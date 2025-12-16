Play
Bild: Zamrznuti tonovi | Shutterstock

Mission Energiewende | Zeit statt Zeug

„Waldluft statt Parfum“

Was wäre, wenn wir statt dem fünften Schal oder dem zehnten Parfum zu Weihnachten lieber gemeinsame Zeit und echte Erlebnisse verschenken würden?

Präsentiert von

Eine Kooperation mit Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter LichtBlick.

Zeit statt Zeug verschenken

Pilze sammeln statt Pralinen, Stricken beibringen statt Pullover, umdekorieren statt neue Deko — bei der Initiative „Zeit statt Zeug“ geht es darum, etwas Einzigartiges zu verschenken, nämlich gemeinsame Zeit. Hinter dem Projekt steckt die Wiesbadener Digital-Agentur Scholz & Volkmer, die seit mehr als 30 Jahren Ideen für ihre Kunden entwickelt, darunter Haribo, Frosch und die Deutsche Bahn.

Die Idee hatten Agentur-Inhaber Michael Volkmer und sein Team schon vor gut zwölf Jahren. Damals hätten sie gemerkt, dass das Thema ‚CO2 einsparen‘ draußen eigentlich keinen Menschen interessiert. Und hätten sich dann überlegt, dem klassischen Kosum etwas Positives entgegenzusetzen.

Das Ganze ist wie ein Shop für Zeitgeschenke. Natürlich ist es kein Shop, wo man irgendwas bezahlen muss, aber wir haben es ein bisschen in diese Richtung aufgemacht und man kann sich da wirklich einzelne Geschenkideen raussuchen.

Michael Volkmer, Inhaber und Geschäftsführer Scholz & Volkmer

Michael Volkmer, Inhaber und Geschäftsführer Scholz & VolkmerFoto: Andreas Schlote

Geschenk ans Klima: Weniger Verbrauch

Dinge, die wir kaufen und dann besitzen, kosten Zeit, Geld und Ressourcen. Traditionell verschärft sich das alles an Weihnachten noch ein wenig. Vieles kaufen oder verschenken wir, ohne es wirklich zu brauchen. Das ist die eine Seite der Medaille, sagt Volkmer. Die andere Seite ist die Zeit, die uns scheinbar davon läuft — die wir nicht haben, um uns zum Beispiel mit Freundinnen und Freunden zu treffen.

Mit „Zeit statt Zeug“ schlagen die Macherinnen und Macher zwei Fliegen mit einer Klappe: Gute Freundinnen und Freunde bekommen gemeinsame Zeit geschenkt, die Welt weniger Verbrauch. Fast 245.000 Stunden geschenkter Zeit sind nach Angaben der Website bei dem Projekt in den vergangenen Jahren zusammengekommen.

Wir haben gemerkt, dass das sowohl heute als auch schon damals wirklich den Zeitgeist getroffen hat. Ich glaube, mehr und mehr werden wir als Gesellschaft sensibel diesen Themen gegenüber. Nichtsdestotrotz konsumieren wir wie die Weltmeister, gerade zu Weihnachten.

Michael Volkmer

Für diese Folge des Klima-Podcasts hat Redaktionsleiterin und Host Ina Lebedjew mit Michael Volkmer gesprochen. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Wiesbadener Digitalagentur Scholz & Volkmer. Wie genau sein Team auf die Idee gekommen ist, wo Michael Volkmer das Projekt hinträumt und welche „Zeit statt Zeug“-Gutscheine die Menschen am liebsten verschenken, das erfahrt ihr in der aktuellen Folge von „Mission Energiewende“.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen