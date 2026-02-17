Play
Bild: Garun .Prdt | shutterstock.com

Mission Energiewende | Nachhaltigkeitsmanagerin

„Wir wollen wirklich einen Mehrwert schaffen“

Wie können Unternehmen ihre Produkte so nachhaltig wie möglich gestalten? Wie können sie im Alltag ressourcenschonend arbeiten? Und ihre Strategien für die Zukunft so anpassen, dass sie Umwelt und Klima schonen?

Nachhaltigkeit im Unternehmen

„Nur so viel verbrauchen, wie nachwächst.“ Das ist der Kerngedanke von Nachhaltigkeit — entwickelt in der Forstwirtschaft im 18. Jahrhundert und bis heute aktuell. Hannah Kindler ist Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) und entwickelt dort Strategien für die Zukunft, damit ihr Unternehmen möglichst umweltschonend und klimaneutral agiert. Zum einen ist sie für die interne Organisation zuständig, arbeitet dafür mit allen Abteilungen zusammen und versucht so einen “Sustainability Circle” zu erschaffen. Zum anderen geht es darum, vielfältige Nachhaltigkeitsbereiche im Messewesen zu entwickeln — von Anreise und Tickets über Catering bis hin zu Müllvermeidung. Hannah Kindler ist vor ein paar Jahren als Werkstudentin in den Job eingestiegen, heute leitet sie eine Abteilung:

So hat sich das im Laufe der Zeit von ’so ein bisschen nebenbei und irgendwie Pflicht‘ zu einem strategischen Thema entwickelt, das hoch angehangen ist und das jetzt wirklich überall mitgedacht werden soll.

Hannah Kindler, Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC)

Nachhaltigkeitsmanagerin: Jeder Schritt zählt

Die Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) hat unterschiedlichste Veranstalter zu Gast, stellt aber auch eigene Messen auf die Beine. Ziel ist es demnach, so viele Events so nachhaltig wie möglich zu gestalten — zum Beispiel wenn es um Wasser-, Strom- und Energieverbräuche geht. Hannah Kindler setzt einen strategischen Rahmen, verbindet Menschen miteinander, gibt Anreize. Es sei wichtig, geduldig zu sein, Veränderungen würden nicht von einem Tag auf den anderen kommen. Trotzdem ist Hannah Kindler froh über jeden Schritt in die richtige Richtung, sagt sie:

Ich freue mich über jedes Gramm CO2 oder jeden Müllsack oder jede Person, mit der es irgendwie besser geht oder die sich willkommener fühlt. Wohl wissend, dass das nicht alles auf mich zurückzuführen ist, aber eben aus der Zusammenarbeit, die rund um das Thema entstehen kann.

Nachhaltigkeitsmanagerin Hannah Kindler

Für diese Folge von „Mission Energiewende“ hat Host Ina Lebedjew mit Nachhaltigkeitsmanagerin Hannah Kindler gesprochen. Was sie an ihrer Arbeit liebt und worauf sie bei ihrer Tätigkeit besonders achten muss, das erzählt sie im Podcast.

