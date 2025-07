Bild: Alones | Shutterstock

Mission Energiewende | Earth Overshoot Day

Wie wir die Natur weiter überfordern

Am 24. Juli ist es wieder so weit: Die Menschheit hat mehr Ressourcen verbraucht, als die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann. Was steckt hinter dem sogenannten Erdüberlastungstag, dem Earth Overshoot Day, und ist der Tag überhaupt noch ein sinnvolles Warnsignal?