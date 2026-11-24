Das Robert Koch Institut schätzt, dass in diesem Sommer allein in Deutschland rund 16.000 Menschen an Hitze und ihren Folgen gestorben sind. Die Auswirkungen der Klimakrise – Extremwetter wie Hitze, Dürren und Flutwellen – sind tödlich oder sie bedrohen zumindest die Sicherheit von Menschen. Sie zwingen sie zur Flucht, lösen Ernährungskrisen aus und schaffen Konflikte um Ressourcen.

Fachleute schätzen, dass Klimapolitik und Sicherheitspolitik stärker zusammengedacht werden müssen als noch vor ein paar Jahren. Aber wie geht das? Das ist unser Thema heute. Ihr hört den Klima Podcast von detektor.fm. Ich bin Ina Lebedjev. Hi!

Mission Energiewende

Der detektor.fm Podcast über Klimawandel und neue Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick, eurem Energieanbieter mit einfachen Lösungen für Energie, Wärme und E-Mobilität. Lichtblick – Energie echt einfach.

Kira Finke ist Co-Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, einem Think Tank, der in Berlin Forschung betreibt und Politikberatung macht. Ich habe sie schon vor ein paar Jahren mal getroffen und interviewt und bin ihr diesen Herbst wieder begegnet auf dem Extremwetterkongress in Hamburg. Dort war sie auf einem Podium zu Gast. Es ging um Energiewende, um Klimawandel und nationale Sicherheit.

Und ich habe sie als erstes gefragt, was denn die Energiewende mit nationaler Sicherheit konkret zu tun hat. Energiewende und nationale Sicherheit hängen ganz eng miteinander zusammen. Einerseits, weil wir große Abhängigkeiten durch die fossilen Energieträger haben. Diese Importe finanzieren autokratische Regime. Gleichzeitig bedeutet eine Importabhängigkeit, dass, wenn die Preise steigen, wir sehr starken politischen Druck wahrnehmen. Man merkt es an der Tanksäule.

Die Konsumenten, die Bürger, sind sofort betroffen, wenn die fossilen Energieträger in ihren Preisen nach oben gehen. Und das kann auch zu einer gesellschaftlichen Spaltung führen. Gleichzeitig können erneuerbare Energien auf Souveränität einzahlen, weil sie eben einerseits heimisch produziert werden. Da gibt es diese Abhängigkeiten in der Form nicht.

Und gleichzeitig, auch wenn es tatsächlich zu physischen Angriffen kommt, ist ein dezentrales System eben stärker in seiner Resilienz, insofern als dass ein geografisch verteiltes Energiesystem schwieriger anzugreifen ist als ein sehr stark zentralisiertes. Wenn ich das jetzt vergleiche mit zum Beispiel einem Atomkraftwerk oder anderen Systemen wie Solarenergie und Windenergie, dann ist das weniger angreifbar, sagen Sie.

Atomkraftwerk und Angriffe

Genau, das Atomkraftwerk ist nochmal ein Sonderfall. Das sehen wir an Saporischia in der Ukraine, ein Atomkraftwerk, das, wenn es eben angegriffen wird in einem wirklich kinetischen Konflikt, also wo es eben massive Angriffe gibt, das kann natürlich dann zu einer Katastrophe führen, letztendlich, und zu einer atomaren Katastrophe. Das ist, glaube ich, nochmal eine Sonderfrage.

Wie kann man diese Art von Infrastruktur dann auch so schützen, dass es im Konfliktfall nicht zu einer Nuklearkatastrophe kommt? Aber auch andere Energieknotenpunkte sind Angriffsflächen, beispielsweise für Russland. Also wir sehen das jetzt auch in Deutschland, dass russische Drohnen über Energiesysteme fliegen und diese ausspähen, dass es eben hybride Angriffe gibt, Cyberangriffe.

Es gibt auch Angriffe von Gruppen, wo man nicht ganz genau weiß, wie werden die finanziert, woher kommen die eigentlich auf unsere Energiesysteme, auf unsere Energieinfrastruktur. Und daran sieht man, dass das Energiesystem Zielscheibe ist. Gerade bei stark zentralisierten Systemen ist es eben schwieriger, auch eine Schadensbegrenzung durchzuführen, wenn die einmal getroffen sind.

Wenn man jetzt stärker dezentral denkt, dann kann man den Schaden vielleicht auf einen bestimmten Bereich begrenzen und dann auch schneller wieder in den anderen Bereichen die Systeme wieder zum Laufen bringen. Und das ist ja Teil dieser Resilienzfrage. Also, was halten wir aus und wie komme ich schnell wieder zum Status quo ante, also zum Status davor zurück?

Zwischen Krieg und Frieden

Sie haben das auch beschrieben als einen Zustand, in dem Deutschland sich gerade befindet, zwischen Krieg und Frieden, also an den Beispielen, die Sie gerade ausgeführt haben. Genau, wir haben dazu auch ein Papier geschrieben: Energiesicherheit zwischen Krieg und Frieden, weil wir uns eben noch nicht im Krieg befinden, aber auch nicht in einer friedlichen Situation, sondern wir sind hybriden Angriffen einer hybriden Kriegsführung Russlands ausgesetzt.

Und sie zielt auf verschiedenste Ebenen. Sie zielt auf den Informationsraum, die Spaltung der Gesellschaft. Man sieht das auch in Polen. Das polnische Militär hat eine Studie vorgestellt, wonach eben gerade um das Thema Energie in den sozialen Medien sehr stark polarisiert wird.

Und die meisten Beiträge im polnischen Sprachraum kommen aus Russland zu diesen Themen, zum europäischen Emissionshandel. Und was ist das Ziel davon? Also, es geht nicht nur darum, die Energiepolitik Polens zu verändern. Das ist glaube ich eher ein sekundäres Ziel, sondern das primäre Ziel ist, dass man die Gesellschaft entlang dieser Fragen – Klimaschutz, Energieversorgung, europäische Integration, das Energiesystem – spaltet.

Und diese Spaltung bietet dann den Nährboden für Parteien wie die AfD, die mit Russland sehr gerne zusammenarbeiten. Sie hatten auch gesagt, es gibt sozusagen, wenn wir auf erneuerbare Energien setzen, dann gibt es andere Abhängigkeiten. Also verändert sich das System. Inwiefern denn?

Abhängigkeiten von China

Also bei den erneuerbaren Energien haben wir momentan eine ziemlich starke Abhängigkeit von China. Die ist aber anders strukturiert und erzeugt einen andersartigen politischen Druck als bei den traditionellen, bei den fossilen Energien. Bei den fossilen Energien ist eben dieser sofortige Durchschlag auf die preisliche Ebene.

Wenn die Straße von Hormuz dicht ist, habe ich einen höheren Ölpreis an der Tankstelle. Der ist quasi fast unmittelbar. Und bei den erneuerbaren Energien ist es so, da sind wir teils von der Produktion abhängig in den Technologien. Aus China zum Beispiel. Solarpaneele werden größtenteils aus China importiert.

Und bei den Komponenten und bei den kritischen Rohstoffen, die dafür gebraucht werden. Also China kontrolliert sowohl die Rohstoffe an sich, indem sie viele Minen aufgekauft haben weltweit, als auch die Technologien, um diese Rohstoffe zu verarbeiten. Das ist ein ziemlich schmutziges Geschäftsmodell.

Deswegen haben sich da auch viele europäische Akteure stärker zurückgenommen, weil es eben sehr schwierig ist, umweltverträglich Minen zu betreiben. Deswegen haben wir auch den heimischen Bergbau eher zurückentwickelt, weil es eben Umweltschäden hat, weil es auch schwierig ist, da gute Standards zu etablieren und weil das dann eben nur unter besonderen Umständen wettbewerbsfähig ist mit einer schmutzigen Mine.

Und diese Veränderungen, dieser preisliche Wettbewerb mit China, bedeutet eben, dass die Chinesen Exportkontrollen verhängen können und das auch schon getan haben für bestimmte kritische Rohstoffe. Und dass dann europäische Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit mittelfristig geschwächt werden, weil sie eben an diese Rohstoffe nicht mehr herankommen oder zu deutlich höheren Preisen.

Und das ist ganz anders strukturiert als eine Abhängigkeit von Fossilen, die sofort durchschlägt. Und man darf nicht vergessen, auch beim Ölpreis spielen die Chinesen momentan mit, weil sie haben eine massive Ölreserve aufgebaut, massiv.

Und indem sie wenig einkaufen momentan, wo die Preise hoch sind, entlasten sie den Preistruck auf dem Markt. Wenn die Chinesen auch noch so viel kaufen würden, wie sie es vorher getan haben, dann hätten wir schon deutlich höhere Preise wieder. Das heißt, sie kontrollieren inzwischen auch Teile des Ölpreises. Und das ist eben, man sieht, die Abhängigkeiten sind da relativ umfassend.

Handlungsempfehlungen

Also noch höhere Preise als wir sie ohnehin schon haben. Genau. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Ihr wollt euren Stromanbieter wechseln? Dann informiert euch bei Lichtblick. Dort findet ihr einfache Wärme- und Stromtarife, Solarlösungen und Angebote rund um das Laden von E-Autos. Mehr unter lichtblick.de. Lichtblick – echt einfach.

Was können wir denn in dieser aktuellen Gemengelage tun? Also, Sie haben es ja jetzt gerade beschrieben: Wir haben diesen hybriden Krieg, wir haben Abhängigkeiten von Rohstoffen und darüber auch Krieg und Differenzen und all das. Was können wir denn tun, damit sozusagen die nationale Sicherheit gewährleistet ist, damit wir irgendwie in Frieden leben können und gut durchkommen?

Also, wir müssen auf jeden Fall weiter in erneuerbare Energien investieren, um unsere heimischen Energieformen, unsere sauberen heimischen Energieformen zu stärken. Also, der Begriff der Freiheitsenergien, den die FDP mal eingeführt hatte, ist schon nicht verkehrt. Also, es geht hier schon um unsere Freiheit, um unsere Souveränität.

Und dass wir dies tun mit einem Resilienzansatz, wo wir bestimmte Sachen mitdenken. Dazu gehören eben auch Abhängigkeiten in den Komponenten, gerade da, wo es um Software geht, wo es um Wechselrichter geht und so weiter, dass wir da eben auch aufpassen, dass wir uns hier nicht verwundbar in Zukunft machen oder zu verwundbar.

Es wird nie eine vollkommene Sicherheit geben, aber man muss die Risiken eben kennen und versuchen, da abzuwägen. Da gibt es ja auch schon erste Gesetze, die anfangen zu greifen, wie zum Beispiel das Grittes-Dach-Gesetz. Und gleichzeitig eben zu schauen, wie verteilen wir die Kosten dafür?

Gerade bei den Rohstoffen, wenn wir sagen, wir wollen eine Diversifizierung erreichen, wir wollen mehr aus europäischen Quellen oder wir wollen mehr von europäischen Unternehmen, die im Ausland vielleicht wirken. Wer trägt dann diese Mehrkosten? Und dafür braucht es eine Debatte, weil das hilft uns ja nicht, wenn unsere Unternehmen in Deutschland diese teureren Rohstoffe einkaufen und der Konsument dann aber einfach vom Preissignal, natürlich verständlicherweise, gelenkt weiterhin die chinesischen Produkte nutzen möchte.

Das heißt, wir brauchen hier auch Instrumente, auch staatliche Umlagen oder Ähnliches, um hier dem entgegenzuwirken, statt immer nur kurzfristig zu denken und die nächste fossile Subvention zu machen, wie zum Beispiel einen Tankrabatt.

Erneuerbare Energien und Bundesregierung

Also, das Preissignal ist ja da. Das Preissignal, die Gefährlichkeit der Abhängigkeit von Fossilen, ist sehr präsent. Wir hatten den Gasschock, wir hatten jetzt den Ölpreisschock, wir haben noch einen Ölpreisschock. Es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass wir stärker in die Erneuerbaren gehen müssen und nicht immer nur Pflaster darauf setzen sollten, wo es gerade jetzt mal wehgetan hat.

Was erwarten Sie von der Bundesregierung in dem Zusammenhang? Ich erwarte da ein entschlosseneres Handeln beim Ausbau der Erneuerbaren Energien und einen deutlichen Fokus darauf. Und gleichzeitig eben auch der 360-Grad-Blick: Wo liegen in diesem Ausbau unsere Verwundbarkeiten und wie können wir uns bestmöglich effizient dagegen schützen und gleichzeitig vielleicht abschrecken?

Es kann ja nicht sein, dass uns ständig hybrid angegriffen wird und wir uns dann nicht richtig zur Wehr setzen und auch keine Kosten erzeugen auf der Gegenseite, nämlich der Seite der Angreifer. Hier müssen wir auch besser werden. Das heißt, dass wir nicht immer die Kosten tragen von dem, was zerstört worden ist.

Wir tragen erstmal die Kosten, aber es muss halt eine bessere Strafverfolgung geben. Es muss eine stärkere Überlegung dazu geben, ab welchem Punkt – und das muss man vielleicht auch dann nicht komplett transparent machen – aber eine stärkere Überlegung dazu, ab welchem Punkt benennt man diese Angriffe, auch wenn sie vielleicht nicht zu 100 Prozent zuordnungsbar sind, weil sich der russische Staat natürlich nicht sofort zu erkennen gibt, sondern das bestimmte Gruppen machen lässt, die natürlich von ihm gefördert sind.

Und wann benennt man das? Bei der Drohne in Leipzig hat man sich jetzt entschieden. Wann benennt man das? Da gab es ja auch ausreichend Belege, um davon auszugehen, dass das sehr, sehr wahrscheinlich Russland war.

Und gleichzeitig eben auch sich überlegt, okay, wie können wir Kosten auf der Gegenseite erzeugen? Also ein Beispiel: Datenkabel durchtrennt auf hoher See. Wann versucht man dort, eine bessere Strafverfolgung einzusetzen? Weil die Aussage, man zieht stundenlang einen Anker hinter sich her, hat es einfach nicht bemerkt, ist einfach nicht plausibel.

Das heißt, da braucht es eine bessere Strafverfolgung. Es braucht vielleicht auch Finanzforensik: Wie werden diese Dinge finanziert, gerade wenn es auch um Hackergruppen geht oder ähnliches? Und möglicherweise in einer Eskalation dann möglicherweise auch Hackbacks, also sich selbst bemerkbar machen in anderen Energiesystemen.

Aber hier muss man auch sehr vorsichtig sein, weil das natürlich ein Eskalationspotenzial hat. Das sagt Kira Finke. Sie ist Co-Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, einem Think Tank, der in Berlin Forschung betreibt und Politikberatung macht.

Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für das Gespräch. Und das war es für heute mit dem Klima Podcast von detektor.fm. In den nächsten Folgen sprechen wir aber noch weiter über Klimakommunikation, Extremwetterereignisse, die Zukunft und über Verantwortung.

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Dank geht auch raus ans Team Audio. Natürlich produziert hat diese Folge Wiebke Stark. Und ich hatte die Redaktion. Ich bin Ina Lebedjev und sage Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht’s gut. Bis bald. Tschüss!

Mission Energiewende

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