Play
Bild: Bogdan Sonjachnyj | Shutterstock

Mission Energiewende | Furoshiki & Co

Immer wieder schöööön

Ein Weg, anderen eine Freude zu machen, sind Geschenke. Wir schenken z.B. zum Geburtstag, an Feiertagen, zu Hochzeiten. Wie können wir schenken und gleichzeitig aufs Klima achten?

Präsentiert von

Eine Kooperation mit Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter LichtBlick.

Mehr Liebe, weniger Konsum?

Schenken gehört seit Jahrhunderten zu unserer Kultur. Die Glücksforschung sagt: Schenken löst Glücksgefühle im Gehirn aus. Geschenke aus der Küche, wie Plätzchen, Pesto und Eierlikör, können Euren Liebsten ebenso ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wie ein selbst gestaltetes Foto-Buch oder ein gerahmtes Foto von einem besonderen Moment.

Und: Gutes muss nicht neu sein — was die eine aussortiert, sucht der andere vielleicht händeringend, um jemandem einen Herzenswunsch zu erfüllen. Wer schon alles hat, freut sich vielleicht über eine geschenkte Spende, wie eine Bienen- oder Baumpatenschaft.

Notenblätter, alte Stadtpläne, Furoshiki

Einerseits gibt Greenpeace Entwarnung: Geschenkpapier ist demnach nicht so schlecht, wie sein Ruf. Andererseits lassen sich alte Zeitungen und Zeitschriften, Kalenderblätter, ausgediente Tapete, Schnittmuster, Notenblätter und Buchseiten, aber auch Landkarten, Stadtpläne und Comics wunderbar zum Verpacken nutzen.

Eine ganz besondere Art, Geschenke zu verpacken, sind Furoshiki — die Tücher, die nach japanischer Tradition Geschenke umhüllen, erfreuen sich großer Beliebtheit. So gibt es inzwischen zahlreiche Start-Ups und Unternehmen, die z.B. Geschenktücher aus ausgedienten Saris fertigen und damit Frauen in verschiedenen Teilen der Welt berufliche Perspektiven bieten. Noch mehr Ideen für nachhaltiges Schenken bekommt Ihr in der aktuellen Folge von „Mission Energiewende“.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen