. Was dann auch passiert, ist, dass vermehrt Entzündungszellen ins Fettgewebe einwandern. Was weiterhin passiert, ist, dass das Fettgewebe produziert und schüttet ja auch Hormone oder Botenstoffe aus, sogenannte Adipokine, die wiederum dann in den Blutkreislauf kommen und dann natürlich auch an anderen Organen Signale senden können.

Und es gibt noch vermehrt Fibrose, das heißt, so bindegewebige Stränge im Fettgewebe. Und von Erwachsenen wusste man schon vorher, dass diese Konstellation mit Hypertrophie, Inflammation, das heißt Entzündung, Fibrose und diese Disbalance in den Adipokinen, das fasst man unter dem Begriff Fettgewebsdysfunktion zusammen. Und das ist insbesondere dann assoziiert mit den Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel Stoffwechsel- oder Gefäßschäden.

Und wie gesagt, das kannte man schon von den Erwachsenen, und was wir zeigen konnten, ist, dass eigentlich das schon früh im Kindesalter stattfindet. Das heißt, in dem Moment, wo wir genügend Gewebe hatten, um das zu untersuchen, konnten wir diese Veränderungen schon sehen. Das heißt, es ist nicht die Folge von jahrelangem Übergewicht, sondern wir sehen bereits bei den Kindern und Jugendlichen, dass es diese Fettgewebsdysfunktion gibt und dass die mit Stoffwechselparametern in Verbindung steht. Eine Folge davon kann auch Diabetes sein.

Neuer Referenzwert für Diabetes

Bisher wird bei Diabetes der nüchtern Blutzucker gemessen. Kennen bestimmt viele: ein kleiner Piks in den Finger, Bluttropfen auf den Teststreifen und den dann in ein kleines Testgerät. Und der zeigt dann, wie hoch dieser Blutzucker ist. Sie haben jetzt einen neuen Referenzwert entwickelt. Warum braucht es den und kann der irgendwas besser als der bisherige?

Auch da gibt es wieder mehrere Antworten auf die Frage. Für die Diagnose des Diabetes oder auch des Prädiabetes, also einer Vorstufe des Diabetes, gibt es zum Beispiel den nüchternen Blutzucker. Es gibt nach den Leitlinien der American Diabetes Association noch zwei weitere Werte. Der andere ist der Blutzucker in einem sogenannten Oral-Glucosetoleranz-Test. Das heißt, man bekommt nüchtern eine definierte Menge an Glucose, an Traubenzucker, zu trinken und misst dann im Blut, wie sich der Blutzucker entwickelt.

Und nach zwei Stunden nach dem Zuckertrinken, quasi der Zwei-Stunden-Wert, ist der zweite diagnostische Parameter für die Diabetes-Diagnose. Und dann gibt es den HbA1c, man sagt auch Blutzuckergedächtnis. Jetzt gibt es mehrere Dinge zu diesen Werten. Ich will jetzt nicht sagen, Probleme. Erstens, das sind alles blutzuckerbasierte Werte. Und was aber eigentlich vorher stattfindet in der Entwicklung zum Diabetes ist eine sogenannte Insulinresistenz.

Das heißt, die Zellen sind nicht mehr so empfindlich für das Insulin. Insulin ist ja dafür da, dass es zum Beispiel den Blutzucker in die Zelle schafft, wo er dann verstoffwechselt und in Energie umgewandelt werden kann, zum Beispiel. Und wenn die Zelle nicht mehr so empfindlich ist, dann reagiert der Körper zunächst insofern, dass er mehr Insulin ausschüttet. Und mit dieser Mehrausschüttung vom Insulin kann er die Insulinresistenz kompensieren und der Blutzucker kann noch im Normalbereich gehalten werden.

Das kann man natürlich mit diesen, wenn ich jetzt nur nüchternen Blutzucker, zwei Stunden Blutzucker und den HbA1c habe, dann sehe ich das natürlich überhaupt nicht daran. Das ist also eines der Probleme. Das zweite ist, dass diese Referenzwerte an Erwachsenen gemacht wurden, also überhaupt nicht für Kinder im großen Stil validiert wurden. Und es gibt also immer nur einen Referenzwert, der ist also der gleiche für Sie wie für mich, also Männlein, Weiblein, für unsere Kinder, für unsere Eltern, ob man irgendeine Erkrankung hat.

