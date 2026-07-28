Play
Bild: NürnbergMesse | ThomBal / Shutterstock

Mission Energiewende | Ostsee

Ist die Ostsee am Limit?

Eutrophierung, Mikroplastik, Vibrionen, Munition und PFAS: Die Liste der Belastungen für die Ostsee ist lang. Wie steht es um das Binnenmeer?

Präsentiert von

Eine Kooperation mit Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter LichtBlick.

Medien zeichnen dramatisches Bild

„Giftige PFAS in Meeresschaum“ (NDR), „Das Meer ist zur Jauchegrube verkommen“ (Spiegel) oder auch „der stille Kollaps der Ostsee“ (Welt): Wenn Medien in den vergangenen Jahren über die Ostsee berichteten, dann zeichneten sie ein dramatisches Bild vom Zustand des Binnenmeers. Aber wie steht es wirklich um die Ostsee? Und welchen Anteil haben wir Menschen daran? Michael Naumann forscht am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde zu ihrem Zustand. Er sagt, die Ostsee sei zwar stark belastet, aber zu Überdramatisierungen neige er nicht. Vielmehr finde man alle Probleme, mit denen auch andere Weltmeere kämpfen. Beim Thema Sauerstoffmangel in der Tiefsee sei die Ostsee allerdings tatsächlich ein Vorzeigebeispiel im negativen Sinne.

Die Ostsee hat die größte zusammenhängende Fläche am Meeresboden, die von Sauerstoffmangel betroffen ist. Das ist teilweise natürlich vorgegeben durch ihre geografisch-geologischen Eigenheiten, wurde aber in den letzten Jahrzehnten noch ein wenig menschlich verstärkt.

Michael Naumann, Leibniz-Institut für Ostseeforschung

Eutrophierung — ein Treiber für Sauerstoffmangel

Ein Drittel des Wasservolumens sei inzwischen von Sauerstoffmangel betroffen. Ein Grund dafür ist die Eutrophierung, also der übermäßige Nährstoffeintrag ins Wasser. In die Ostsee münden zahlreiche Flüsse, die überschüssige Düngemittel aus der Landwirtschaft ins Meerwasser spülen. Diese Nährstoffe kurbeln dann das Planktonwachstum an. Wenn das Plankton nach dem Sommer turnusmäßig abstirbt, rieselt es in Richtung Meeresboden. Gelangt dann frischer Sauerstoff in die Tiefen, wird dieser unmittelbar aufgebraucht.

Das ist der Grund dafür, dass sich die Sauerstoffzehrungsraten in den letzten 30 Jahren verdoppelt haben. Sprich, aufgrund dieser Dinge, die sich dort abgelagert haben, ist in der Hälfte der Zeit der Sauerstoff aufgebraucht.

Michael Naumann, Leibniz-Institut für Ostseeforschung

Die Klimakrise verstärkt den Effekt zusätzlich, weil das Wasser dadurch weniger Sauerstoff aufnehmen kann. Mit welchen anderen Problemen die Ostsee im Moment zu kämpfen hat, darüber sprechen detektor.fm-Redakteurin Marisa Becker und Moderatorin Ina Lebedjew in dieser Folge von „Mission Energiewende“.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen