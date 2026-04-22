Paul Erdős und das Buch der Beweise

Vielleicht kennt ihr das ja: Ihr steht im Museum vor einem Gemälde und irgendwas ist da. Es ist ganz schwierig zu beschreiben, aber irgendetwas fasziniert an dem Werk. Man starrt es an, minutenlang, und entdeckt eine gewisse Schönheit, die über die Farbgestaltung oder den Pinselstrich hinausgeht. Oder man hört ein Lied, wieder und wieder. Es lässt einen nicht los, es ist einfach schön — ganz subjektiv, ganz persönlich. Oder ihr geht in Ballet und die Art, wie die Tänzerinnen und Tänzer sich zur Musik bewegen, fesselt so sehr, sodass man keine Sekunde den Blick von der Bühne abwenden kann.

Was fand Paul Erdős schön?

So weit, so bekannt. Aber habt ihr vielleicht auch schon einmal eine Matheformel angesehen und hattet das Gefühl: Wow, die ist aber schön? Die ist elegant, die ist clever, die ist besonders, ich muss sie immer und immer wieder durchgehen? Das mag auf den ersten Blick ein bisschen abwegig wirken, sind es doch nur ein paar Zahlen und Buchstaben. Aber wie es auch eine Schönheit gibt, die über den Pinselstrich oder das perfekt ausgeführte Plié hinausgeht, verbirgt sich auch in der Mathematik eine besondere Schönheit.

Einer, der diese Schönheit der Mathematik immer wieder im Blick hatte, ist Paul Erdős. Dem Mathematiker war es gelungen, zahlreiche seiner Kollegen und Kolleginnen zusammenzubringen, um an den kleinere und manchmal auch größeren Fragen der Mathematik zu arbeiten. Und jedes Mal, wenn er in den Werken der anderen eine in seinen Augen besonders schöne Formel gesehen hat, setzte er drei dicke Striche drunter. Dann wussten alle: Achtung — schön!

Das ging so weit, dass er anfing, von einem fiktiven Buch zu reden. Ein Buch, das nur Gott besitzt. Das Buch der Beweise. Demian Nahuel Goos Foto: Chris Coe

Dieses „Buch der Beweise“ wird, laut Erdős, von Gott selbst geführt. Es sei ein Buch, das die unausweichliche Wahrheit der Mathematik widerspiegelt, aber auch ihre erhabene Reinheit und wunderschöne Natur. Dass ausgerechnet Paul Erdős ein solches Buch „erfindet“ ist schon allein deswegen spannend, weil er eigentlich Atheist ist. Wie das zusammenpasst und was Paul Erdős wirklich schön fand, das besprechen Manon Bischoff und Demian Nahuel Goos in der zweiten Erdős-Folge in „Geschichten aus der Mathematik“.

Die erste Folge zu Paul Erdős findet ihr hier.