Play
Foto: Animaflora PicsStock | shutterstock
Bild: Animaflora PicsStock | shutterstock.com

Forschungsquartett | Mikrobiome

Wie Biomüll die Chemieindustrie grün machen kann

Kosmetik aus der braunen Tonne? Mithilfe von anaeroben Mikrobiomen könnte importiertes Kokos- und Palmöl bald überflüssig sein und die Chemieindustrie fit für eine regionale Zukunft macht.

Das Forschungsquartett — dieses Mal in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)

Rohstoff-Unabhängigkeit durch Mikrobiome

Für die einen ist Biomüll ekliger Abfall. Für Dr. Flávio Baleeiro vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig ist es der wertvolle Ausgangspunkt für eine revolutionäre, grüne Chemieindustrie vor unserer Haustür. Das Team um den Wissenschaftler erforscht anaerobe Mikrobiome. Das sind komplexe bakterielle Lebensgemeinschaften, die völlig ohne Sauerstoff leben und organischen Abfall mit verblüffender Effizienz abbauen können.

Ich sehe meinen Biomüll fast wie einen Bioreaktor bei mir zu Hause.

Bakterien-WGs statt Laborreinheit

Während die klassische Biotechnologie meist auf hochsensible, einzeln gezüchtete Bakterien setzt, die teuren Zucker fressen und sterile Edelstahlreaktoren verlangen, geht Baleeiro einen anderen Weg. Er nutzt natürliche Mischkulturen. Diese robusten Mikrobiom-WGs arbeiten stabil in einfachen, günstigen Reaktoren aus Beton oder Plastik und sind immun gegen Verunreinigungen von außen.

Unser Ausgangsstoff muss nicht sterilisiert werden. Wir benutzen buchstäblich Müll.

Dr. Flávio Baleeiro, Wissenschaftler im Department Mikrobielle Biotechnologie im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)

Dr. Flávio Baleeiro, Wissenschaftler im Department Mikrobielle Biotechnologie im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)Rico Ehrentraut (DBFZ)

Durch die präzise Steuerung dieser mikrobiellen Gemeinschaften stellen sie wertvolle mittelkettige Fettsäuren her. Solche Verbindungen, die sonst mühsam aus importiertem Palm- oder Kokosöl gewonnen werden, stecken in alltäglichen Produkten wie Kosmetika, Farben oder Aromastoffen.

Klimakiller CO2 harmlos machen

Ebenfalls ein großes Potenzial besitzt die sogenannte mixotrophe Fermentation. Hierbei verbraucht das Mikrobiom neben dem Biomüll auch klimaschädliche Gase wie CO2 und Kohlenmonoxid. Durch die zusätzliche Einspeisung von Wasserstoff wird der Prozess so angekurbelt, dass am Ende mehr Kohlendioxid gebunden als ausgestoßen wird. Um diese umweltfreundliche Technologie aus dem Labor in die Realität umzusetzen, soll bald eine sechsmonatige Testphase an einer echten Biogasanlage starten, die rund einhundert Kilogramm Ausbeute liefert.

Wie das Ganze funktioniert und wie weit wir von der grünen Revolution in der Chemieindustrie entfernt sind, erklärt Dr. Flávio Baleeiro im Forschungsquartett.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen