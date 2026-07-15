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Vigeland Niels Henrik Abel Monument in in the south-east corner of Slottsparken (the palace grounds), since then called Abelhaugen in Oslo, Norway.
Bild: Felix Lipov | Shutterstock.com

Geschichten aus der Mathematik | Der Abelpreis

Talent ist überall

Der Abelpreis, einer der wichtigsten Mathepreise, wurde Ende Mai an den deutschen Forscher Gerd Faltings verliehen. In dieser Folge nehmen wir euch nicht nur mit hinter die Kulissen der diesjährigen Preisverleihung in Oslo, es geht auch um den Mathematiker, nach dem der Preis benannt ist: Niels Henrik Abel.

Niels Henrik Abel gilt als der größte Mathematiker Norwegens. Als er mit nur 26 Jahren an Lungentuberkulose stirbt, hat er die Mathematik des 19. Jahrhunderts schon maßgeblich geprägt und vorangebracht.

Es ist also kein Zufall, dass einer der wichtigsten Mathepreise nach ihm benannt ist: der norwegische Abelpreis. Jedes Jahr wird der Preis in Oslo verliehen, 2026 hat der Bonner Forscher Gerd Faltings die Auszeichnung erhalten. Demian Nahuel Goos war bei der Verleihung dabei und schildert seine Eindrücke.

Aber es geht vor allem darum, Community zu schaffen. Diese ganze Woche über konnte ich live mitverfolgen, wie das erreicht wurde. Mit all den lieben Gesten, der Liebe zum Detail, dem Anspruch, nur das Beste zu liefern.

Demian Nahuel Goos

Demian Nahuel GoosFoto: Chris Coe

Der Abelpreis hat direkt eine doppelte Bedeutung: Er soll herausragende Arbeit von Mathematikerinnen und Mathematikern würdigen. Aber, und das ist vielleicht sogar der wichtigere Aspekt, er soll mathematisches Talent dort würdigen, wo es ist: überall. Man muss nicht an einer Eliteuniversität studiert oder geforscht haben, um große Durchbrüche zu schaffen. Man muss nicht schon in jungen Jahren an Landeswettbewerben teilgenommen haben, um mathematisch denken zu können. Man muss nicht aus einem akademischen Haushalt kommen, um die Mathematik zu revolutionieren.

Und so ist der Abelpreis heute nicht nur eine Anerkennung für besonders wichtige Leistungen in der Mathematik, sondern hat parallel dazu auch den Auftrag, junge Talente in der Mathematik zu fördern.

Demian Nahuel Goos

In dieser Folge von „Geschichten aus der Mathematik“ spricht detektor.fm-Moderatorin Rabea Schloz mit Demian Nahuel Goos über die Geschichte des Abelpreises und seine Erfahrungen von der diesjährigen Verleihung. Und natürlich ist auch Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft dabei, um uns Einblicke in die Mathematik Niels Abels und Gerd Faltings‘ zu geben.

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