Und das würde ja voraussetzen, dass so ein Referenzwert über die gesamte Lebensspanne hinweg gleich ist, konstant ist. Das war das Erste, was wir auch wieder in einer großen Studie angeschaut haben. Ist denn das überhaupt der Fall? Das heißt, von fünf bis 80 Jahren haben wir diese drei Werte, die ich gerade eben angesprochen habe, angeschaut. Und wir sehen in der Tat eine deutliche Dynamik.

Also vor allem im Kindesalter, während der Pubertät gibt es eine sogenannte physiologische, das heißt, bekannte Insulinresistenz. Und aber auch danach gibt es eine ganz deutliche Altersabhängigkeit dieser Werte. Das ist das Eine. Und das Zweite ist, dass es keine Referenzwerte für Insulin zum Beispiel gibt. Und auch Insulin zeigt eine deutliche Altersabhängigkeit.

Das heißt, dadurch, dass wir in Leipzig hervorragende Kohortenstudien haben, sind wir in der Lage, dass wir an normal gesunden Leuten an vielen das bestimmt haben und so die Referenzwerte entwickeln können. Also wir haben dann altersbezogene und auch über den Blutzucker hinausgehende Referenzwerte, wie zum Beispiel das Insulin. Und wenn wir diese dann angewendet haben und geschaut haben, wie hoch ist denn jetzt der Anteil von Kindern, die jetzt einen Blutzucker oder einen Insulinwert außerhalb dieser neuen Referenzwerte haben, dann haben wir gesehen, dass zum Beispiel bei 40 Prozent selbst der Kindergartenkinder, die schon erhöhte Insulinwerte haben, das heißt mit Übergewicht, meine ich jetzt, das heißt Anzeichen dieser Insulinresistenz.

Und wir haben dann auch noch überprüft, ob diese neuen insulinbasierten und altersspezifischen Referenzwerte besser sind, um ein Risiko für die spätere Entwicklung von Diabetes oder Prädiabetes vorherzusagen. Und das tun sie in der Tat sehr viel besser als diese alten klassischen, die Sie in der Frage angesprochen haben.

Zunahme von Diabetes Typ 2 bei Kindern

Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie große Kohorten untersucht haben. Wie groß ist denn das Problem oder wie groß ist denn die Gruppe an Kindern, die Diabetes Typ 2 haben, was ja landläufig eigentlich als Altersdiabetes geführt wird und eher bei älteren Menschen gesehen wird?

Auf jeden Fall ist der Anteil der Kinder, die schon einen Manifest haben, das heißt diagnostisch nachgewiesenen Diabetes haben, wachsend, deutlich wachsend. Und es ist definitiv kein Altersdiabetes. Bei Kindern haben wir es jetzt noch nicht so genau, aber bei Jugendlichen, die an Adipositas leiden, auf jeden Fall. Zum Glück noch nicht bei sehr vielen, aber die Vorstufen des Diabetes, also Prädiabetes beziehungsweise die Insulinresistenz, die gibt es schon sehr häufig.

Also wir können davon ausgehen, dass die Hälfte der Kinder und Jugendlichen schon Anzeichen für diese Insulinresistenz haben. Das heißt, quasi auf dem Weg sind, den Diabetes zu entwickeln, und den werden sie nicht erst mit 60 Jahren entwickeln.

Komplexität der Ursachen

Ich höre jetzt schon einige Leute sagen, die Kinder müssen sich nur gesund ernähren und genug bewegen, und dann wird das schon. Ist es denn wirklich so einfach? Also das klingt jetzt, wenn ich da so zwischen Ihren Zeilen höre, nicht ganz so einfach. Und welche anderen Faktoren führen denn zu diesem Übergewicht und dann später vielleicht auch zum Diabetes?

Also für die Frage bin ich richtig dankbar, weil wir wirklich jetzt in der wissenschaftlichen Community immer noch der Weise mit diesen Vorurteilen und auch Fehlverständnissen aufzuräumen. Man kann das nicht einfach darauf reduzieren: Bewegung und Ernährung. Klar, spielen diese Gesundheitsverhalten auch eine Rolle, aber die gesamte Pathogenese, das heißt, was führt zu Übergewicht und Diabetes, ist viel, viel komplexer.

Angefangen mit der Biologie unseres Körpers. Wir sind alle so gebaut, dass wir immer Energie speichern und versuchen, Energie-Speicher zu erhalten. Und zwar egal, wie hoch die sind. Deswegen ist es auch so schwierig abzunehmen oder deswegen gibt es immer diesen Rebound. Das heißt, man nimmt das immer wieder zu, also diesen Jojo-Effekt. So sind wir einfach von unserer Natur aus programmiert, und das machte evolutionär auch Sinn, als wir, was weiß ich, als Menschenaffen durch die Savanne gerannt sind und vielleicht die nächste Eiszeit kam.

Da hatten natürlich die einen Überlebensvorteil, die in der Lage waren, Energie-Speicher aufzubauen, sodass sie die nächste Eiszeit oder die nächste Hungerperiode überleben konnten. Und so hat sich das natürlich evolutionär selektiert. Und diesen Bauplan haben wir immer noch, aber die allermeisten von uns müssen weder körperlich schwer arbeiten, um an Essen zu kommen. Wir gehen in den Supermarkt, das heißt, meistens fahren wir in den Supermarkt.

Und wir haben natürlich nicht mehr diese Hungerperioden, und das hat sich natürlich auch die gesamte Ernährung verändert. Also das ist das eine, dass wir so gebaut sind. Das zweite ist, da gibt es dann schon natürlich Unterschiede in der individuellen Veranlagung. Wenn man früher gesagt hat, es gibt Leute, die können fressen, was sie wollen, die bleiben schlank. Ja, die gibt es. Und man hat auch so gesagt, es gibt Leute, die brauchen das Essen nur angucken, und die nehmen zu.

Das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber was ich damit sagen will, ist, dass unsere individuelle Veranlagung, Übergewicht zu bekommen, unterschiedlich ist und die aber auch da ist. Und auch das ist dann wieder etwas, was, wie soll ich sagen, biologisch programmiert ist. Diese ganzen Regelkreise der Energiebilanz, die werden von Zentren im Gehirn integriert.

Und das ist der Vergleich ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man kann sich so vorstellen, wir überlegen ja auch nicht, ob wir schlafen müssen oder nicht. Wir sind müde, das ist ein Signal, und dann irgendwann schlafen wir. Oder wie wir atmen oder ob wir husten. Das heißt, es sind Dinge, die sind in uns programmiert. Und diese Programmierung ist dann halt auch unterschiedlich.

Es ist jetzt nicht einfach, dass es Disziplinlosigkeit ist, was man den Patienten ja so unterschwellig häufig vorwirft, sondern es ist wirklich Hungergefühl, was unterschiedlich ausgeprägt ist. Und das Ganze trifft dann natürlich auch auf unsere, man sagt, obisogene, also Adipositas fördernde Umwelt. Und damit meine ich jetzt auch wieder nicht das individuelle Gesundheitsverhalten von den Patienten im Einzelnen, sondern die sind, ich meine, sie stehen gerade, ich sitze zum Beispiel.

Von Anfang an wird den Kindern im Kindergarten beigebracht, ruhig zu sitzen. Wir führen viele Wege mit dem Auto. Wir haben unsere gesamte Umwelt eigentlich so gebaut, die Energiereserven zu erhalten und schnell an Nahrung zu kommen. Und darauf trifft das jetzt eben. Und das ist also eine sehr komplexe Geschichte. Aber ganz wichtig ist es, dass man aufhören muss mit dieser Stigmatisierung und die Schuld den Patienten zuzuweisen.

Prävention und gesellschaftliche Verantwortung

Also eher eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir unsere Umwelt umdenken. Ja, also das werden wir nicht lösen können. Aber es wird ja auch häufig gesagt, wir sollen Prävention machen. Bei Adipositas ist individuelle Prävention eigentlich, ich meine, das wird seit Jahren, Jahrzehnten versucht und war bislang nicht erfolgreich. Man muss mit einer sogenannten, nicht einer Verhaltensprävention, sondern einer Verhältnisprävention, das heißt, wir müssen an unsere obisogene Umwelt ran.

Und heute im Radio habe ich gehört, die Bundesregierung hat jetzt zum Beispiel die Zukunftssteuer wieder vertagt, zumindest. Also das sind so die Dinge, und die sind furchtbar schwer umzusetzen, diese gesellschaftlichen Dinge. Wenn wir jetzt diese frühen Warnzeichen, wie eine schnelle Beschleunigung des BMI vor dem sechsten Lebensjahr, konsequent nutzen würden und wir dann doch nochmal auf die individuelle Ebene bei den Kindern gehen, welche Chance hätten wir denn dann individuell bei den Kindern, diese Nicht-Alterserkrankungen, Diabetes, zu verhindern?

Also erstens denke ich, es ist so, wie Sie sagen, ein guter und richtiger Ansatz, dass man die Gewichtsdynamik im Auge behält. Und darauf sind wir als Kinderärzte ja geschult. Jeder kennt diese U-Untersuchungen, die gelben Hefte, wie man so gesagt hat. Das heißt, die Kinder gehen ja regelmäßig zu diesen Vorsorgeuntersuchungen und Größe und Gewicht werden in sogenannte Perzentilen eingetragen.

Das heißt, man weiß, wie das Kind im Verhältnis zu anderen Kindern des gleichen Geschlechtes liegt. Und da kann man natürlich sehen, dass selbst wenn die Kinder noch Normalgewicht haben, dass wenn wir da schon ein rapides Ansteigen sehen, dass man da vielleicht eher anfängt und versucht zu intervenieren. Und klar, sind das in erster Linie zunächst einmal die Schrauben, an denen wir drehen können.

Das heißt, wir können jetzt an unserer Umwelt nichts ändern, sondern wir müssen natürlich zunächst einmal versuchen, am Gesundheitsverhalten Veränderungen mit einzuführen. Die müssen dann auch die ganze Familie natürlich mit einbeziehen. Und was bei Kindern noch sehr gut, auch weil Sie jetzt Diabetes ansprechen, wirksam ist, ist Bewegung.

Also selbst wenn ich da zum Beispiel jetzt gar nichts am Gewicht jetzt gleich sehe, aber was muss ich denn machen, wenn ich mich bewege? Dann brauchen meine Muskeln Energie. Das heißt, meine Muskeln brauchen Blutzucker. Das heißt, der Körper reagiert, indem die Muskelzellen besonders empfindlich für das Insulin sind. Die haben ja Hunger, quasi, die brauchen die Energie.

Und so kann ich zum Beispiel die Insulinresistenz durch Bewegung positiv beeinflussen. Und das funktioniert insbesondere bei Kindern und Jugendlichen noch sehr gut. Und ich sage mal, Kinder, gerade in dem Alter, die wollen sich ja bewegen. Also ein Kind hat einen intrinsischen Drang, sich zu bewegen.

Also das wäre einfach so. Natürlich muss man die Eltern beraten. Und dann, wenn eben dann auch wirklich Übergewicht oder eine extreme Adipositas vorhanden ist, dann muss man halt auch selbst im Kindes- oder Jugendalter konsequent sein und nicht sagen, ja, das wächst sich schon aus, weil wir wissen, es wird sich nicht auswachsen.

Und manche Patienten haben wirklich keine andere Chance, wieder Gewicht abzunehmen, als dass man auch zu neuen Therapiemethoden bis hin zu Medikamenten greifen kann. Was nicht heißt, dass das das Einzige ist, was sie machen, sondern wie gesagt, diese ganzheitliche Begleitung der Patienten mit dieser lebensstilbasierten Intervention ist immer Grundgerüst einer jeden Behandlung.

Und wir behandeln auch nicht das Gewicht, also nicht nur den Kilogramm, sondern wir gucken natürlich den ganzen Patienten an. Der hat viel mehr Probleme noch als das reine Gewicht: Gelenkprobleme etc. Ganz, ganz viele psychische Belastungen, natürlich aufgrund der Stigmatisierung etc. Und das muss man alles adressieren. Denn am Ende wollen wir, dass es den Patienten besser geht.

Fazit

Das sagt Prof. Dr. Antje Körner, Forschungsgruppenleiterin am HIMAC, dem Helmholtz Institut für Metabolismus, Adipositas und Gefäßforschung, einem Institut von Helmholtz München, in Kooperation mit der Universitätsmedizin Leipzig. Frau Prof. Dr. Körner, vielen Dank für Ihre Zeit und das spannende Gespräch.

Ja, ganz vielen Dank, dass Sie es auch aufnehmen, das Thema, was uns sehr wichtig ist. Damit sind wir am Ende dieser Episode vom Forschungsquartett. Immer donnerstags erscheint eine neue Episode. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört und einem wissenschaftsbegeisterten Menschen vom Podcast erzählt. Mein Name ist Wilhelm Mikulajczyk. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei detektor.fm. In Kooperation mit dem HIMAC, einem Institut von Helmholtz München, in Kooperation mit der Universitätsmedizin Leipzig.