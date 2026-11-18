Um 1860 in Palibino, einer kleinen russischen Gemeinde im Nordwesten Russlands, gibt es ein großes Herrenhaus, einen Gutshof, den seit kurzem eine Familie bewohnt: drei Kinder, die Eltern und natürlich entsprechendes Personal. Um das Haus für die Familie herzurichten, soll es umfänglich renoviert werden. Dabei allerdings kommt es zu einem Problem: Für das Kinderzimmer reicht die Tapete nicht. Man hat sich wohl verkalkuliert. Damit die Arbeiten dennoch weitergehen können, greifen die Handwerker kurzerhand zu alten Papierstücken vom Dachboden, die der Vater herbeigeschafft hat. Es handelt sich um das Vorlesungsskript des Mathematikers Michael Ostrogratzke. Das muss dann wohl reichen. Schnell werden die Wände des Kinderzimmers mit den Seiten dieses Dokuments tapeziert.

Was zunächst als amüsante Anekdote beginnt, die man dann bei Familienfesten oder bei Freunden am Küchentisch erzählen kann, wird sich Jahre später als Wendepunkt im noch jungen Leben der Bewohnerin dieses Kinderzimmers herausstellen. Denn diese Bewohnerin liest sich die Seiten des Dokuments an ihren Wänden intensiv durch. Die besonderen Symbole der mathematischen Gleichungen scheinen ihr besonders zu gefallen. Es ist hier in diesem Kinderzimmer, dass dieses Mädchen zur Mathematik finden wird. Es ist der Beginn einer Karriere, die Geschichte schreiben und Grenzen überwinden wird. Das ist die Geschichte von Sofia Kovaleskaya.

Und damit sage ich: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Mathematik. Mein Name ist Ravia Schlotz und ich bin eure Host. Hi! Mit dabei sind natürlich auch wieder Demian Nauel Gos und Manu Bischof von Spektrum der Wissenschaft. Hallo ihr beiden! Hallöchen! Wie geht’s? Hallo! Freut mich, dass wir wieder zu dritt zusammensitzen.

Kovaleskayas Kindheit

Die kleine Anekdote vom Anfang stammt ja aus Kovaleskayas Autobiografie „Kindheitserinnerungen“. Der ehemalige Gutshof der Familie ist heute ein Museum. Im Garten davor steht eine große Büste von Sofia. Und die Originaltapete aus dem Kinderzimmer ist leider nicht mehr zu sehen. Man geht aber heute davon aus, dass die Geschichte wirklich so stattgefunden hat. Mehr sogar: Es gilt als gesichert, dass es sich bei den Papierstücken um ein Vorlesungsskript über Differenzial- und Integralrechnung des russischen Mathematikers Mikhail Ostrogratski gehandelt hat. Die Formeln, die sich die kleine Sofia da also angesehen hat, stammen aus diesem Mathebereich. Das wird tatsächlich auch noch für ihr späteres Leben relevant. Davon hören wir gleich noch mehr von Demian.

Zunächst aber will ich etwas von dir wissen, Manu. Differenzialgleichungen und Integralrechnung, dafür haben wir in den vergangenen Folgen immer mal wieder was gehört. Da sind wir ja mittlerweile Expertinnen. Aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, was es ist zur Auffrischung. Ja, genau. Also die Formeln, die sich Kovaleskaya da an die Wand gehängt hat, stammen aus der Analysis. Also das ist der Bereich, bei dem man in der Oberstufe zum ersten Mal so Ableitungen und Integrale kennenlernt, falls ihr euch erinnert. Und wer mehr darüber erfahren will, der kann sich im Grunde jede unserer vergangenen Folgen anhören, weil aus irgendeinem Grund ging es da immer um Ableitungen und Integrale und Differenzialgleichungen und Integralrechnungen und so weiter. Wenn ihr aber nicht alle Folgen hören wollt, sondern gezielt etwas zu diesen Themen hören wollt, dann könnt ihr euch auch einfach die Folgen zu Beppo Levi und Leibniz und Newton anhören. Da haben wir das ein bisschen ausführlicher besprochen. Das also nur so nebenbei.

Sofias Kindheit und ihre Familie

Jetzt zu dir, Demian. Kommen wir zu Sofia Kovaleskaya zurück. In der Szene, die wir gerade beschrieben haben, ist sie ja noch ein Kind. Sie ist so acht, neun, zehn Jahre alt, um den Dreh. Wie aber sind wir hier hingekommen? Schieß los! Sofia kommt 1850 in Moskau zur Welt. Sie hat eine ältere Schwester. Später kommt auch noch ein jüngerer Bruder hinzu. Wie wir aus der Anekdote schon heraushören konnten, stammt sie aus einer, ich würde mal sagen, aus gut situierten Familie. Ihr Vater war Artilleriegeneral in der russischen Armee und auch ihre Mutter gehörte dem russischen Adel. Aus diesem Grund hat sie auch ein Kindermädchen und eine Gouvernante, die sich jeweils um Erziehung und Ausbildung kümmern. Ihre Eltern sieht sie kaum, also meistens nur beim Essen. Das ist für Familien aus der Gesellschaftsschicht aber, ich sag mal, durchaus üblich.

Also kein Alleinstellungsmerkmal der Krochowskis, so heißt der Vater von Sofia, die erst mit der Heiratssehung späteren Ehemann zu ihrem heute bekannten Namen Kovaleskaya gelangt. Ich habe mir die Region, in der Sofia aufwächst, mal genauer angeschaut. Das ist tatsächlich sehr idyllisch, sehr naturnah, viele Seen, Wälder, Weideflächen für Schafe und Rinder und so. Also ich war nicht dort, sondern ich habe auf Google Maps geguckt. Wie muss man sich das Leben der Familie Mitte des 19. Jahrhunderts denn vorstellen?

Also auf dem Gutshof treffen auf jeden Fall ganz unterschiedliche Welten aufeinander. Da ist zum einen die Familie, die im großen Wohlstand lebt. Auf der anderen Seite sind die Bediensteten, die den Hof am Laufen halten. Zwar übernimmt der Vater auch einige Arbeiten selbst, aber ich würde mal sagen, er ist vor allem für die Organisation vor Ort verantwortlich. Um die Felder zu bestellen, zu kochen und zu putzen, dafür sind natürlich andere verantwortlich. Und Kovaleskaya beschreibt in ihrem Buch, dass sie und ihre Geschwister oft lange geschlafen haben, ehe sie dann zu Hause durch die Gouvernante unterrichtet wurden. Auf dem Gut herrscht also, ich würde sagen, so richtig reges Treiben. Viel los, viele Leute, auf jeden Fall.

Ein beliebter Besuch auf dem Familiengut ist der liebe Onkel Piotr, der schon pensioniert und verwitwet ist und deswegen gerne über mehrere Wochen bei der Familie bleibt. Ich nehme mal an, dieser Onkel spielt eine besondere Rolle in Sophias Leben. Sonst würdest du ihn jetzt nicht wissen. Er ist, ich sag mal, recht kultiviert. Beim Tisch wird viel über Kultur, Kunst, Literatur gesprochen. Und bei seinen Besuchen spricht er auch gerne über Mathematik und zwar mit großer Ehrfurcht und Faszination. Und die kleine Kovaleskaya, die versteht zwar jetzt nicht wirklich, worum es da geht, aber es weckt was in ihr. Für sie ist Mathematik nun eine mysteriöse Wissenschaft, die ihren Anhängern eine Welt der Wunder eröffnet, so wie sie es später in ihrer Biografie schreiben. Das ist noch bevor ihr Zimmer neu tapeziert wird.

Ne, genau, also das geschieht dann 1861. Da ist sie gerade mal elf Jahre alt. Die Familie hatte bei der Bestellung der Tapeten in St. Petersburg falsch kalkuliert und naja, eine Nachbestellung war halt nicht wirklich möglich. Deswegen, St. Petersburg ist halt 400 Kilometer von Palibino entfernt. Aber also hat man die Papiere mit den mathematischen Formeln benutzt. Kovaleskaya erkennt dort auch Wörter wieder, die ihr Onkel halt benutzt hat in ihren Gesprächen bei Tisch. Ne, und sie ist halt fortan fasziniert davon.

Sofias Bildung

Das muss ja auch in der Familie irgendwie aufgefallen sein. Und anders als viele unserer Protagonistinnen in den sonstigen Folgen besucht die kleine Sophia ja keine öffentliche Schule, in der alle irgendwie das Gleiche lernen. Sie wird zu Hause unterrichtet. Nimmt man da denn auf ihre besonderen Interessen in irgendeiner Form Rücksicht, dass der Unterricht einfach entsprechend angepasst wird? Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, teils, teils. Zunächst einmal wird der Mathematik jetzt nicht mehr Platz eingeräumt als beispielsweise dem Erlernen von Sprachen oder Literatur. Aber weil Sophia so ein besonderes Talent hat, fängt sie rasch an, die anderen Fächer ein bisschen zu vernachlässigen. Und sie setzt ihren Schwerpunkt also einfach selbst.

Irgendwann ist das alles mit dem Vater zu viel und er unterbricht prompt den Matheunterricht. Sie solle sich lieber auf die anderen Fächer konzentrieren. Also ich glaube ja, wer schon mal mit Teenagern zu tun hatte, kann sich vorstellen, wie gut es funktioniert, wenn man denen so ihr Hobby, ihr Interesse, so ihre Leidenschaft einfach versucht zu verbieten. Das bedeutet Krieg, ne? Also Korrektur ist da auch keine Ausnahme. Sie besorgt sich kurzerhand selbst ein Algebra-Buch und liest einfach nachts. Niemand darf halt erfahren, dass sie das mag, denn ihre Gouvernante hat strikte Anweisungen, Mathematik als Lektüre zu unterbinden.

Ich finde es aber super spannend, wenn wir solche Geschichten erzählen, in denen die Faszination für die Mathematik ja super deutlich zu sehen ist. Ich finde, das ist auch ein schönes Bild. Also ich glaube, wir kennen das ja irgendwie alle, so nachts mit Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen. Ist für mich zumindest so eine der schönsten Kindheitserinnerungen, wobei ich keine Mathebücher gelesen habe, sondern ich bin heute Mitte 30, habe natürlich Harry Potter gelesen. Bei Kovaleskaya war es ja aber sowieso ein bisschen schwieriger noch. Kein elektrisches Licht, also auch keine Taschenlampe. Dann hat sie sich das Zimmer ja auch noch mit anderen Leuten geteilt. Insgesamt also ein bisschen trickier. Aber sie hat es offensichtlich hingekriegt, ihre Leidenschaft für Mathematik so leben zu erhalten.

Absolut! Zum Glück aber ändert der Vater dann später die Meinung. Ich würde mal sagen, relativ rasch wieder. Und seine Tochter darf wieder in Mathematik unterrichtet werden. Dafür ist eine Anekdote besonders maßgeblich. Als ein Nachbar der Familie sie besucht und dabei ein Physikbuch dabei hat, lässt es sich Kovaleskaya nicht nehmen, sich damit zu befassen. Sie kennt aber die trigonometrischen Funktionen wie Sinus und Cosinus nicht und leitet diese halt selbst her. Der Physiker beobachtet das alles und merkt: Ach, dieses Mädchen hat eine natürliche Begabung. Er ermutigt sie, sich mehr mit Mathematik zu befassen und schließlich willigt der Vater ein.

Bis sie also wirklich zur Mathematik findet, braucht es ganz schön viele Wendungen und auch Meilensteine. Da ist zum einen der Onkel, dann die fehlende Tapete im Kinderzimmer und schließlich der Nachbar, der sich für sie einsetzt. Und ich glaube tatsächlich, wenn sie ein Junge gewesen wäre, dann hätte man ihre Begabung und auch ihr Interesse sicherlich noch mal viel früher gefördert. Aber das ist jetzt nur meine Interpretation der ganzen Geschichte. Und das ist aber tatsächlich etwas, was sich noch so durch ihr restliches Leben durchziehen wird. Denn Sofia Kovaleskaya wächst zu einer Zeit auf, in der für Frauen kein Platz an der Universität vorgesehen ist, zumindest kein fester regulärer Platz.

Der Weg zur Universität

Wie geht es denn schließlich weiter, Demian? Es ist jetzt 1868. Da ist Kovaleskaya 18 Jahre alt und sie möchte mehr Mathematik lernen, weiß aber, dass das unter den derzeitigen familiären Umständen nicht wirklich möglich ist. Der Vater wird ihr zum Beispiel nicht erlauben, nach St. Petersburg oder Moskau zu gehen, um eben halt zu studieren. Auch ins Ausland kann sie nicht. Russinnen haben zur damaligen Zeit keinen eigenen Pass, sondern müssen in die Papiere ihrer Väter oder Ehemänner eingetragen werden. Und da entscheidet sich halt Kovaleskaya, etwas ziemlich Radikales zu tun. Und zwar sie geht eine Scheinehe ein. Sie heiratet Wladimir Kowalewski, daher auch der Name. Durch die Ehe erhofft sie sich, vom strengen Elternhaus wegzukommen und tatsächlich geht ihr Plan auf. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Wladimir ziehen die beiden zunächst nach Wien. Dort studiert Wladimir Geologie. Die beiden erhoffen sich, dass auch Sophia dort akademisch Fuß fassen kann. Der Westen gilt halt damals vor allem für Leute aus Russland als viel fortschrittlicher. Doch auch hier können Frauen nicht einfach studieren.

Kovaleskaya zieht dann weiter nach Heidelberg. Dort darf sie nach langem Hin und Her mit den Professoren schließlich zumindest als Gasthörerin an Vorlesungen teilnehmen. Also auch hier sind es erstmal wieder einzelne Männer, die von ihrem mathematischen Talent überzeugt sind und hier deswegen zumindest teilweise den Zugang zur Lehre gewähren. Also Onkel, Vater, Nachbar, Professoren. Es zieht sich so ein bisschen durch. Das ist tatsächlich damals halt, ich denke mal, die einzige Möglichkeit, um voranzukommen. Aber voll zugelassen wird sie halt in Heidelberg eben nicht. Sie bekommt deswegen von einigen Professoren Empfehlungsschreiben: Gehe zu Person X, Y hin. Und zwar in diesem Fall nach Berlin, um natürlich auch zu versuchen, dort ihr Glück zu finden.

Meistens aber begegnet man ihr eher skeptisch. Frauen, zudem auch noch verheiratete Frauen, haben aus Sicht vieler männlicher Wissenschaftler nichts an der Universität verloren. Dann jedoch begegnet sie dem Mathematiker Karl Weierstraß. Ammanon, der Name ist in der Mathematik geläufig, nehme ich an, ne? Ja, total! Also es ist einer der ersten Namen, die einem im Mathe- oder im Physikstudium begegnen. Weierstraß hat nämlich den Bereich der Analysis überhaupt erst auf ein solides Fundament gepackt. Also dem könnte man auf jeden Fall eine eigene Folge widmen, zumindest aus mathematischer Sicht.

Wenn ich mich aber richtig erinnere, haben ja Leibniz und Newton die Analysis, also diesen Bereich mit den Integralen und Ableitungen, von dem wir schon gehört haben, überhaupt erst begründet. Was hat denn Weierstraß dann gemacht? Ja, genau, also sie haben quasi die Werkzeuge an die Hand gegeben, mit denen man rechnen kann. Also zum Beispiel, wenn man bestimmen möchte, wie schnell so ein geworfener Ball zu jedem beliebigen Zeitpunkt ist. Also ohne Ableitung ist das quasi unmöglich zu bestimmen. Aber vieles, was die damals formuliert haben, das war aus mathematischer Sicht, ich sag mal, nicht so ganz sauber. Und Weierstraß räumte dann auf.

Ja, genau, also er führt da Prinzipien wie Stetigkeit halt formal ein. Also eine stetige Funktion, das ist zum Beispiel eine Funktion, die du mit einem Stift zeichnen kannst, ohne ihn zu setzen. Also ohne Lücken dazwischen oder so. Das ist die mathematische Definition dafür. Nein, das ist die anschauliche Definition. Ich war nämlich schon überrascht, dass es so leicht ist. Also es ist im Prinzip so leicht, aber das nachzuprüfen ist ja super schwierig. Wenn ich einfach nur sage, er nimmt halt einen Stift und zeichnet das irgendwie. Man braucht da schon so ein bisschen was Formaleres, um Mathematik betreiben zu können und sagen zu können, diese Funktion ist auf jeden Fall stetig. Und Weierstraß der formalisiert das Ganze richtig.

Also der sagt, wenn ich jetzt im X-Bereich der Funktion so ein bisschen variiere, so ein bisschen wackele, dann darf der Y-Bereich der Funktion, also das Ergebnis quasi, nicht zu sehr davon beeinflusst werden. Also wenn ich quasi waagerecht wackele, also mich auf dieser waagerechten Ebene bewege, darf die Kurve dazu, die ja quasi meine Funktion ist, darf nicht zu krass explodieren oder so im Y-Bereich, also in der Höhe. So viel zu anschaulich. Das klingt jetzt schon ein bisschen abgehackt. Ja, genau, aber es ist halt handfester. Also man kann damit wirklich konkret mehr machen und man hat eine genaue Anweisung, mit der ich jetzt irgendwie prüfen kann, ob eine Funktion stetig ist oder nicht und muss nicht dafür irgendwie erstmal einen Stift nehmen und mir überlegen, wie ich diese Funktion überhaupt zeichne und so.

Weierstraß und Kovaleskaya

Okay, so viel also erstmal zu dem, was Weierstraß so macht. Wie ist denn jetzt die Verbindung zu unserer heutigen Protagonistin, Demian? Also Weierstraß, das können wir aus Manuels Kommentar ein bisschen herleiten, ist zu diesem Zeitpunkt einer der größten Mathematiker überhaupt, eine absolute Maschine. Er hat mit seinen Arbeiten die Analyse total umgekrempelt und revolutioniert und steht für eine Art der Mathematik, also eine Art Mathematik zu machen. Und die nennt man heute passenderweise Weierstraß-Strenge.

Ich weiß, ganz kurzer Einwurf, ich weiß, dass wir mal darüber gesprochen haben, als es so um die Unterschiede zwischen Berlin und Göttingen ging. Und da haben wir darüber gesprochen, dass Berlin sehr, sehr streng ist, dass man das dort nach gewissen Regeln machen muss und alles ist genau geregelt. Und Göttingen so ein bisschen der Hippie unter den Universitäten war, wo man das Ganze ein bisschen lockerer gesehen hat. Ich habe so ein Gefühl, ich weiß so langsam, wo es herkommt. Also absolut! Also Weierstraß hat maßgeblich dazu beigetragen. Ein kleines bisschen verkrampft manchmal, aber dafür auf soliden Grundpunkten. Und vor allem in Teilgebieten wie der Analysis ist es halt unglaublich wichtig. Da kommt man mit Wischiwaschi-Mathematik nicht weiter.

Zurück zu Kovaleskaya. Oder? Genau. Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, Weierstraß gilt aber auch als ziemlich konservativ und ich sage mal, selbstpflichtbewusst. Ist vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend. Der hält vor allem auch so ein bisschen Konventionen seiner Zeit fest. Und diese Konventionen dieser Zeit waren ja tatsächlich eben, dass Frauen an Universitäten nicht so richtig was zu suchen haben, zumindest nicht im großen Umfang.

Wie passt denn dieser Mann jetzt zu Kovaleskaya? Also wie kommt sie da akademisch unter? Es ist auf jeden Fall ein ungleiches Paar. Denn so revolutionär und innovativ wie Weierstraß in der Mathematik ist, so konservativ und traditionsverbunden ist sie in der Gesellschaft als Ganzes. Als er dann aber Kovaleskaya trifft, da gibt er ihr schwierige Aufgaben, um zu sehen, was sie so halt damit macht. Und ein paar Tage später meldet sie sich wieder mit den Lösungen und Weierstraß ist absolut begeistert. Ist davon überzeugt, dass sie brillant ist und setzt sich nunmehr dafür ein, dass sie an der Universität Vorlesungen besuchen und eben auch promovieren darf.

Und hier nochmal ein Kommentar zum konservativen Weierstraß: Eigentlich ist er der Meinung, dass eine, ich zitiere, verheiratete Frau keine akademischen Grade benötigt oder eine Karriere in der Wissenschaft einschlagen sollte. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass er dagegen ist, Kovaleskaya zu unterrichten. Aber Kovaleskaya erklärt ihm halt in einem Gespräch, was es mit ihrer Scheinehe auf sich hat. Also dass sie nur verheiratet ist, um Mathematik machen zu können. Und das überzeugt ihn dann doch, sich für sie einzusetzen.

Und das ist eigentlich total witzig, wenn man kurz drüber nachdenkt. Es ist total bescheuert. Sie muss verheiratet sein, um überhaupt studieren zu können, weil sie durfte vorher das Land nicht verlassen und so. Aber wenn sie dann verheiratet ist, dann hat sie an der Uni sowieso schon mal überhaupt nichts zu suchen. Also: Make up your mind, Feebel!

Die Beziehung zwischen Weierstraß und Kovaleskaya

Und Kommentar Nummer zwei zu Weierstraß und Kovaleskaya: Also es wird immer wieder davon gesprochen, dass die beiden mehr als nur Dozent und Schülerin waren. Wenn man sich die Briefe zwischen den beiden anschaut, also mir wird manchmal ein bisschen unangenehm dabei. Man muss, der ist ein kleines bisschen schnulzig und das ist deswegen auch unangenehm, weil Weierstraß 35 Jahre älter als Kovaleskaya ist. Deswegen unangenehm. Aber es gibt jetzt wirklich nicht viel Konkretes, um diese Behauptung jetzt wirklich zu untermauern. Genau.

Was aber ganz sicher ist, und ich denke, da muss man auch wieder sich einfach nur die Briefe zwischen den beiden anschauen: Die haben sich wirklich gegenseitig bewundert, akademisch, intellektuell, sag ich mal. Die waren absolut auf einer Wellenlänge und das liest man nicht nur in den Briefen, die sie sich halt gegenseitig verschickt haben, sondern auch an Dritte. Hier zum Beispiel einen Brief von Kovaleskaya an ihren Ehemann über ihre Beziehung mit Weierstraß. Ich zitiere: Sie ist poetisch, ideal, offenherzig und sie füllt mich mit so viel Freude und Vergnügen. Und auch hier Weierstraß an Kovaleskaya: Auch ich zitiere noch einmal: Ich habe nie jemanden gefunden, der mir ein solches Verständnis für die höchsten Ziele der Wissenschaft vermitteln konnte und eine solch freudige Übereinstimmung mit meinen Absichten und Grundprinzipien.

Okay, ich verstehe, was du meinst. Schon ein bisschen schnulzig. Ich denke, das ist noch light. Aber ich finde, das ist halt auch so unfassbar Klischee. Also wenn ein Mann eine Frau fördert, dann kann das natürlich nicht daran liegen, dass sie tatsächlich einfach gut ist und dass sie einen guten Job macht und dass sie brillant ist, sondern das muss immer was damit zu tun haben, dass die beiden was miteinander haben. Das haben wir ja irgendwie häufig, dass das dann direkt vermutet wird. Ich kann tatsächlich meine Augen nicht weit genug rollen, aber das führt mich trotzdem zu einer Frage. Denn hat diese Beziehung, hat diese Förderung, die Kovaleskaya durch Weierstraß erhält, hat die denn ein Ergebnis?

Kovaleskayas Erfolg

Ich würde mal sagen, anfänglich ziemlich vergebens. Alle Mühe ist ziemlich für’n A. Also was meine ich damit? Sie darf auch dort nicht an der Uni unterrichtet werden. Doch, was eigentlich nach einem Rückschlag klingt, ist letzten Endes eine schicksalshafte Wendung. Denn nun schlägt Weierstraß vor, sie privat zu unterrichten. Privatunterricht bei Weierstraß, das ist absolut cool. Eine große Ehre, aber auch eine unglaubliche Chance. Und Weierstraß ist halt dafür bekannt, ein besonders talentierter Dozent zu sein, der das Beste aus seinen Schülern herausholt.

Und nun bekommt sie halt Unterricht bei ihm und lernt alles, was man in den Vorlesungen halt in der Uni erfahren würde, privat. In den folgenden drei Jahren schreibt sie sukzessive drei wissenschaftliche Arbeiten, von denen Weierstraß meint, sie seien einer Doktorarbeit würdig. In Berlin kann sie aber nicht promovieren. Wieder ist nicht vorgesehen, Frauen. Weierstraß gelingt es aber, sie nach Göttingen zu vermitteln. Wir haben schon Göttingen angesprochen, da ist man ein bisschen hippiehafter unterwegs. Dort wird ihr aufgrund ihrer drei Werke die Doktorwürde in Abwesenheit verliehen. Das heißt, sie muss die Doktorarbeit nicht verteidigen, was eigentlich so der Standard ist.

Kovaleskayas turbulente Jahre

Genau. Okay, das sind also, wenn du das so erzählst, wie ich finde, sehr turbulente Jahre für Kovaleskaya. Aber nicht nur beruflich, sondern auch privat ist viel los bei ihr. Und ich möchte an dieser Stelle gerne noch auf Sophia als Mensch eingehen und sie so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen und nicht nur als eine der ersten Frauen in der Mathematik. Denn dieser Wille, sich in einer Männerwelt durchzusetzen, sich ihr eigenes Leben aufzubauen, der beruht sicherlich auch auf ihrer sehr innigen Beziehung zu ihrer Schwester Anna. Auch sie ist ziemlich emanzipiert, interessiert sich aber tatsächlich mehr so für Literatur als für Mathematik. Also da hat die Mathe-Tapete nicht geholfen.

Während Sophia in Berlin mit Weierstraß an ihrer mathematischen Zukunft arbeitet, kämpft ihre Schwester tatsächlich in Paris für eine andere Vorstellung von Freiheit und gesellschaftlicher Veränderung. Sie engagiert sich da nämlich im Widerstand in der sogenannten Pariser Kommune. Und die beiden Schwestern haben sehr unterschiedliche Wege gewählt, wie ich finde, aber beide haben ja tatsächlich ein ähnliches Ziel verfolgt, nämlich dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können in einer Zeit, in der das eben für Frauen nicht selbstverständlich war. Deswegen das nur einmal kurz, so einen kleinen Schwenker zu Sophia als Nicht-Mathe-Mensch, als Mensch, als Person.

Ja, genau. Ich würde nur sagen, zurück zur Mathematik. Dafür ist Demian da. Also es sieht tatsächlich für einige Zeit so aus, als würde dieses Ziel immer in weitere Ferne rücken. Also Sophia hat zwar nun promoviert, das ist echt mal ziemlich cool, findet danach aber eben keine Anstellung. Das ist blöd. Gemeinsam mit ihrem Ehemann geht sie zunächst zurück nach Russland. Sie zieht nach St. Petersburg. Dort dürfte sie aber nur bestimmte Sachen unterrichten, also eher Grundschullevel an reinen Mädchenschulen. Und das ist nicht wirklich das, was sie will.

Aber, und das ist eine gute Nachricht, Kovaleskaya hat immer noch ein recht großes Unterstützernetzwerk, das ihr bei der Suche nach Arbeit hilft. 1883 erreicht ein anderer Mathematiker, der Schwede Gösta Mittergleffler, einen Fortschritt bei der Suche nach einem Ort für Kovaleskaya. An Mittergleffler könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Wir haben in der Schweden schlechthin. Und er ist sehr eng mit Weierstraß befreundet. Und so führt das eine zum anderen. Und ja, Mittergleffler hat auch gegen Proteste zu kämpfen, weil er sich halt für Kovaleskaya in Schweden einsetzt. Schafft es aber doch, dass man ihr eine Stelle anbietet. Und zwar als Privatdozentin an der Uni in Stockholm.

Das Irrwitzige dabei: Sie soll dafür erst einmal ein Jahr lang ohne Bezahlung unterrichten. Und erst dann würde man ihr für fünf Jahre eine Professur anbieten. Sie willigt wiederwillig ein.

Was anderes bleibt ihr halt nicht übrig. Sie liefert aber wirklich gute Vorlesungen und etabliert sich schließlich. Das alles wird medial aufgegriffen. Also, dass eine Frau an der Uni Mathe unterrichtet. Ach du Schreck! Und wie ihr euch vorstellen könnt, nicht immer ganz sachlich und fair, höflich ausgedrückt.

Da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken. Denn heute gilt Kowalyskaya weithin als die erste Professorin für Mathematik weltweit. Und wenn man sich dabei so ein bisschen die neue moderne Akademikerwelt anschaut, dann stimmt das sicherlich so. Auch sie war zumindest die erste Frau, die eine ordentliche Professur in der Mathematik und rein in der Mathematik inne hatte. Das ist auf jeden Fall ein enormer Meilenstein.

Ich habe mal ein paar aktuelle Zahlen rausgesucht. Heute sind rund 20 Prozent aller Mathematik-Professuren in Deutschland von Frauen besetzt. Das ist tatsächlich noch mal ein bisschen unter dem Durchschnitt, wenn man sich die Professuren fächerübergreifend anschaut. Dort ist es etwa ein Viertel, das mit Frauen besetzt ist. Also, wenn man insgesamt alles an der Universität sich anguckt.

Dennoch möchte ich kurz auf zwei Frauen eingehen, die für diese Entwicklung tatsächlich nicht weniger wichtig sind. Da haben wir einmal Laura Bassi und einmal Maria Agnesi. Laura Bassi war eine italienische Physikerin und Mathematikerin. 1732 wurde sie an der Universität Bologna zur Professorin ernannt. Also eine der ersten Frauen überhaupt in einer solchen Position. Sie hielt dort eben auch Vorlesungen, forschte und setzte sich dafür ein, dass Frauen Zugang zu wissenschaftlicher Bildung erhalten. Damit war sie eine wichtige Wegbereiterin für spätere Wissenschaftlerinnen wie Kowalyskaya.

Sie hatte aber eben keine reine Matheprofessur inne. Deswegen die Einschränkung zu Kowalyskaya. Und Maria Gaetana Agnesi lebte auch in Italien. Sie war Mathematikerin und Philosophin und 1750 wurde sie in Bologna auf einen mathematischen Lehrstuhl berufen. Sie nahm die Professur jedoch nicht im klassischen Sinne an. Sie hatte also keine reguläre Lehrtätigkeit. Sie wird heute deswegen weiterhin so als Ehrenprofessorin bezeichnet. Aber deswegen nicht weniger wichtig, wie ich finde.

Und deswegen war es mir nochmal wichtig, die beiden hier kurz zu erwähnen, weil sie eben für diesen Kontext, über den wir heute sprechen, Frauen in der Wissenschaft, doch wichtige Wegbereiterinnen waren. Jetzt aber zurück zu Kowalyskaya, denn die nimmt ihren Ruf in Stockholm ja an und sie überzeugt eben trotz aller Vorurteile immer mehr Kollegen von ihrem Können und der Rückhalt in der Mathe-Community wächst.

Der Prix Bordeaux

Wie geht es dann weiter, Demian? Nun, 1886 schließlich kommt es zu einer Ausschreibung eines Preises, den Prix Bordeaux der Akademie der Wissenschaften in Frankreich. Zur Teilnahme werden Einreichungen erfordert zur Theorie der Bewegung eines starren Körpers um einen festen Punkt. Und als Preis für die beste Arbeit winken 3000 Fr. Das Thema ist aber genau das Themengebiet, an dem sie, also Kowalyskaya, arbeitet.

Und das muss man auch als Unterstützung verstehen, also als Augenzwinkern der mathematischen Community. Denn das Thema wurde genau an ihr Forschungsgebiet zugeschnitten, damit sie eben gute Chancen hat, den Preis zu bekommen. Auch wenn die Einreichungen schließlich…

Okay, du hast es eben genannt: Theorie der Bewegung eines starren Körpers um einen festen Punkt. Es muss eine Möglichkeit geben, es einfacher auszudrücken. Ist das eine Pirouette, Manon? Ja, genau. Also es bezeichnet halt einfach ein Objekt, das sich dreht und eine feste Ausdehnung hat. Also es kann ein Stein sein, den man dreht, zum Beispiel, oder halt eben einen Menschen, wobei der Mensch ja nicht unbedingt ganz starr ist, sondern sich ja auch noch mal bewegen kann, also die Gliedmaßen.

Okay, genau. Aber die Bewegung ist einfach drehen. Genau, genau. Gut beschrieben. Genau. Aber um ein bisschen besser zu erklären, worum es hier geht: Rabea, du hast doch Kinder. Also hast du zufällig auch einen Kreisel irgendwo im Haus? Ich habe leider keinen. Ich stolpere regelmäßig darüber.

Ich wusste ja, dass das kommt, deswegen habe ich ihn hier schon mal vorbereitet. Wie sagt man immer? Ich habe mir schon mal was vorbereitet. Genau, hier ist mein Kreisel. Das ist schon ein Pumpkreisel, aber ich hoffe, es geht trotzdem. Ich habe zufällig einen Kreisel dabei, und der so groß ist wie mein Kopf. Also, ja, genau. Ich habe kleine Kinder, das erklärt das vielleicht. Genau.

Okay, dann dreh doch mal und beschreib mal, was du dabei siehst. Okay, ich muss das noch mal machen. Ist sofort umgekippt. Er dreht sich und fängt an zu… Also, man hat es gehört, ich erkläre es nochmal. Er hat sich gedreht und dann hat er angefangen zu eiern und dann ist er fast vom Tisch runtergekullert. Also ist umgefallen. Genau, also bei kleineren Kreiseln dauert es manchmal ein bisschen länger.

Ich hatte mir das jetzt so ausgemalt, dass man so ein leichtes Geräusch im Hintergrund hört und du so langsam beschreibst, was passiert. Sorry, ich habe nur dieses ultra laute Teil, das offensichtlich sofort umkippt. Ja, aber ich meine, was wir damit eigentlich demonstrieren wollten, ist: Wie bewegt sich ein Kreisel? Und ich glaube, das können wir uns alle vorstellen.

Er steht erst mal ganz, ganz gerade. Dann fängt er ein bisschen an zu taumeln und dann legt sie ihn hin. Genau, ja. So und auf den ersten Blick scheint es jetzt erst mal nicht besonders spannend. Aber aus mathematischer Sicht ist die Bewegung halt wirklich ziemlich kompliziert, weil der Kreisel, der dreht sich ja um seine eigene Achse.

Und diese Achse, die bewegt sich ja auch im Raum. Also, wenn du den zum Beispiel so schräg irgendwie andrehst, dann wackelt der ja so um den Raum rum. Und gleichzeitig hast du ja noch die Schwerkraft, die den Schwerpunkt des Kreises halt nach unten zieht. Und alle diese Bewegungen beeinflussen sich halt die ganze Zeit gegenseitig. Und das hat eben auch Sofia Kowalyskaya fasziniert.

Das heißt, sie hat sich mit der Bewegung von Kreiseln beschäftigt. Ja, aber nicht nur. Also hinter ihrer wichtigsten Arbeit steht eine viel allgemeinere Frage, nämlich: Wenn wir die Naturgesetze und den gegenwärtigen Zustand von einem System kennen, also zum Beispiel von einem Kreisel, ist dann seine weitere Entwicklung eindeutig festgelegt?

Und das war nämlich auch die Frage beim Baudin-Preis. Das heißt, wenn ich einen Kreisel habe und genau weiß, wie ich ihn anstoße, also mit wie viel Kraft und mit wie viel Schwung und so, dann lässt sich daraus eindeutig vorhersagen, wie er sich bewegen wird, wie er kreiseln wird, wann er umfallen wird und so weiter. Genau, das ist die Frage, die sich Kowalyskaya und halt eben nicht nur in Bezug auf Kreise stellt.

Weil das ist damals überhaupt nicht klar. Und also die große Frage ist: Wie vorhersagbar ist die Natur überhaupt, wenn wir jetzt perfekte Bedingungen hätten und alles irgendwie genau messen könnten? Oder gibt es halt vielleicht mehrere Möglichkeiten, wie sich was verhalten wird?

Finde ich interessant, habe ich mich noch nie gefragt, aber ich kriege auch kein Preisgeld dafür. Ja, ich glaube, man stellt sich diese Frage nicht, wenn man davon heute einfach so ausgeht, weil das einfach keine offene Frage mehr ist. Das war aber damals halt eben noch nicht so.

Und das Ganze, also diese Frage, die lässt sich halt auch mathematisch ausdrücken. Also alles, was sich irgendwie mit der Zeit verändert, wird in der Mathematik und der Physik durch Differentialgleichungen ausgedrückt. Über Differentialgleichungen haben wir heute schon überraschend viel gesprochen, aber eben auch in den vergangenen Folgen. Ich packe euch auf jeden Fall ein paar Links.

Genau, weil die sind halt wirklich überall. Deswegen haben wir auch die ganze Zeit immer darüber gesprochen. Also, wie gesagt, sobald man irgendwas Veränderliches betrachtet, sei es jetzt ein Ball, der geschossen wird, ein Kreisel, den man irgendwie dreht, oder Wasser, das entlang von einem Flussbett fließt, und so weiter, da hat man Differentialgleichungen.

Ich meine, das verstehe ich schon. Unsere Welt steht ja nicht still. Und das heißt, ich kann Bewegungen ja immer irgendwie messen. Und Physiker und Mathematiker, die greifen dann natürlich auf Differentialgleichungen zurück, um das zu beschreiben. Genau.

Und aus mathematischer Sicht handelt es sich dabei um Gleichungen, die jetzt nicht nur von gewöhnlichen Größen wie jetzt irgendwie dem Ort oder der Zeit abhängen, sondern auch von Ableitungen von sich selbst. Also das ist jetzt ganz anders als bei Gleichungen, die man aus der Schule kennt und dann halt zum Beispiel nach X auflöst und am Ende eine konkrete Zahl irgendwie ausrechnen kann.

Also sowas wie X ist gleich drei oder so als Lösungen hat. Sondern bei Differentialgleichungen suche ich die Lösung und die ist halt eine Gleichung. Also sprich, wenn du jetzt zum Beispiel beobachtest, wie sich was bewegt, also jetzt ein Ball, der in die Luft geworfen wird, und du möchtest die Bahnkurve davon berechnen, also die Kurve, die der Ball in der Luft abzeichnet, damit du halt zu jedem Zeitpunkt weißt, wie schnell der ist.

Also habe ich eine Differentialgleichung gegeben und suche nach der Gleichung, die sie erfüllt. Richtig, genau. Und ich habe dafür auch ein Beispiel mitgebracht. Also eine Differentialgleichung könnte zum Beispiel durch eine Aussage definiert sein, wie: Du läufst immer doppelt so schnell, wie du momentan von deiner Zimmertür entfernt bist.

Man könnte jetzt die Aussage so übersetzen: Also, wenn du jetzt zum Beispiel genau an der Zimmertür stehst, dann ist dein Abstand dazu ja null. Also hast du auch eine Geschwindigkeit von null. Das heißt, du bleibst einfach dort stehen. Genau. Aber wenn du zu Beginn der Aussage Meter von der Tür entfernt bist, dann bewegst du dich zuerst mit einer Geschwindigkeit von zwei, zum Beispiel zwei Kilometer pro Stunde.

Und dann aber immer langsamer, weil du ja immer näher an der Tür dran bist und dann der Abstand kleiner ist. Genau. Also immer doppelt so schnell wie der Abstand. Und da der Abstand abnimmt, wird auch die Geschwindigkeit kleiner. Logisch, verstehe ich. Genau.

Und wenn du jetzt am Anfang zehn Meter von der Tür entfernt bist, dann sieht deine Bewegung halt wieder anders aus. Dann bist du am Anfang halt super schnell, mit keine Ahnung, 20 km/h. Dann musst du erstmal richtig los sprinten und wirst dann immer langsamer.

Okay. Und die Differentialgleichung, also das ist jetzt quasi die Aussage, die ich gemacht habe, die besagt, ja, dass du immer doppelt so schnell wie der Abstand läufst. Die beschreibt eben das Gesetz deiner Bewegung, sage ich jetzt mal. Und der Anfangswert, also dein Startpunkt, der entscheidet dann darüber, wie die Entwicklung deiner Bewegung konkret aussehen wird.

Das heißt, um genau zu wissen, wie ich mich bewegen werde, reicht die Differentialgleichung alleine nicht aus. Ich muss auch den Anfangszustand kennen. Also, wie viele Meter stehe ich von der Tür entfernt? Genau.

Und jetzt hat sich Kowalyskaya gefragt: Reicht das Gesetz, also die Differentialgleichung, und der Anfangszustand immer aus, um eindeutig eine Lösung zu bestimmen? Also im genannten Beispiel ist es ja so: Es ist immer eindeutig festgelegt, wie du dich bewegen wirst. Aber bei einer komplizierteren Differentialgleichung ist es überhaupt nicht selbstverständlich.

Das heißt, es geht wieder so ein bisschen darum zu gucken, ob das quasi immer zutrifft oder ob es nicht vielleicht… Und wenn es nur eine einzelne Ausnahme ist, in der das nicht zutrifft. Auch das hatten wir ja in den vergangenen Folgen immer mal wieder. Genau.

Es könnte nämlich so sein, dass es überhaupt keine Funktionen gibt, die alle Bedingungen erfüllen. Oder man könnte halt, wie gesagt, mehrere verschiedene Funktionen haben, die das erfüllen. Das wäre dann natürlich auch schlecht, wenn man halt nicht weiß, so: Entweder könntest du den Weg gehen oder den Weg. Das wissen wir nicht.

Und dann könnte ich überhaupt nicht vorhersagen, wie du dich bewegen wirst oder wie sich halt generell die Natur entwickeln wird. Oder es könnte halt auch sein, dass eine Lösung zunächst existiert, aber sich nach einer bestimmten Zeit dann nicht mehr fortsetzen lässt, weil beispielsweise irgendwas unendlich groß wird.

Und das war, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir über den KI-Beweis von Millennium-Problemen rund um Navier Stokes gesprochen haben. Genau, das war da der Fall. Also, dass es eine Lösung gibt, die halt aber irgendwann sich nicht fortsetzen lässt.

Kowalyskayas Beitrag

Okay. Und was hat Kowalyskaya getan, um dieses Problem anzugehen? Also, Kowalyskaya hat im Jahr 1874 einen grundlegenden Existenz- und Eindeutigkeitssatz formuliert. Also sie hat quasi für Differentialgleichungen, die gewisse Anforderungen erfüllen, bewiesen, dass sie immer eine eindeutige Lösung besitzen, wenn man halt eben den Startpunkt kennt.

Und all das führte Kowalyskaya zum Mechanik starrer Körper, also zu Objekten wie einem Kreisel, zum Beispiel. Wie dieses Teil hier. Okay, da kommt also der Kreisel ins Spiel. Genau, wir sind wieder beim Kreisel.

Und seine Bewegung lässt sich natürlich auch in eine der bisher noch unbekannten Spezialfälle entdecken. Also bis zur Entdeckung von Kowalyskaya kannte man nur zwei ganz besonderen Fälle, in denen man die Gleichung von Kreisel exakt lösen kann. Und Kowalyskaya hat eben einen dritten gefunden.

Und hierbei geht es um eine ganz besondere Form der Kreisel. Der Kowalyskaya-Kreisel bezeichnet heute genau diesen Kreisel mit dieser speziellen Kombination aus Massenverteilung und Schwerpunktlage. Also ja, eine ganz gewisse Kreiselfigur quasi. Ist das ja ein Kowalyskaya-Kreisel? Ich glaube nicht. Mein Kinderkreisel, leider nicht.

Okay, das wäre aber auch ein schöner Zufall gewesen. Ja, naja, okay. Bewegt er sich dann besonders einfach, dass man die Lösung berechnen kann? Oder was ist da die Besonderheit? Nee, gar nicht unbedingt. Also der besitzt einfach nur eine verborgene mathematische Ordnung, weswegen man dann halt die komplizierte Bewegung einfacher berechnen kann.

Okay. Also Sofia Kowalyskaya erreicht eine Arbeit über die Frage, wie sich ein Kreisel eigentlich bewegt, wenn er sich dreht und gleichzeitig von der Schwerkraft beeinflusst wird. Also im Grunde, wie und warum gerät etwas ins Taumeln, kippt oder dreht sich weiter?

Und sie hat dabei einen besonderen Fall gefunden, in dem sich diese komplizierte Bewegung mathematisch genau beschreiben lässt. Besser kann es ja tatsächlich eigentlich nicht laufen, wie ich finde. Demian, reicht das denn, um den Bordeaux-Preis zu gewinnen? Aber bitte! Aber ich darf doch bitten!

Mehr sogar, die Jury ist super begeistert, dass sie kurzerhand das Preisgeld von ursprünglich 3000 Fr auf 5000 Fr erhöht. Und das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass manchmal die Strukturen rückwärtsgewandt funktionieren, wie hier die akademischen Strukturen, die Frauen ja ein Beispiel dafür haben, dass manchmal viele Leute viel Lärm machen, ohne wirklich repräsentativ zu sein.

Wie hier zum Beispiel die Kollegen in den Zeitungen in Stockholm oder inne halt gegen ihre Berufung protestieren. Aber am Ende wird dann doch klar, dass die Community als Ganzes schon dafür steht, in diesem Fall Kowalyskaya in die Mathe-Community zu integrieren.

Ich glaube tatsächlich auch, dass dieser Rückhalt in der Community gerade zu dieser Zeit nochmal eine absolute Besonderheit ist. Also, wir hatten es ja schon in viel simpleren Fällen, die wir hier im Podcast besprochen haben, wo der Rückhalt aus der Mathe-Community eben gefehlt hat.

Zusammenfassung

Vielleicht fassen wir das nochmal ganz kurz zusammen. Denn Kowalyskaya wird in einer Zeit geboren, in der Frauen keinen festen Platz in der Wissenschaft haben. Um das Land zu verlassen und zu studieren, geht sie eine Zweckehe ein, aus der später übrigens auch eine Tochter hervorgeht. Also ihre Ehe war durchaus ein bisschen komplizierter und jetzt am Ende keine reine Schein-Ehe.

Und ich finde es ein bisschen schade, dass diese Erfolgsgeschichte von Kowalyskaya so unfassbar mit Männern verbunden ist. Also vollkommen, das klingt jetzt so fies, aber was ich meine ist, ich erkläre es. Vollkommen egal, wie genial, wie klug, wie ehrgeizig die Frau war, ohne den Support der Männer, die damals in diesen Machtpositionen waren, hätte sie es niemals an die Uni geschafft, geschweige denn an die Professuren Mathematik.

Sie hätte keinen Preis bekommen. Und das meine ich mit schade, dass diese Genialität einer Frau zu dieser Zeit eben so massiv von ihrem Umfeld abhängig war, was ja heute zum Glück ein bisschen leichter geworden ist. Und ich hätte es tatsächlich interessant gefunden, zu wissen, was aus Kowalyskaya geworden wäre, wenn sie nicht all diese Steine in den Weg gelegt bekommen hätte, sondern wenn sie sich einfach frei hätte bewegen können, frei hätte entfalten können, wie es viele ihrer männlichen Kollegen gekonnt hätten.

Das meine ich. Wenn ich dazu noch was sagen kann: Die Strukturen waren natürlich rückwärtsgewandt gegenüber Frauen, aber generell waren sie ziemlich schräg. Und ja, ich kann als Beispiel nennen etwas, was einen Kollegen, die wir schon in diesem Podcast hatten, nämlich Georg Cantor. Der hat auch von der akademischen Welt ziemlich viele Steine in den Weg bekommen.

Und zwar muss er auch, sagen wir mal, an der Uni arbeiten, ohne Geld dafür zu bekommen. Also das ist nicht so, dass nur Frauen solchen Scheiß erleben mussten. Menschen halt blöde Menschen und blöde Strukturen. Das ist aber wirklich nur ein kleines Beispiel, um zu sagen, es war damals generell ziemlich unfair, ziemlich, ich sag mal, elitär.

Aber ich glaube, das ist nicht das richtige Wort. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Was aber auch interessant ist oder interessant traurig: Einen Großteil der Anerkennung, die sie heute erfährt, die ist ihr zu Lebzeiten verwehrt geblieben. Sie stirbt mit nur 41 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung.

Sofia Kowalyskaya ist eine der prominentesten Mathematikerinnen aller Zeiten. Sie ist die erste weibliche Mathematikprofessorin und hat damals schon Geschichte geschrieben. Das ist eine natürliche Folge ihrer Karriere und ihres Werkes in der Mathematik.

Aber ich glaube, für mich persönlich ist es auch aus anderen Gründen besonders wichtig, ihre Geschichte zu erzählen. Denn vor mehr als 100 Jahren, also nach ihrem Tod, wurde ihr Leben und Werk anders diskutiert als heute. Damals war es, wie wir schon mehrmals hier erwähnt haben, unvorstellbar, dass eine Frau so eine wissenschaftliche Leistung bringen konnte.

Eine Frau, die tatsächlich ihr Gehirn studiert, also pseudowissenschaftlich studiert, weil man herausfinden wollte, warum sie eigentlich so gut in Mathe war. Man dachte, es sei eine Ausnahme, ein genetischer Defekt oder ja, was weiß ich. Sprechend müsse es halt Indizien dafür in ihrem Gehirn geben, und das alles halt erklärt.

Und das ist, meine lieben Leute, vollkommen krank. Das erinnert mich persönlich stark an die Rassenlehre, Sozialdarwinismus und all das. Das war ja etwas, was zu dieser Zeit ja ziemlich stark rumspukte und Jahrzehnte später halt so viel Schaden in der Welt anrichtete.

Wer mehr darüber erfahren möchte, wir packen einen wissenschaftlichen, aber gut verständlichen Artikel in die Show Notes dazu. Denn eben die Menschen, die Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse diskreditieren, auch heute noch, die scheuen nicht davor zurück, die Autorität der Wissenschaft für ihre unwissenschaftlichen und vor allem auch menschenfeindlichen Zwecke zu instrumentalisieren.

Das finde ich, ist ein heavy Fazit, aber ich glaube doch auf jeden Fall etwas, womit wir unsere heutige Folge beenden können. Vielen Dank, Demian, für die Geschichte und vielen Dank, Manon, für die Mathematik. Vielen Dank zurück. Gerne.

Er gilt als einer der berühmtesten Mathematiker der Geschichte und doch stammt ausgerechnet der Satz, der seinen Namen trägt, gar nicht nachweislich von ihm. Wer war dieser geheimnisvolle Philosoph der Zahlen, für den Schlüssel zum Universum hielt und um den sich bis heute mehr Legenden als gesicherte Fakten ranken? Wenn ihr das nicht verpassen wollt, hören wir uns in zwei Minuten.

Abspann

Die Geschichte aus der Mathematik. Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio detektor.fm und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demian Nowell-Gos. Die Mathematik erklärt hat Manon Bischof. Die Redaktion und die Moderation habe ich übernommen, Rabea Schlotz. Für das Skript sind Manon Bischof, Demian Nowell-Gos und ich verantwortlich. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Die Folge hat Wiebke Stark. Alle Folgen findet ihr auf detektor.fm und spektrum.de.