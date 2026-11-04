Play
Foto: Prometheus72 / shutterstock.com
Bild: Prometheus72 | shutterstock.com

Geschichten aus der Mathematik | John Nash

Die Theorie der Entscheidung

John Nash gilt heute als brillanter Mathematiker — er hat einen Nobelpreis bekommen, wurde mit dem Abelpreis ausgezeichnet. Doch die Anerkennung kam erst spät.

John Nash gelingt der Durchbruch

John Forbes Nash Jr. ist schon als Kind von der Mathematik fasziniert. 1928 in West Virginia geboren, studiert er später am Carnegie Institute of Technology in Pittsburgh und an der Princeton University. Seinen akademischen Durchbruch hat er schon früh, mit nur 21 Jahren gelingt ihm mit seiner 27-seitigen Dissertation der ganz große Wurf — das nach ihm benannte Nash-Gleichgewicht prägt die noch neue Spieltheorie bis heute.

Bei der Spieltheorie geht es darum, wie Menschen oder Unternehmen Entscheidungen treffen, wenn die Ergebnisse ihrer Entscheidungen auch von den Entscheidungen anderer abhängen. Dabei unterscheidet man zwischen der kooperativen und der nicht-kooperativen Spieltheorie. Während sich die kooperative Spieltheorie mit der Zusammenarbeit und möglichen Vereinbarungen zwischen den Beteiligten beschäftigt, untersucht die nicht-kooperative Spieltheorie, wie einzelne Akteure ihre Entscheidungen treffen, um ihre eigenen Ziele bestmöglich zu erreichen.

Das Nash-Gleichgewicht ist nicht unbedingt ein gutes Ergebnis. Es muss halt echt nicht gerecht oder irgendwie gesellschaftlich wünschenswert sein.

Manon Bischoff

Manon BischoffFoto: privat

Ein Beispiel: Zwei Eisdielen möchten möglichst viele Kunden gewinnen und ihren Gewinn maximieren. Wie reagiert die Inhaberin einer Eisdiele, wenn die Konkurrenz den Preis pro Eiskugel senkt? Senkt sie ebenfalls ihre Preise, um konkurrenzfähig zu bleiben, oder behält sie ihre Preise bei? Ihre Entscheidung hängt dabei nicht nur von ihren eigenen Zielen, sondern auch davon ab, wie sie das Verhalten der Konkurrenz einschätzt.

Späte Anerkennung: Nash bekommt den Nobelpreis

Das Beispiel zeigt, wie relevant die Spieltheorie für die Wirtschaft tatsächlich ist. Damals, als Nash seine Dissertation darüber schreibt, hat die Spieltheorie in der Wirtschaft jedoch kaum Bedeutung. Sie ist erst einige Jahre alt und entstammt der Mathematik, nicht der Ökonomie. Dass sie aber auch von Ökonomen als wichtiger Mechanismus wahrgenommen wird, ist unter anderem Nash zu verdanken. In den 1990ern wird er für seine Leistungen mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, später mit dem begehrten Abelpreis.

Nash selbst verschwindet nur wenige Jahre nach seinem wissenschaftlichen Durchbruch von der Bildfläche und erkrankt schwer an Schizophrenie. Knapp zwei Jahrzehnte fallen der Krankheit zum Opfer, Nash fühlt sich verfolgt, hat Wahnvorstellungen, verlässt die USA, seine Ehe wird geschieden. Er durchläuft die unterschiedlichsten Therapien, die meisten ohne nennbaren Erfolg.

Das ist alles ziemlich traurig: Die Schizophrenie übernimmt tatsächlich für mehrere Jahre, sogar für Jahrzehnte, sein Leben.

Demian Nahuel Goos

Demian Nahuel GoosFoto: Chris Coe

Wie es John Nash gelingt, wieder zurück zur Mathematik, nach Princeton und zu seiner Frau zu finden, bespricht detektor.fm-Redakteurin Rabea Schloz mit Demian Nahuel Goos und Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen