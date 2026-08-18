Play
Bild: NürnbergMesse | Ingrid Emilie S Hansen / Shutterstock

Mission Energiewende | Interrail

Mit einem Ticket durch Europa

Wer reist, bringt Körper und Geist in Bewegung, erholt sich vom Alltag, entwickelt ein Weltbild, das mehr Facetten kennt als zuvor, und schafft Erinnerungen, die bleiben. Reisen und ein Stück der Welt entdecken, das geht besonders klimafreundlich mit dem Zug — zum Beispiel mit Interrail-Tickets.

Präsentiert von

Eine Kooperation mit Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter LichtBlick.

Interrail verbindet Europa seit mehr als 50 Jahren

Mit einem Ticket durch ganz Europa reisen — das geht dank Interrail seit mehr als 50 Jahren. Das Ticket, das es 1972 Jugendlichen ermöglichte, Europa kennenzulernen, sollte ursprünglich nur neun Monate lang angeboten werden. Heute ist es seit mehr als 50 Jahren am Markt und immer noch beliebt: Im Jahr der Einführung nutzten rund 87.000 Menschen die Möglichkeit, mit dem Zug durch Europa zu reisen. Mittlerweile sind es mehr als 600.000 verkaufte Tickets pro Jahr. Ursprünglich auf junge Menschen begrenzt, steht die Buchung heute allen offen.

Die schönsten Begegnungen hat man in Nachtzügen. Da trifft man sehr viele Leute, die auch Interrail machen, und zwar aus allen Altersklassen.

Anna & Yannik berichten als @gruenumdiewelt von ihren Zug-Reisen durch Europa

Mit dem Zug durch Europa: Community ist dabei

Anna und Yannik sind als „Grün um die Welt“ auf Social Media bekannt. Sie teilen auf ihren Kanälen seit drei Jahren Eindrücke ihrer Zugreisen durch Europa. Das Interrail-Ticket haben sie das erste Mal vor einem Jahr gekauft und sind damit durch verschiedene Länder gereist. Ob sich das Ticket lohnt, hänge von verschiedenen Faktoren ab. Nicht zuletzt auch vom Preisniveau der Tickets im Reiseland. Denn das Interrail-Ticket für eine erwachsene Person für vier Reisetage kostet 283 Euro. Das ist im Verhältnis zu Fahrpreisen in Deutschland nicht viel, aber im Baltikum sah das anders aus, berichtet das Paar:

Im Baltikum kosten die Tickets einfach so wenig, dass sich da ein Interrail-Ticket gar nicht lohnt. Aber auf der gleichen Reise sind wir dann zum Beispiel auch in Finnland mit dem Nachtzug gefahren, bis hoch nach Finnisch-Lappland. Und da konnten wir mit dem Interrail-Ticket sehr viel Geld sparen.

Anna & Yannik von @gruenumdiewelt

Welche Reiseländer Anna und Yannik sonst mit dem Interrail-Ticket empfehlen würden und welche Fallstricke es bei der Buchung gibt, darüber sprechen detektor.fm-Redakteurin Marisa Becker und Moderatorin Ina Lebedjew in dieser Folge von „Mission Energiewende“.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen