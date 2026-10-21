Play
azrin_aziri / shutterstock.com
Bild: azrin_aziri | shutterstock.com

Geschichten aus der Mathematik | Shakuntala Devi

Shakuntala Devi und die Kunst des Kopfrechnens

Shakuntala Devi gilt als eine der größten Rechenkünstlerinnen des letzten Jahrhunderts: Ihr ist es gelungen, elfstellige Zahlen miteinander zu multiplizieren und die 23. Wurzel aus einer 201-stelligen Zahl zu ziehen. Wie schafft man es, selbst große Zahlen im Kopf zu rechnen?

Shakuntala Devi ist ein Ausnahmetalent. Binnen weniger Sekunden kann sie elfstellige Zahlen miteinander multiplizieren, Wurzeln ziehen oder Wochentage bestimmen, selbst für Daten, die Jahrhunderte zurückliegen.

Devi wird Ende der 1920er-Jahre in Bengaluru in Indien geboren. Dass sie ein besonderes Talent für Zahlen hat, das merkt Devi schon früh. Mit nur drei Jahren soll sie sich die Reihenfolge eines kompletten Kartendecks gemerkt haben, mit gerade mal sechs Jahren kann sie schon mit großen Zahlen rechnen — zum Vergleich: Andere Kinder in diesem Alter lernen gerade erst, zwei und fünf zu addieren.

Viele Mathematiker können nicht ansatzweise das vollbringen, was Shakuntala Devi konnte.

Manon Bischoff

Manon BischoffFoto: privat

Shakuntala Devi und die Magie der Zahlen

Dieses besondere Talent zieht sich durch Devis Leben. Sie gibt Shows, sie zeigt ihr Können im Fernsehen, an Universitäten, sie geht sogar als schnellste Kopfrechnerin ins Guinness-Buch der Rekorde ein. Und auch privat lassen die Zahlen die Frau nicht los — die Ziffern auf Kennzeichen während einer langen Autofahrt oder die Preise an der Kasse beim Einkaufen. Devi erkennt überall Muster und Spielereien.

Als ich das gelesen habe, musste ich an den kleinen Demian denken, unterwegs zur Schule. Ich habe das mit den Kennzeichen auch immer gemacht.

Demian Nahuel Goos

Demian Nahuel GoosFoto: Chris Coe

Damit beeindruckt sie mathematische Laien wie Mathematiker und Mathematikerinnen gleichermaßen. Es gibt kaum jemanden, der die Grundrechenarten so auf die Spitze treiben kann. Deswegen wird Shakuntala Devi gerne auch als „Human Computer“ bezeichnet. Der Vergleich passt ihrer Meinung nach aber gar nicht. Auf die Frage, warum sie eigentlich noch so viel im Kopf rechnet, obwohl ja mittlerweile jeder einen Taschenrechner habe, antwortet sie: Wir laufen ja auch, obwohl wir Autos haben. Wenn man doch etwas genauso gut kann wie eine Maschine, warum sollte man dann die Maschine nutzen, statt es einfach selbst zu machen?

Devi gilt in ihrem Heimatland Indien nicht nur als Mathe-Ikone, sie hat darüber hinaus auch zahlreiche Bücher geschrieben. Unter anderem ist sie für ein Buch über Homosexualität bekannt, es war eines der ersten Bücher darüber in Indien und gilt bis heute als bahnbrechend für die konservative indische Gesellschaft. In dieser Folge „Geschichten aus der Mathematik“ spricht detektor.fm-Redakteurin Rabea Schloz mit Demian Nahuel Goos und Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft über das Leben und Rechnen von Shakuntala Devi.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen