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Bild: NürnbergMesse | Stephen Whitmarsh / Shutterstock

Mission Energiewende | Klimaschutz in Schottland

Das Saudi-Arabien der Windenergie

Schottland ist dabei, zum Klima-Champion zu werden und nimmt innerhalb des Vereinigten Königreichs eine Vorreiterrolle ein. Welche geographischen Besonderheiten macht sich das Land zunutze und wo hakt es trotzdem noch?

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Schottland als Vorreiter im UK

Schottland hat sich international vor allem mit seinem Whisky bzw. Scotch, wie man ihn nur nennen darf, wenn er tatsächlich aus Schottland kommt, einen Namen gemacht, aber auch für die markanten Klänge des Dudelsacks und das Tragen von Kilts ist das Land bekannt. Und seit dem Erfolg der Serie Outlander reisen jedes Jahr viele Menschen in den Norden der britischen Insel, um auf den Spuren von Jamie und Claire zu wandeln. Was die wenigsten wissen: Schottland ist dabei, zum Klima-Champion zu werden und nimmt innerhalb des Vereinigten Königreichs eine Vorreiterrolle ein. So will Schottland zum Beispiel bis 2045 klimaneutral sein, während das Ziel für das Vereinigte Königreich bei 2050 liegt.

I would say that there’s a huge amount of support for climate action in Scotland. Polling always shows that particularly amongst young people, people are really pro it.

Catrina Randall, Friends of the Earth Scotland

Schotten nutzen geographische Besonderheiten

Dabei spielt den Schotten in die Hände, dass sie das windigste Land Europas sind. Kein Wunder also, dass Schottland auch das „Saudi-Arabien der Windenergie“ genannt wird. Mehr als 73 Prozent seines Strombedarfs deckt das Land bereits durch erneuerbare Energien, rund 17 Prozent kommen aus Kernkraft. Nur noch rund zehn Prozent kommen aus fossilen Energieträgern. Auch den hohen Anteil an Moorflächen machen sich die Schotten zunutze, indem sie diese aktiv wiedervernässen. So können große Mengen an CO2 gespeichert werden. Der Rückhalt in der Bevölkerung für Klimaschutz sei insgesamt groß, berichtet Catrina Randall, die bei der NGO Friends of the Earth Scotland arbeitet. Für Spannung sorge indes, dass längst nicht alle Vorteile der Transformation, die bei den Leuten ankommen könnten, das auch tatsächlich tun.

But then again, maybe similarly to Saudi Arabia, the benefits that we’re seeing of that are only going to some people. They’re going to private companies and often international companies. And those profits are not being felt in Scotland.

Catrina Randall, Friends of the Earth Scotland

Wo es in Sachen Klimaschutz in Schottland noch hakt und was die NGO fordert, um den Rückhalt für den Klimaschutz unter den Schotten weiter zu stärken, darüber sprechen detektor.fm Redakteurin Marisa Becker und Moderatorin Ina Lebedjew in dieser Folge von „Mission Energiewende“.

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