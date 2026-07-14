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Bild: Yingna Cai | Shutterstock

Mission Energiewende | Kreuzfahrterlebnis

„Wir sollten uns auch im Alltag begegnen, nicht nur in Urlauben“

„Wie ich als links-grün Versiffte auf einer Kreuzfahrt Hoffnung für ein besseres Deutschland schöpfte.“ Hinter diesem Vortragstitel steckt eine Geschichte, die so verrückt und abwegig ist, dass nur das Leben selbst sie hätte schreiben können.

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Moralische Bedenken — All in — Leider geil

Kreuzfahrten sind schlecht fürs Klima, da sind sich Fachleute seit Jahren einig. Als Referentin der Grünen-Bundestagsfraktion hätte Maj-Britt Jungjohann eigentlich nie freiwillig eine Kreuzfahrt gebucht. Bei dem Thema hatte sie aber nicht mit einem ihrer Kinder gerechnet — bei einem Radiogewinnspiel gewann es einen Kreuzfahrtgutschein im Wert von 5.000 Euro. Zweieinhalb Jahre hing dieser Gutschein zu Hause an einer Pinnwand, dann entschied sich die Familie schließlich für eine einwöchige Kanarenreise. Für Jungjohann ein Experiment: Statt die Reise an Bord des riesigen Kreuzfahrtschiffs mit rund 8.000 Menschen mit ironischer Distanz zu betrachten, tauchte Maj-Britt Jungjohann mit ihrer Familie tief in die Erlebniswelt aus Unterhaltung, Shows und Freizeitangeboten ein.

Das ist der unpolitischste Raum, in dem ich mich seit Jahrzehnten bewegt habe. Es gab dann eben Themen, die fanden nicht statt. Es war einfach ein Spaßschiff. Entspannung, Entschleunigung, Eskapismus, also ein Entfliehen aus dem Alltag, das hatte Priorität. Wir konnten eine Woche komplett abschalten, in eine andere Welt abtauchen.

Maj-Britt Jungjohann, Referentin in der Grünen-Bundestagsfraktion

Begegnungen jenseits der eigenen Bubble

Gerade dieser Abstand zum politischen Betrieb und die Gespräche mit Menschen außerhalb ihrer Bubble führten bei Maj-Britt Jungjohann zu einem neuen Blick auf gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie erkannte, wie stark Vorurteile prägen können und wie viele Gemeinsamkeiten trotz unterschiedlicher Lebensrealitäten existieren.

‚Check deine Vorurteile.‘ Das ist wirklich ein Mantra, das ich seit Januar beherzige, dass ich nicht zu schnell aburteile. Dass ich das Gemeinsame und die menschliche Basis suche und finde. Denn ich glaube, man findet sie doch mit sehr viel mehr Menschen, als man sich das vorstellen kann.

Maj-Britt Jungjohann, Grüne Bundestagsfraktion

Besonders beeindruckt zeigte sich Jungjohann von der Familienfreundlichkeit und dem respektvollen Umgang auf dem Schiff. Es brauche fern von Kreuzfahrtschiffen mehr Orte, an denen Menschen unabhängig von Herkunft, Beruf oder politischer Haltung miteinander in Kontakt kommen und Erfahrungen teilen könnten.

Inwiefern Maj-Britt Jungjohann auf ihrer allerersten Kreuzfahrt Hoffnung geschöpft hat und wie die Referentin der Grünen-Bundestagsfraktion das Erlebte für ihre Arbeit und ihren Alltag nutzt, das hört ihr in dieser Folge von „Mission Energiewende“ mit detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew.

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