Fairstainability: Ein Unternehmen für die Welt

Robert von Leesen hat 2021 in der Nähe von Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern die “Nööt Tied” gegründet, die Nusszeit. Mit einem kleinen Team stellt er Müslis und Nussmischungen her. Mehrwert statt Profitorientierung ist das Motto in seiner Manufaktur. Das Unternehmen hat sich der Fairstainability verpflichtet — der Begriff setzt sich zusammen aus Fairness — also Gerechtigkeit — und Sustainability, also Nachhaltigkeit. Nachhaltig wirtschaften bedeutet für Robert von Leesen nicht nur fair zu Umwelt zu sein und mit Ressourcen vernünftig umzugehen, sondern fair zu Mensch und Natur zu sein.



Das bedeutet, dass wir zum Beispiel keine festen Arbeitszeiten haben, dass wir keine Urlaubsakte führen, dass wir keine Hierarchien haben und dass wir gemeinsam versuchen, an einem Strang zu ziehen, ein Konzept zu entwickeln, so dass jeder mitsprechen darf. Robert von Leesen, Gründer Nusszeit

Natürlich geht’s auch um gute Rohstoffe, um die kleinen Schritte, um langsames Wachstum. Robert von Leesen sucht immer wieder nach passenden Lösungen und versucht, die Wertschöpfungskette so regional wie möglich zu halten, damit die Menschen vor Ort gefördert werden.

Wir ziehen einen Art Radius um die Manufaktur und gucken, ob es irgendjemanden gibt, der zum Beispiel die Rohstoffe, die Verpackungsmaterialien oder die Deckel für die Gläser hat. So bleibt das Geld eng an der Manufaktur, also eng in der Region. Robert von Leesen, Gründer der Nusszeit

Abgeguckt hat sich der Unternehmer diese Wirtschaftsweise und das Konzept der Fairstainability von etablierten Marken wie Einhorn Kondome.

Nachhaltigkeitszentrum „wertvoll“

Seit ein paar Monaten ist Robert von Leesen mit zwei Mitstreiterinnen unterwegs als Botschafter für Nachhaltigkeit und Gesundheit — gemeinsam haben die drei ein regionales Nachhaltigkeitszentrum gegründet, einen Ort geschaffen, wo Begegnung und Bildung stattfinden kann. Dort leben sie ganz selbstverständlich vor, wie man im Alltag, zum Beispiel beim Kochen, einen Unterschied machen kann. Sie verarbeiten unverpackte Lebensmittel, es gibt Biobrot aus der Region, gegessen wird an Tischen und von Tellern, die zuvor von Menschen aus der Stadt gespendet wurden und machen so Nachhaltigkeit erlebbar.

Wie unterschiedlich kann eigentlich Nachhaltigkeit in Unternehmen aussehen? Darüber spricht detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew in der neuen Folge von „Mission Energiewende“ mit Nusszeit-Gründer Robert von Leesen. Außerdem hat sie Anita Rösing vom Verein “Essbares Schwerin” und Susanne Meletzki vom Laden für „Freie Konsum Kultur“ — FKK unverpackt” dazu befragt, wie man Ideen in die Welt trägt.